Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание в четвъртък, 12 ноември, от 11:00 часа в Гранитната зала на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред са включени трите основни бюджетни законопроекта за 2027 г.:

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК);

Проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО);

Проектът на държавния бюджет на Република България.

На заседанието представителите на правителството, работодателските организации и синдикатите ще обсъдят проектите преди следващите етапи от бюджетната процедура.

Проектобюджетът за 2027 г. вече беше представен публично от правителството, но заложените в него параметри все още не са окончателно приети.