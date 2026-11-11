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Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Докато се изливат милиарди в AI и губи свободен паричен поток, масовият потребител ползва чатботовете просто като обикновена търсачка. Анализът е на финансовия експерт Павел Бандилов за BISS.bg относно паниката на пазарите и границите на еуфорията

11 ноември 2026, 15:41
Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google
Източник: BISS.bg

Д окато Big Tech излива стотици милиарди в изкуствен интелект и губи свободен паричен поток, масовият потребител все още ползва новите технологии просто като по-умен Google.

След изборните резултати в САЩ технологичният сектор преживя неочакван срив. Огромните инвестиции в изкуствен интелект (AI), намаляващият свободен паричен поток на гиганти като Alphabet, Meta и Amazon, както и опасенията около новите регулации за дейта центровете предизвикаха вълна от емоционални разпродажби на борсата.

Само за ден пазарите бяха обхванати от истинска „кървава баня“, а от капитализацията на компаниите бяха изтрити колосалните 258 милиарда долара - мащаб, който напомня за спадовете от първите дни на COVID пандемията.

Преминава ли обаче AI манията в нов етап на преоценка и къде реално отиват милиардите на Big Tech?

В специално интервю за BISS.bg финансовият експерт Павел Бандилов анализира паниката на борсите и сблъсъка между AI еуфорията и реалността.

Между Илон Мъск и Сам Алтман: Надеждата срещу страха

Една от основните причини за волатилността на пазарите е, че обществото и инвеститорите все още се намират в абсолютно непозната територия по отношение на изкуствения интелект.

„Всички сме много чувствителни към резултатите на Google Search, но истината е, че ние все още нямаме пълна представа в каква степен AI ще промени икономиката и живота ни. Люшкаме се между надеждата и страха - от една страна Илон Мъск казва, че AI ще направи живота ни прекрасен и няма да ни се налага да работим, а от друга лидери като Сам Алтман (OpenAI) и Дарио Амодей (Anthropic) предупреждават, че технологията може да отнеме препитанието ни“, посочва Павел Бандилов.

На този фон се появява и големият парадокс - въпреки че гигантите наливат астрономически суми в разработката на суперинтелигентни модели, масовият потребител все още използва технологията на най-базово ниво. Почти 90% от хората, които ползват AI чатботове, ги използват просто като обикновена търсачка в интернет, без да извличат пълния им потенциал.

Защо свободният паричен поток на Big Tech „изгаря“?

През последните години инвеститорите бяха свикнали компаниите от т.нар. „Великолепна седморка“ да подобряват финансовите си прогнози всяко тримесечие. Сега обаче картината се променя - при Alphabet беше отчетен отрицателен паричен поток от 4 милиарда долара, подобни епизоди се видяха и при Amazon и Meta.

Причината са огромните инвестиционни програми (CapEx) за изграждане на дейта центрове и инфраструктура.

„Основното притеснение на пазара е кога тези огромни инвестиции ще започнат да се възвръщат. Чухме изказването на Сам Алтман, който едва ли не иска да изкупи цялата RAM памет на света. Но надпреварата опира във физически и икономически лимити - недостиг на компоненти, енергийни ограничения и подложена на натиск доходност“, обяснява Бандилов.

Паника на дребните инвеститори и какво предстои

Първоначалните анализи показват, че масовите разпродажби на борсата са били водени предимно от дребни (ритейл) инвеститори, водени от страха от загуби и регулаторна несигурност.

Според Павел Бандилов обаче надпреварата в сферата на изкуствения интелект няма да спре - тя просто навлиза в по-зряла фаза, където инвестиционните решения ще разчитат на реалния фундамент на компаниите, а не на сляпа еуфория.

„AI вече навлиза в компютрите, смартфоните и автомобилите ни. Въпросът дали ще има нови дейта центрове или не, няма да спре процеса - най-много да видим временно забавяне. Успешното инвестиране е бягане на дълго разстояние. Инвеститорите просто трябва да си представят какъв ще бъде животът след 5 години и кои компании ще спечелят най-много от него“, обяснява Бандилов.

Цялото интервю с Павел Бандилов за AI манията, борсовата паника и бъдещето на Big Tech можете да гледате в YouTube канала на Biss.bg или да прочетете на BISS.bg.

Изкуствен интелект AI Big Tech Фондова борса Инвестиции Павел Бандилов Свободен паричен поток Дейта центрове AI мания Пазарна паника Технологичен сектор
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