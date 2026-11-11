Отвориха АМ „Тракия“ в двете посоки, румънски шофьор на тир е задържан след катастрофата

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

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А втомагистрала „Тракия“ е отворена за движение и в двете посоки в участъка между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“, където вчера сутринта станаха две тежки верижни катастрофи. Това съобщи на брифинг областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

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Движението към Бургас и София е възстановено, след като приключи изтеглянето на общо 86 превозни средства, участвали в двата сблъсъка. Операцията започна вчера следобед и продължи след полунощ.

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Чалъков апелира към шофьорите да бъдат внимателни, тъй като и тази сутрин в района на Ямбол, където вчера се случи трагедията, отново има мъгла.

"С Агенция "Пътна инфраструктура" сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени, ние ще съдействаме с каквото можем в рамките на нашите компетенции", посочи Чалъков.

По повод появили се снимки от тол камерите за наличието на мъгла, той коментира, че от тях изобщо не се вижда дали мъглата е много гъста. "Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра. Дали е можело да се реагира по по-добър начин, дали е можело да се предприемат и други действия, мисля, че всичко беше в добра координация, в спешен порядък", каза Чалъков.

"Автомобилите на Спешната помощ са реагирали в рамките на десет минути от получаването на сигнала за инцидента. Полицията също е била на място в рамките на няколко минути и са започнали да помагат за евакуацията на пострадалите хора. Беше направена организация на движението, за да може линейките да достигнат до пострадалите", посочи още областният управител.

Той припомни, че са били привлечени екипи от трите области - Ямбол, Сливен и Бургас.

"Всички реагираха своевременно и в рамките на час, час и половина всички пострадали бяха евакуирани и настанени в болнични заведения", добави той.

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

На въпрос защо най-близката болница в Ямбол е приела най-малко пациенти, областният управител отговори, че разпределението е по преценка на медицинските екипи. Според него те са се справили "перфектно". Той призна, че материалната база на болницата е лоша, и каза, че нов корпус, който се строи от десетилетия, трябва да е готов до пролетта на следващата година.

По време на брифинга старши комисар Добрин Димитров информира, че е назначена допълнителна експертиза за тежкотоварния камион, участник в инцидента.

Димитров съобщи също, че единственият задържан е шофьорът на камиона - румънски гражданин, който вчера е бил разпитан, но днес това ще бъде направено повторно с преводач.

Разпити са проведени на място и с 44 други участници в тази катастрофа.

Директорът на полицията каза още, че по първоначални данни видимостта рязко е спаднала.

"Камионът най-вероятно е карал много бавно или може би е навлизал от страничната лента. Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба", посочи Димитров.

Той добави, че сигналът за произшествието е получен около 7:00 часа вчера сутринта. Към мястото са насочени всички налични екипи, които бързо са установили, че мащабите на катастрофите са много сериозни.

Директорът на полицията беше попитан да коментира появилата се информация, че в участъка на катастрофата е имало временни светофари, които са били премахнати след пристигането на полицаите. Димитров каза, че на около километър от произшествието в посока Бургас има пътен възел, където се извършват ремонтни дейности и светофарите са там.

"Когато имаме сигнал за опасност, например за гъста мъгла, тогава изпращаме екип, който със светлинна сигнализация се движи в движението с намалена скорост, за да се вижда отдалеч", обясни той.

Директорът на полицията съобщи, че движението по магистрала „Тракия“ в посока София е възстановено около 1:00 часа през нощта, а към Бургас - два часа по-късно. Димитров посочи, че магистралата е била почистена добре, а екипи на полицията са били изпратени, за да сигнализират движението.

Разследването на двете тежки катастрофи продължава под ръководството на Националната следствена служба. При инцидентите загинаха 11 души, а други 51 бяха ранени.

11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на загиналите.

Днес се очаква да се проведе и извънредно заседание на експертната група, която отговаря за реформата в пътната безопасност. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

На заседанието ще бъдат обсъдени допълнителни мерки за повишаване на безопасността на движението, както и ускоряване на изпълнението на планираните реформи в сектора, допълват от ведомството.