Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в четвъртък, 12 ноември, от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.
В дневния ред са включени трите основни бюджетни законопроекта за 2027 г.:
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Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);
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Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО);
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Проектът на държавния бюджет на Република България.
На заседанието представителите на правителството, работодателските организации и синдикатите ще обсъдят проектите преди следващите етапи от бюджетната процедура.
Проектобюджетът за 2027 г. вече беше представен публично от правителството, но заложените в него параметри все още не са окончателно приети.