След разкритията за шпионската афера: Nvidia започва независимо разследване с водещи юристи

Nvidia е наела една от най-големите адвокатски кантори в САЩ, за да разследва аферата между собствения ѝ изпълнителен директор и предполагаем китайски шпионин, съобщава BBC.

63-годишният съосновател на компанията публично призна, че е имал извънбрачна романтична връзка с жена на име Алис Хуанг (известна и като Хуанг Ле). Тя обаче е заподозряна от американското разузнаване, че е действала като шпионин в полза на правителството в Пекин.

Новината предизвика истински трус на световните финансови пазари. Акциите на Nvidia се сринаха близо до едногодишно дъно, а пазарната стойност на компанията се стопи с колосалните 500 милиарда долара само за няколко дни.

Риск за националната сигурност на САЩ

Nvidia е считана за най-важната компания в глобалната надпревара за изкуствен интелект (AI), тъй като произвежда ключовите графични чипове, захранващи AI моделите по света.

Nvidia has hired a top US law firm to investigate CEO Jensen Huang's alleged affair with a Chinese executive suspected of espionage. The controversy has also triggered a shareholder lawsuit, raising questions over national security and the chipmaker's business ties. Read more... https://t.co/RyijshwhgT — TIMES NOW (@TimesNow) November 11, 2026

Алис Хуанг е била ръководител в базираната в Сингапур компания Megaspeed - голям клиент на Nvidia, заподозрян от властите в САЩ, че пренасочва високотехнологични чипове към Китай в заобикаляне на санкциите.

Според изтекли данни от разследване на New York Times, държавният секретар на САЩ Марко Рубио е изпратил официален секретен меморандум до ключови фигури във Вашингтон с предупреждение за близката връзка на Дженсън Хуанг с заподозряната китайска агентка.

Реагират ли Белият дом и Конгресът?

Федералното бюро за разследване (ФБР) вече е започнало самостоятелно разследване по случая. От своя страна, Комисията по външни работи към Камарата на представителите във Вашингтон призова Дженсън Хуанг да се яви на закрито изслушване следващата седмица.

Nvidia hires major US law firm to investigate alleged Chinese spy affair https://t.co/Y4iMol3Y7A — Kahawa Tungu (@KahawaTungu) November 11, 2026