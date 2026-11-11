Свят

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

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О съден убиец изглежда е отправил зловеща заплаха към Ръсел Бранд чрез публикация в Snapchat след осъдителната присъда на актьора за изнасилване.

Търнгу Агера, който излежава доживотна присъда за убийство от 2014 г., е публикувал размазана снимка, за която се смята, че е заснета от затворническа килия, придружена от послание към скандалния комик, съобщава изданието US Sun.

„Ръсел Бранд, лошо момче, ще се видим скоро, синко“, гласи описанието към кадъра.

Публикацията бързо стана вирусна в социалните мрежи, а потребителите в X спорят дали Агера наистина е споделил това под своя рап псевдоним Mover. Един от тях коментира: „Всеки в затвора може да си намери телефон, изобщо не е трудно.“

Други критикуваха Агера, че му е „скучно“ и че „привлича излишно внимание към себе си“.

„Представете си публично да обявите, че чакате някого, който дори не е в същия затвор и няма потвърден план да бъде преместен там. Какво точно се опитва да постигне? Пълна нелепост“, пише друг потребител.

Агера влезе в новинарските заглавия и през 2019 г., когато записа рап албум от 10 песни с вкаран незаконно телефон зад решетките, след което за кратко го качи в платформата Spotify, преди да бъде премахнат.

Адвокатът на Бранд не отговори веднага на запитването за коментар.

51-годишният комик беше осъден миналата седмица по едно обвинение в изнасилване и три обвинения за сексуално посегателство.

Впоследствие той беше задържан под стража и се намира в затвора „Уандсуърт“, където ще остане „няколко седмици“, преди да бъде преместен.

Адвокатът Кали Сахота обясни, че преместването ще се базира на „нуждите от сигурност, безопасност и рехабилитация“.

В понеделник Бранд получи присъда от общо 10 години и шест месеца за престъпленията си.

Бивш затворник, излежавал присъда в „Уандсуърт“, заяви пред US Sun, че звездата от филма „Вкарвай го в пътя“ е „жив труп“.

Той го нарече „белязан човек“ и добави: „Ако Бранд остане в „Уандсуърт“, го чакат сериозни проблеми. Трябва да оцелее, докато го преместят за постоянно.“

Според Daily Mail досега Бранд прекарва времето си зад решетките в „четене, медитация и непрекъснати молитви с часове“.

Ръсел Бранд Търнгу Агера Заплаха Присъда Изнасилване Затвор Убиец Snapchat Сексуално посегателство
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