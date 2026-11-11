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Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“

Иранският президент реагира на съобщенията, че Пентагонът обмисля използването на мощната авиобомба MOAB срещу подземен ядрен обект

11 ноември 2026, 13:47
Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“
Източник: БТА
  • Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, че използват военни заплахи като средство за дипломация.
  • Той осъди американски удар по спортна зала в Иран, при който според него са загинали 21 цивилни.
  • В Израел Бенямин Нетаняху предупреди за риск от гражданска война и призова опозицията към коалиционно управление.

Президентът на Иран заяви, че Израел се e опитал да го убие

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, че водят „дипломация чрез заплахи“, като използват и изтъкват новите си военни способности, предаде Al Jazeera.

Пезешкиан заяви, че въпреки твърденията на САЩ, че са „започнали война с аргумента, че искат да попречат на Иран да се сдобие с ядрени оръжия“, американските сили са използвали ракета за прецизен удар (PrSM) при нападение срещу спортна зала в иранския град Ламерд в първия ден от войната. При атаката са загинали 21 цивилни.

Той посочи и съобщения в американски медии, според които Пентагонът обмисля разполагането на авиобомба с голяма мощност MOAB, наричана „майката на всички бомби“, срещу подземен ирански ядрен обект.

„Това не е просто противоречие, а позор. Кой застрашава световния мир и сигурност?“, заяви Пезешкиан.

През последните няколко дни израелският премиер говори за национално единство и за обединение с опозиционния блок, който на изборите през октомври изпревари управляващата му коалиция.

В събота, в същия ден, в който президентът Ицхак Херцог възложи на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот да състави правителство, способно да получи подкрепата на Кнесета, Бенямин Нетаняху публикува видео в профила си в социалните мрежи. В него той твърди, че Израел е изправен пред реален риск от гражданска война, ако бъде съставено правителство с подкрепата на партии, ръководени от арабски политици.

Два дни по-късно Нетаняху отново се върна към темата за екзистенциалната заплаха в друго видео. Той призова лидерите на по-успешния опозиционен блок да признаят „необходимостта на момента“ и да се присъединят под негово ръководство към единно правителство, в което да участват и ултраортодоксалните партии.

„В момента всичко е игра. Това е средство за оказване на натиск, надмощие, психологически операции, манипулация и контраманипулация“, заяви бившият съветник на израелското правителство Даниел Леви, коментирайки неизменно продължителните и сложни преговори, които предхождат съставянето на правителство.

Източник: Al Jazeera    
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