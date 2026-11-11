България

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Националното следствие пое случая след решение на Главния прокурор. Разпитани са над 50 свидетели, иззети са 20 автомобила, а Окръжна прокуратура - Ямбол назначи експертизи на асфалта, спирачния път и метеорологичните условия

11 ноември 2026, 14:07
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О кръжната прокуратура в Ямбол изиска от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) цялостната документация по въвеждането в експлоатация и последващите ремонти на участъка от автомагистрала „Тракия“, където вчера станаха тежките верижни катастрофи.

Досъдебното производство първоначално е започнало от служители на ОДМВР - Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. С постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор обаче разследването е възложено на Националната следствена служба (НСлС) по искане на наблюдаващия прокурор. Решението е взето поради особената фактическа и правна сложност на случая, която изисква участието на следователи с висока квалификация и опит.

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Към момента по делото работи екип от десет следователи от НСлС и трима криминалисти.

Разпити и огледи на местопроизшествието

По делото вече са разпитани над 50 свидетели, като процесуално-следствените действия продължават - включително с разпити на пострадали, настанени в болници, които са в контактно състояние. Предстои и повторен разпит на задържания по Закона за МВР румънски шофьор.

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Извършени са огледи на телата на починалите и са назначени съдебно-медицински експертизи. Такива предстои да бъдат изготвени и за всички ранени. На мястото на инцидентите са направени 6 огледа с технически средства, включително с дрон.

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Иззети са 20 моторни превозни средства, имащи по-съществено участие във верижния сблъсък, сред които и товарната композиция, управлявана от румънския гражданин. На тях предстоят допълнителни огледи.

Проверки на пътя и експертизи

За цялостното изясняване на причините за трагедията Окръжна прокуратура - Ямбол предприема следните действия:

  • Асфалтова настилка: Взети са проби от пътното платно за изследване на сцеплението. На базата на тях и изисканата от АПИ документация ще бъде назначена строително-техническа експертиза за състоянието на участъка.
  • Метеорологична обстановка: Изискани са официални данни от институциите за точните атмосферни условия по време на катастрофите.
  • Механизъм на инцидента: Предстои назначаването на автотехническа експертиза, която да установи точно как е възникнал сблъсъкът.
  • Причинно-следствена връзка: Ще бъде изготвена комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, която да свърже катастрофите със смъртта на 11-те жертви и нараняванията на над 50-те пострадали.

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От прокуратурата уточняват, че едва след изготвянето на комплексната експертиза ще се преценява евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Две верижни катастрофи затвориха автомагистрала „Тракия“ край Ямбол, много загинали и ранени
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Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
Тракия катастрофа
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