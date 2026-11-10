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Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха

Изказването на Мерц дойде на фона на разногласия между страните от ЕС за бъдещата дългосрочна финансова рамка на съюза

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 19:51
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Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че всички държави членки на Европейския съюз трябва да участват в подкрепата за Украйна и че помощта за Киев не бива да отслабва, предаде "Ройтерс".

Изказването му дойде на фона на разногласия между страните от ЕС за бъдещата дългосрочна финансова рамка на съюза.

Мерц изиска новият многогодишен бюджет на ЕС, който ще влезе в сила през 2028 г., да постави акцент върху увеличаването на разходите за отбрана и повишаването на конкурентоспособността. Той заяви, че всички държави членки трябва да участват във финансирането на Украйна, след като няколко страни отказаха да се включат в договорения миналата година заем за Киев, отбелязва "Ройтерс".

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Бюджетните преговори се очертават като поредно изпитание за единството на западните съюзници в подкрепата им за Украйна повече от четири години след пълномащабната руска инвазия. Германия е най-големият вносител в бюджета на ЕС и водещ поддръжник на Киев сред държавите членки.

По-рано днес словашкият премиер Роберт Фицо обвини Мерц в "изнудване" заради обвързването на финансовата помощ за Украйна с преговорите за европейския бюджет.

"Предстоят ни трудни бюджетни преговори в рамките на Европейския съюз", заяви Мерц на съвместна пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр в Берлин.

"Трябва изцяло да включим политиката си спрямо Украйна в европейския бюджет. Наясно съм, че има различия в позициите по този въпрос. Най-малко четири държави членки имат различно виждане", допълни германският канцлер.

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В писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, с което "Ройтерс" се е запознал, Мерц посочва, че всички страни от ЕС трябва да участват във финансирането на Украйна. Целта е да се помогне за покриването на очаквания недостиг от 70 милиарда евро в украинския бюджет през 2027 г., като се предвижда ЕС да осигури 45 милиарда евро от тази сума.

Словашкият премиер Роберт Фицо многократно е критикувал политиката на ЕС спрямо Украйна и се противопоставя на предоставянето на военна помощ за Киев.

През декември миналата година ЕС постигна споразумение за отпускането на заем от 90 милиарда евро на Украйна. Словакия, Чехия и Унгария отказаха да участват и заявиха, че няма да се включат и в евентуален нов заем. От своя страна унгарският премиер Петер Мадяр изрази резерви към обвързването на европейския бюджет с други политически въпроси.

"Не бих определил това като изнудване и не бих използвал подобни думи, тъй като в днешния свят всичко е взаимносвързано. Въпреки това смятам, че подобен подход не изпраща непременно добро послание към останалия свят", каза Мадяр.

"Позицията, която господин Радев наложи като стил на поведение - да седим в ъгъла и да казваме "не", очевидно ще доведе до щети на България, защото блокира ли се европейският бюджет, това означава, че спират кохезионните фондове, това са всичките програми, свързани с регионално развитие, ще спрат плащанията към земеделците, ще спрат всички видове европейски средства, които стигат до България, а ние сме нетен бенефициент“, коментира думите на германския канцлер Асен Василев от "Продължаваме промяната" пред журналисти в парламента. 

"Крайно време е колегите от "Прогресивна България" и господин Радев да си дадат ясна сметка, че ЕС разчита на солидарност между държавите и тази солидарност трябва да се проявява във всичките аспекти на политиката. Не може да кажеш това ми харесва, само него ще взема, а това не ми харесва - него ще го блокирам. Ако искаш да го направиш, ще трябва да убедиш достатъчно други държави в ЕС да застанат солидарно с нашата позиция", добави Василев.

"Искам да припомня това, което направихме с българската позиция за Македония - докато седяхме в ъгъла с ветото, всички атаки бяха насочени към България, че блокираме влизането на Македония в ЕС. Когато отидохме, обяснихме, намерихме съюзници и българската позиция стана де факто позиция на ЕС, вече атаки към България няма, отиват в Македония и казват - вие трябва да изпълните това, което ЕС иска от вас", каза Василев. По думите му това е начинът да се прави външна политика, а не да седим в ъгъла и да "тропаме" с крак.

Според Владислав Горанов (ГЕРБ), "ако България изрази резерви във включването в подобна подкрепа, това ще е едно престъпление срещу човечеството, защото солидарността, която всички европейски държави споделят с нападнатата Украйна, трябва да продължи. Далеч сме от края на войната и подобно двулично поведение, което често срещаме от лидера Радев в Европа да говори едно, в България друго, поставя под риск цялостната ориентация на държавата. Ние трябва да сме част от общото европейското решение".

Цончо Ганев от "Възраждане" коментира, че тези думи са насочени към някои други държави като Унгария, Чехия, Словения, но не и към България.

"България само на думи заяви, че не подкрепя, но когато беше обсъждано това в Европейския съвет, Радев по никакъв начин не каза, че ще наложи вето. Тези държави, които заявиха, че ще наложат вето и тези, към които се обръща в момента Мерц, са именно Вишеградската четворка", посочи Ганев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Анелия Цветкова, Габриела Иванова    
Фридрих Мерц Европейски съюз Бюджет на ЕС
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