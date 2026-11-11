Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“

Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, че използват военни заплахи като средство за дипломация.

Той осъди американски удар по спортна зала в Иран, при който според него са загинали 21 цивилни.

В Израел Бенямин Нетаняху предупреди за риск от гражданска война и призова опозицията към коалиционно управление.

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Иранският президент Масуд Пезешкиан обвини САЩ, че водят „дипломация чрез заплахи“, като използват и изтъкват новите си военни способности, предаде Al Jazeera .

Пезешкиан заяви, че въпреки твърденията на САЩ, че са „започнали война с аргумента, че искат да попречат на Иран да се сдобие с ядрени оръжия“, американските сили са използвали ракета за прецизен удар (PrSM) при нападение срещу спортна зала в иранския град Ламерд в първия ден от войната. При атаката са загинали 21 цивилни.

Той посочи и съобщения в американски медии, според които Пентагонът обмисля разполагането на авиобомба с голяма мощност MOAB, наричана „майката на всички бомби“, срещу подземен ирански ядрен обект.

„Това не е просто противоречие, а позор. Кой застрашава световния мир и сигурност?“, заяви Пезешкиан.

They waged war, claiming to stop Iran acquiring nuclear weapons. Then they used the PrSM missile in Lamerd for the first time. Now they invoke the "Mother of All Bombs" to pursue diplomacy through threats. No contradiction, but a disgrace. Who threatens global peace and security? — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) November 11, 2026

През последните няколко дни израелският премиер говори за национално единство и за обединение с опозиционния блок, който на изборите през октомври изпревари управляващата му коалиция.

В събота, в същия ден, в който президентът Ицхак Херцог възложи на бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот да състави правителство, способно да получи подкрепата на Кнесета, Бенямин Нетаняху публикува видео в профила си в социалните мрежи. В него той твърди, че Израел е изправен пред реален риск от гражданска война, ако бъде съставено правителство с подкрепата на партии, ръководени от арабски политици.

Два дни по-късно Нетаняху отново се върна към темата за екзистенциалната заплаха в друго видео. Той призова лидерите на по-успешния опозиционен блок да признаят „необходимостта на момента“ и да се присъединят под негово ръководство към единно правителство, в което да участват и ултраортодоксалните партии.

„В момента всичко е игра. Това е средство за оказване на натиск, надмощие, психологически операции, манипулация и контраманипулация“, заяви бившият съветник на израелското правителство Даниел Леви, коментирайки неизменно продължителните и сложни преговори, които предхождат съставянето на правителство.