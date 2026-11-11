България

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Според свидетелски показания видимостта рязко се е влошила, а някои автомобили са се движили с несъобразена скорост

Обновена преди 1 час / 11 ноември 2026, 08:38
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Н ад 50 свидетели са разпитани в рамките на разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. Продължават разпитите на пострадали, настанени в болнични заведения, които са в състояние да дават показания, съобщиха от полицията и прокуратурата в Ямбол.

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Задържан и разпитан е румънският шофьор на камиона, който според първоначалните данни е бил в началото на едно от произшествията. Водачът е дал първоначални обяснения, че е намалил скоростта заради мъглата. Разпитът му е извършен с преводач.

„Първото превозно средство, което участва в катастрофата, е румънски тир. След него се движи лек автомобил, който успява да избегне удара с тира. След това се движи автобус с пътници, който не успява да реагира, удря се, след него се удря тир, превозващ зърно, и впоследствие са всички други автомобили“, обясни окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев, цитиран от NOVA.

По думите му има и свидетелски показания, че някои от автомобилите са се движили с висока скорост, несъобразена с пътната обстановка.

Директорът на ОДМВР-Ямбол старши комисар Добрин Димитров посочи, че според първоначалните данни водачите внезапно са попаднали в участък с много ограничена видимост.

„По първоначални данни изведнъж шофьорите попадат в пелерина с видимост не повече от 10 метра. Този камион най-вероятно се движел много бавно или навлизал от страничната лента. Шофьорът е разпитан, задържан е при нас“, каза Димитров.

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  • Иззети са 20 автомобила, предстоят експертизи

В хода на разследването са извършени шест огледа на местопроизшествието с използване на технически средства, включително дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, участвали в катастрофата. Предстоят допълнителни огледи на автомобилите, сред които е и камионът, управляван от румънския гражданин.

Извършен е оглед на телата на загиналите и са назначени съдебномедицински експертизи. Предстои да бъдат изготвени експертизи и на всички пострадали.

Взети са проби от асфалтовата настилка, за да бъде изследвано сцеплението. От Агенция „Пътна инфраструктура“ е изискана цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонтите на участъка от магистралата.

Ще бъде назначена и строително-техническа експертиза, която да установи състоянието на пътния участък. Изискани са данни от съответните институции, за да се изясни с точност каква е била метеорологичната обстановка по време на катастрофите.

Предстои назначаването на автотехническа и съдебномедицинска експертиза. След събирането и анализа на доказателствата ще бъде преценено дали има основания за привличане на конкретни лица към наказателна отговорност.

Разследването се провежда от екип от десет следователи от Националната следствена служба и трима криминалисти.

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  • Мъгла отново ограничава видимостта в района

И тази сутрин в района на инцидента има мъгла. През нощта движението по автомагистрала „Тракия“ е възстановено и в двете посоки, съобщи областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Той призова шофьорите да се движат с повишено внимание.

„С АПИ сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени“, увери Чалъков.

Старши комисар Добрин Димитров разказа, че полицията е получила информация за инцидента в 7:10 ч. и са били изпратени всички налични екипи.

„Оказа се, че мащабите на катастрофата са много сериозни“, посочи той.

Създадена е била организация за оказване на помощ на пострадалите и предотвратяване на нови сблъсъци. Екипите са обхождали автомобилите, за да установят къде има хора, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Част от мантинелата е била разрязана, за да се осигури достъп на линейките до пострадалите.

На място са работили 15 екипа на пожарната с общо 61 служители. Изпратено е подкрепление от Бургас, Сливен, Стара Загора и Пловдив, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Ямбол комисар Иван Динев.

Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи на АМ „Тракия“

  • Кога е задействана системата BG-ALERT

Областният управител Георги Чалъков отрече да е имало сигнал на телефон 112 за ограничена видимост заради мъгла на магистралата минути преди катастрофата.

Той обясни, че системата BG-ALERT е задействана в 8:10 ч., след като вече е имало настъпило събитие и необходимата информация за активиране на процедурата.

„Системата BG-ALERT се задейства при настъпване на определени събития. Има си протокол. BG-ALERT беше задействана своевременно - още в 8:10 системата проработи. Да, след катастрофата е, но ние трябва да имаме събитието, което е настъпило, и информация, за да можем да задействаме протокола за BG-ALERT“, заяви Чалъков.

Източник: NOVA     
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