По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

Ц ената на пакет цигари в Гърция може да достигне 13 евро, ако бъдат приложени най-високите обсъждани данъчни ставки в Европейския съюз. При по-умерено увеличение тя би могла да бъде около 6,50 евро. Това са двата възможни сценария, представени от Костас Якову, председател на Сдружението на търговците на тютюневи изделия, хранителни стоки и наемателите на павилиони в гръцкия регион Македония, съобщава ERTNews.

Дискусиите за повишаване на данъците върху тютюневите изделия продължават на европейско ниво от близо две години. Според Якову преговорите може да приключат още през декември, като той очаква в крайна сметка да бъде постигнато споразумение.

Малта блокира споразумението за новите данъци

На последното заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), в което участват финансовите министри на държавите членки, Малта е наложила вето и е блокирала напредъка по предложението.

На предишно заседание подобна позиция е заела и Швеция.

Въпреки разногласията Якову смята, че европейските държави в крайна сметка ще се договорят за увеличаване на данъчното облагане на тютюневите изделия.

13 евро за пакет или поетапно поскъпване до 6,50 евро

Според представителя на гръцките търговци цената на цигарите може да достигне 13 евро за пакет, ако бъдат приложени максималните данъчни ставки.

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Той обаче се обявява за по-умерено увеличение, при което Гърция да избере по-ниски ставки и постепенно въвеждане на промените. При такъв вариант пакет цигари би могъл да струва около 6,50 евро.

Якову коментира и изявление на гръцкия министър на финансите Кириакос Пиеракакис, според което има възможност новите данъци да се въвеждат поетапно до 2036 г.

Опасения от ръст на контрабандата

Едно от основните притеснения на търговците е, че рязкото повишаване на данъците може да увеличи незаконната търговия с цигари.

Якову даде пример с периода на първата финансова криза в Гърция, когато според него данъчната тежест върху тютюневите изделия се е увеличила от 65% на 95% в рамките на около три години.

По негови данни през същия период делът на незаконните цигари на гръцкия пазар е нараснал от 3% на 25%.

Той посочи, че тогава са затворили много павилиони и малки магазини за хранителни стоки, а част от работните места в сектора са били загубени.

По-високите цени на цигарите вече стигнаха до магазините

Според него евентуалното увеличение на данъците трябва да бъде съпроводено с по-строги мерки срещу контрабандата. Якову предупреди също, че незаконно продаваните цигари могат да съдържат опасни и неизвестни вещества.

Как ще се отрази поскъпването на малките магазини

Представителят на търговците обърна внимание и на последиците за малкия бизнес, тъй като тютюневите изделия са сред основните продукти, които привличат клиенти в павилионите и магазините за хранителни стоки.

По думите му маржът на печалба при продажбата на цигари е между 2% и 8%, като средно достига около 4-5%.

По-високи маржове има основно при някои нови никотинови продукти и изделия с нагреваем тютюн.

Якову настоява бъдещата данъчна политика да отчита както целта за намаляване на тютюнопушенето, така и въздействието върху малките предприятия и риска от разрастване на незаконната търговия.

Засега европейските преговори продължават и окончателно решение за новото облагане на тютюневите изделия няма.