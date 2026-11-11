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Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Полицията със спешно предупреждение: Измамници използват снимки с изкуствен интелект, за да подлъгват стопани на изгубени животни и да искат пари или откуп от тях

11 ноември 2026, 14:19
Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци
Източник: iStock

И згубването на домашен любимец е един от най-страшните кошмари за всеки стопанин, но киберпрестъпниците намериха нов, изключително жесток начин да се възползват от чуждата мъка. Нова измама с използването на изкуствен интелект (AI) се разпространява с бързи темпове в международен мащаб, принуждавайки полицията в САЩ и Великобритания да издаде спешни предупреждения.

Схемата използва снимки на изгубени животни, качени в социалните мрежи, за да генерира фалшиви изображения на уж намерените любимци и да рекетира стопаните за пари.

Как работи жестокият капан с AI?

Когато стопанин публикува апел за помощ онлайн - със снимка на изгубената котка или куче - измамниците свалят кадъра и го захранват в генератор на изображения с изкуствен интелект. С бърза команда те създават реалистична снимка на същото животно, седящо в чужд двор или стая.

Схемата вече има и своите първи потърпевши. Собственичка на изчезналата котка Бъди получава съобщение от жена на име Мелиса, която твърди, че е открила животното и изпраща снимка за доказателство. Стопанката била 100% сигурна, че на кадъра вижда собствената си котка, и веднага изтеглила пари в брой за възнаграждение.

Когато обаче отказва среща на живо, така наречената „откривателка“ настоява сумата да бъде платена не в брой, а чрез дигитални карти за подаръци от типа на Apple Gift Cards. В още по-крайни случаи престъпниците използват генерираните с AI кадрите, за да изнудват стопаните, заплашвайки, че ще наранят животното, ако не им бъде преведен огромен откуп, достигал в определени случаи до десетки хиляди долари.

Съветите на полицията: Как да се предпазите?

От полицейските служби предупреждават, че изкуственият интелект прави генерацията на подобни снимки изключително лесна, достъпна и безплатна за престъпниците. Това, че снимката изглежда истинска, не я прави автентична.

Ако търсите изгубено животно и някой ви пиши, че го е намерил:

  • Изисквайте видеообаждане на живо: Помолете човека да ви покаже животното в реално време чрез видеовръзка, а не със статична снимка.
  • Задайте специфичен въпрос за проверка: Помолете го да заснеме конкретна белег или детайл, който не се вижда на публичните снимки, или да направи снимка с днешния вестник/написана на лист дата.
  • Никога не плащайте предварително: Не изпращайте пари, ваучери или дигитална валута преди физически да се уверите, че вашият любимец е в безопасност.
Източник: iflscience    
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