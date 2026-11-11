България

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Той осъди политическите нападки непосредствено след трагедията на АМ "Тракия" и заяви, че в подобни моменти на първо място трябва да бъдат съпричастността към пострадалите и уважението към близките на загиналите

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 09:36
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Източник: БТА

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази съболезнования към близките на всички загинали и огромно съчувствие за ранените след вчерашната мащабна катастрофа с жертви на АМ "Тракия". Той благодари на всички, които са дарили кръв. Борисов изрази благодарност към всички пожарникари, лекари и доброволци.

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

"Ретроспекцията на вината е видна. Днешният ден мисля, че трябва да се направи един закон, който забранява на политиците, при такива аварии, поне 24 часа да говорят и да бъде тежък наказателен закон", обясни той, цитиран от DarikNews.bg

"Още хората бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията", каза Борисов.

Той осъди политическите нападки непосредствено след трагедията и заяви, че в подобни моменти на първо място трябва да бъдат съпричастността към пострадалите и уважението към близките на загиналите. „Именно политиканството в такива моменти отвръщава всички“, каза лидерът на ГЕРБ.

По думите му до ранните часове след трагедията той се е въздържал от политически атаки.

Лидерът на ГЕРБ коментира и въпросите за превенцията на подобни инциденти, като посочи трудностите при осигуряването на контрол и сигнализация навсякъде при неблагоприятни метеорологични условия.

Борисов постави и въпроса за политическата и моралната отговорност след тежки инциденти, като направи сравнение с решения, които е вземал по време на своето управление. „Аз за много по-малки катастрофи отстраних трима министри. За много по-малки провинения отстранявах председатели на парламент. Това е и морална отговорност“, заяви той.

В заключение Борисов отправи критики към управляващите, като ги обвини, че търсят оправдания, вместо да поемат отговорност.

„Тези хора нямат морал и нямат да отстранят никой. А ще търсят оправдания в всичко друго, но не и в себе си“, каза лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
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