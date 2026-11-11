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След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

Технологичният гигант загуби 500 милиарда долара от пазарната си стойност, докато ФБР и Конгресът на САЩ започват проверки

11 ноември 2026, 10:35
След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи
Източник: Getty Images

Nvidia е наела една от най-големите адвокатски кантори в САЩ, за да разследва аферата между собствения ѝ изпълнителен директор и предполагаем китайски шпионин, съобщава BBC.

63-годишният съосновател на компанията публично призна, че е имал извънбрачна романтична връзка с жена на име Алис Хуанг (известна и като Хуанг Ле). Тя обаче е заподозряна от американското разузнаване, че е действала като шпионин в полза на правителството в Пекин.

Новината предизвика истински трус на световните финансови пазари. Акциите на Nvidia се сринаха близо до едногодишно дъно, а пазарната стойност на компанията се стопи с колосалните 500 милиарда долара само за няколко дни.

Риск за националната сигурност на САЩ

Nvidia е считана за най-важната компания в глобалната надпревара за изкуствен интелект (AI), тъй като произвежда ключовите графични чипове, захранващи AI моделите по света.

Алис Хуанг е била ръководител в базираната в Сингапур компания Megaspeed - голям клиент на Nvidia, заподозрян от властите в САЩ, че пренасочва високотехнологични чипове към Китай в заобикаляне на санкциите.

Според изтекли данни от разследване на New York Times, държавният секретар на САЩ Марко Рубио е изпратил официален секретен меморандум до ключови фигури във Вашингтон с предупреждение за близката връзка на Дженсън Хуанг с заподозряната китайска агентка.

Реагират ли Белият дом и Конгресът?

Федералното бюро за разследване (ФБР) вече е започнало самостоятелно разследване по случая. От своя страна, Комисията по външни работи към Камарата на представителите във Вашингтон призова Дженсън Хуанг да се яви на закрито изслушване следващата седмица.

  • Реакцията на Доналд Тръмп: Президентът на САЩ заяви, че лично е разговарял с шефа на Nvidia, който го е уверил, че „нямал представа, че тя е шпионин“. Тръмп допълни, че му вярва.
  • Реакцията на Пекин: Външното министерство на Китай категорично отхвърли обвиненията, наричайки ги „опит за очерняне и злепоставяне на страната“.
  • Позицията на Борда на Nvidia: От борда на директорите обявиха, че няма доказателства фирмени тайни или държавна сигурност да са били компрометирани, но въпреки това разследването на бившия прокурор Джун Ким ще бъде проведено в пълна независимост.
Източник: BBC    
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