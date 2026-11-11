Европа подготвя алтернатива на Patriot - Украйна отваря офис на FREYJA в Дания

Украйна и 11 държави развиват съвместната програма FREYJA за създаване на европейска система за противоракетна отбрана, а офисът ѝ ще бъде открит в Копенхаген.

Проектът цели да осигури по-евтина алтернатива на американските ракети Patriot и да намали зависимостта на Европа от тях.

Първите изпитания са планирани до края на 2026 г., а целта е през 2027 г. системата да прехване балистична ракета.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че подготовката за откриването в Копенхаген на офис на украинско-европейската програма за противоракетна отбрана FREYJA е приключила. В инициативата вече участват 11 държави, а целта ѝ е да намали зависимостта на Европа от американските ракети прехващачи Patriot.

В изказване пред датския парламент на 11 ноември Зеленски заяви, че Украйна и европейските ѝ партньори работят за разработването на независима система за противоракетна отбрана, способна да прехваща балистични заплахи на по-ниска цена и в значително по-голям мащаб.

„Вече започнахме работа по нея с нашата собствена програма за противобалистична отбрана FREYJA“, заяви Зеленски. По думите на украинския президент подготовката за откриването на офиса в Копенхаген вече е приключила в сътрудничество с норвежките партньори.

„Радвам се, че вече подготвихме всичко за откриването на офиса на FREYJA точно тук, в Копенхаген, заедно с нашите норвежки приятели“, заяви той.

Зеленски подчерта, че към инициативата вече са се присъединили 11 държави, като се очаква всяка от тях да допринесе с технологии, промишлен експертен опит, компоненти или финансова подкрепа за разработването на общоевропейска система за противоракетна отбрана.

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„Европа се нуждае от собствена система за противобалистична отбрана. Такава, която може да се произвежда в големи количества, на ниска цена, бързо и която действително работи. И ние можем да изградим такава система - FREYJA“, каза той.

Президентът свърза неотложната необходимост от разработването на FREYJA с нарастващия недостиг на ракети прехващачи Patriot в световен мащаб. Той предупреди, че търсенето на американски боеприпаси за противовъздушна отбрана оставя Украйна все по-уязвима към руските балистични атаки.

„В момента целият свят чака на опашка за ракети прехващачи Patriot, с които да спира балистични заплахи“, заяви Зеленски и добави, че в момента само шепа държави разполагат с необходимите промишлени възможности за производство на противобалистични системи.

Той изтъкна, че Европа трябва да развие собствен производствен капацитет, вместо да продължава да зависи от ограничените доставки на чуждестранни производители.

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Зеленски определи FREYJA и като потенциално стратегическо предимство за НАТО, като заяви, че достатъчно количество произведени в Европа ракети прехващачи би могло значително да намали способността на Русия да заплашва съседните си държави с балистични ракети.

„Русия до голяма степен ще остане беззъба, щом разполагаме с достатъчно ракети прехващачи, за да сваляме балистичните ѝ ракети“, каза той.

Програмата FREYJA беше официално стартирана в Париж на 13 юли 2026 г., когато Украйна и девет европейски държави създадоха коалиция за разработването на обща система за противоракетна отбрана срещу балистични ракети.

Украинският отбранителен производител Fire Point разработва ракетата прехващач FP-7.X и нейната пускова установка, докато европейските партньори допринасят с технологии за радарни системи, насочване, проследяване и командване и управление.

Проектът има за цел да предложи по-евтина алтернатива на произведените в САЩ ракети прехващачи Patriot, като Fire Point се стреми цената на една ракета да бъде под 1 милион евро. Компанията вече е започнала интегрирането на европейски компоненти, а Украйна и Норвегия работят по провеждането на първите изпитания на системата до края на 2026 г. Целта е през 2027 г. да бъде постигнато успешно прехващане на балистична ракета.