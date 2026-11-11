Какво означава аферата на Дженсън Хуанг за брака му - и за състоянието му от $150 милиарда?

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40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

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А ферата на титана от Nvidia Дженсън Хуанг със заподозряна китайска шпионка може да му струва брака - и огромна част от богатството му от 150 милиарда долара.

Базираният в района на Сан Франциско AI бос - който наскоро призна за афера с Алис Хуанг, бивш технологичен мениджър, заподозряна от американското разузнаване в шпионаж в полза на Пекин - вече дискретно е прехвърлил около 740 милиона акции на Nvidia в мрежа от семейни тръстове и дружества с ограничена отговорност, показват финансови документи.

40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

Но съпругата му с повече от 40 години брак, Лори Хуанг, все пак би могла да има право на поне около 335 милиона акции - на стойност близо 60 милиарда долара - ако реши да прекрати брака, независимо от неговата изневяра.

„В Калифорния цялото имущество, придобито от съпрузите по време на брака, е съпружеска имуществена общност“, заявява пред The Post Кристофър Мелчър, адвокат от Лос Анджелис, специализиран в разводи при високи нетни активи.

„Тя би имала право на 50%“, заяви Мелчър.

„Ние сме щат, в който не се търси вина за развода. Така че доказателства за изневяра са недопустими в съда и нямат влияние върху неговите права“, казва още Мелчър.

Относно това колко би могла да поиска Лори, финансовите документи от септември показват, че съпругът ѝ има директен контрол върху около 70 милиона акции, докато семейният им тръст и шест дружества с ограничена отговорност държат приблизително 600 милиона акции на Nvidia - структури, които обикновено се използват за управление на семейното богатство и унаследяването.

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Това означава, че Лори потенциално би могла да предяви претенции към около половината от общо 670-те милиона от тези акции - или 335 милиона, които са на стойност около 60 милиарда долара, под разбирането, че те се класифицират като съпружеска собственост и двойката няма сключен предбрачен договор.

Още около 140 милиона акции се намират в два неотменими тръста, но до тези активи би могло да се стигне по-трудно при развод в зависимост от техните условия.

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„Шансовете да имат предбрачен договор са изключително ниски“, отбелязва Робърт Фарзад, друг известен калифорнийски адвокат по разводи.

„Те са се запознали доста млади, в университета, и той не е притежавал нищо, когато са се срещнали“, казва Фарзад.

Дългогодишните и многократно изтъквани техни отношения започват, когато двамата са били тийнейджъри в курс по електроинженерство в Щатския университет на Орегон, като Дженсън многократно е изразявал благодарност към съпруга си, че е най-хубавото нещо, което му се е случвало.

Техният някога романтичен романс ражда две деца, които работят за Nvidia - и белязан от публични изблици на нежност от страна на технологичния бос към неговата отдадена партньорка зад кадър.

„Към моята съпруга и семейството ми: Обичам ви“, каза посраменият изпълнителен директор в самокритично изявление относно аферата си с Хуанг.

„Знам, че едно извинение не може да заличи това, което направих. Надявам се семейството ни да се излекува и с течение на времето да мога отново да спечеля доверието ви“, заяви той.

Ако Лори реши да се разведе със съпруга си, тя няма да страда за пари, но въпросът е точно за колко.

Като начало, всички акции, които тя би придобила от съпруга си - главен изпълнителен директор, подлежат на федерални регулации и закони за търговия с вътрешна информация.

„Как може да продава, ако иска да продава, кога може да продава - всички тези неща се регулират изключително строго от закона“, казва Фарзад.

„Тя би могла да поиска и пари в брой в замяна на тях, но обикновено, когато става въпрос за толкова високи суми, това е непрактично. Той няма просто да бръкне в джоба си и да извади милиарди“, допълва експертът.

Двойката може да се опита да спаси брака си. Но дори брачната терапия може да не спаси половината от богатството на Хуанг.

„Ако останат заедно, предполагам, че ще трябва да има нещо повече от извинението, което даде“, казва Мелчър.

„Може да се стигне до финансов развод в резултат на това, дори и да останат заедно като двойка“, казва Мелчър.

Каквото и да се случи, Фарзад смята, че то най-вероятно ще остане прикрито зад затворени врати.

„В подобни ситуации е много uобичайно разводът да се държи далеч от публичното пространство“, казва Фарзад.

„Тези хора имат повече пари, отколкото могат да похарчат за хиляда живота. Не виждам битки в съдебната зала. Не виждам голям публичен спектакъл. Защото на кого би навредило това, ако се случи? В крайна сметка би навредило на Nvidia. А богатството и на двамата е свързано с Nvidia“, казва Фарзад.

Това обаче не означава, че потенциалният развод би бил цивилизован и спокоен, казва Мелчър.

„Когато на някого му е изневерено, този човек може да реши, че целият им брак е бил лъжа. Така че някой може да постави под въпрос дали са крити пари. Тя с пълно право би подложила под съмнение всички финансови декларации, които той би предоставил... Доверието е счупено“, казва той.