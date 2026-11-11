„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

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О съден убиец изглежда е отправил зловеща заплаха към Ръсел Бранд чрез публикация в Snapchat след осъдителната присъда на актьора за изнасилване.

Търнгу Агера, който излежава доживотна присъда за убийство от 2014 г., е публикувал размазана снимка, за която се смята, че е заснета от затворническа килия, придружена от послание към скандалния комик, съобщава изданието US Sun.

Russell Brand receives chilling threat from jailed murderer: ‘We’ll be seeing you soon’ https://t.co/iolzpVGbRV https://t.co/jlQPQreFXq — Page Six (@PageSix) November 11, 2026

„Ръсел Бранд, лошо момче, ще се видим скоро, синко“, гласи описанието към кадъра.

Публикацията бързо стана вирусна в социалните мрежи, а потребителите в X спорят дали Агера наистина е споделил това под своя рап псевдоним Mover. Един от тях коментира: „Всеки в затвора може да си намери телефон, изобщо не е трудно.“

Други критикуваха Агера, че му е „скучно“ и че „привлича излишно внимание към себе си“.

„Представете си публично да обявите, че чакате някого, който дори не е в същия затвор и няма потвърден план да бъде преместен там. Какво точно се опитва да постигне? Пълна нелепост“, пише друг потребител.

Агера влезе в новинарските заглавия и през 2019 г., когато записа рап албум от 10 песни с вкаран незаконно телефон зад решетките, след което за кратко го качи в платформата Spotify, преди да бъде премахнат.

Адвокатът на Бранд не отговори веднага на запитването за коментар.

Convicted rapist Russell Brand ‘cowering in fear’ as inmates taunt him with vulgar chant: report https://t.co/VGxIldIOsO https://t.co/2YqMlm93kQ — New York Post (@nypost) November 8, 2026

51-годишният комик беше осъден миналата седмица по едно обвинение в изнасилване и три обвинения за сексуално посегателство.

Впоследствие той беше задържан под стража и се намира в затвора „Уандсуърт“, където ще остане „няколко седмици“, преди да бъде преместен.

Адвокатът Кали Сахота обясни, че преместването ще се базира на „нуждите от сигурност, безопасност и рехабилитация“.

В понеделник Бранд получи присъда от общо 10 години и шест месеца за престъпленията си.

Бивш затворник, излежавал присъда в „Уандсуърт“, заяви пред US Sun, че звездата от филма „Вкарвай го в пътя“ е „жив труп“.

Той го нарече „белязан човек“ и добави: „Ако Бранд остане в „Уандсуърт“, го чакат сериозни проблеми. Трябва да оцелее, докато го преместят за постоянно.“

Според Daily Mail досега Бранд прекарва времето си зад решетките в „четене, медитация и непрекъснати молитви с часове“.