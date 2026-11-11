Свят

Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Проектът предвижда разработването на по-достъпни ракети за прехващане на балистични заплахи с участието на европейски партньори

11 ноември 2026, 15:56
Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания
Източник: iStock/Getty Images
  • Украйна и 11 държави развиват съвместната програма FREYJA за създаване на европейска система за противоракетна отбрана, а офисът ѝ ще бъде открит в Копенхаген.
  • Проектът цели да осигури по-евтина алтернатива на американските ракети Patriot и да намали зависимостта на Европа от тях.
  • Първите изпитания са планирани до края на 2026 г., а целта е през 2027 г. системата да прехване балистична ракета.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че подготовката за откриването в Копенхаген на офис на украинско-европейската програма за противоракетна отбрана FREYJA е приключила. В инициативата вече участват 11 държави, а целта ѝ е да намали зависимостта на Европа от американските ракети прехващачи Patriot.

В изказване пред датския парламент на 11 ноември Зеленски заяви, че Украйна и европейските ѝ партньори работят за разработването на независима система за противоракетна отбрана, способна да прехваща балистични заплахи на по-ниска цена и в значително по-голям мащаб.

„Вече започнахме работа по нея с нашата собствена програма за противобалистична отбрана FREYJA“, заяви Зеленски. По думите на украинския президент подготовката за откриването на офиса в Копенхаген вече е приключила в сътрудничество с норвежките партньори.

„Радвам се, че вече подготвихме всичко за откриването на офиса на FREYJA точно тук, в Копенхаген, заедно с нашите норвежки приятели“, заяви той.

Зеленски подчерта, че към инициативата вече са се присъединили 11 държави, като се очаква всяка от тях да допринесе с технологии, промишлен експертен опит, компоненти или финансова подкрепа за разработването на общоевропейска система за противоракетна отбрана.

Европа изгражда собствен противоракетен щит срещу руската балистична заплаха

„Европа се нуждае от собствена система за противобалистична отбрана. Такава, която може да се произвежда в големи количества, на ниска цена, бързо и която действително работи. И ние можем да изградим такава система - FREYJA“, каза той.

Президентът свърза неотложната необходимост от разработването на FREYJA с нарастващия недостиг на ракети прехващачи Patriot в световен мащаб. Той предупреди, че търсенето на американски боеприпаси за противовъздушна отбрана оставя Украйна все по-уязвима към руските балистични атаки.

„В момента целият свят чака на опашка за ракети прехващачи Patriot, с които да спира балистични заплахи“, заяви Зеленски и добави, че в момента само шепа държави разполагат с необходимите промишлени възможности за производство на противобалистични системи.

Той изтъкна, че Европа трябва да развие собствен производствен капацитет, вместо да продължава да зависи от ограничените доставки на чуждестранни производители.

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Зеленски определи FREYJA и като потенциално стратегическо предимство за НАТО, като заяви, че достатъчно количество произведени в Европа ракети прехващачи би могло значително да намали способността на Русия да заплашва съседните си държави с балистични ракети.

„Русия до голяма степен ще остане беззъба, щом разполагаме с достатъчно ракети прехващачи, за да сваляме балистичните ѝ ракети“, каза той.

Програмата FREYJA беше официално стартирана в Париж на 13 юли 2026 г., когато Украйна и девет европейски държави създадоха коалиция за разработването на обща система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.

Украинският отбранителен производител Fire Point разработва ракетата прехващач FP-7.X и нейната пускова установка, докато европейските партньори допринасят с технологии за радарни системи, насочване, проследяване и командване и управление.

Проектът има за цел да предложи по-евтина алтернатива на произведените в САЩ ракети прехващачи Patriot, като Fire Point се стреми цената на една ракета да бъде под 1 милион евро. Компанията вече е започнала интегрирането на европейски компоненти, а Украйна и Норвегия работят по провеждането на първите изпитания на системата до края на 2026 г. Целта е през 2027 г. да бъде постигнато успешно прехващане на балистична ракета.

Източник: united24media    
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