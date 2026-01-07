Случайност или информация от кухнята? Мистериозен играч заложи на ареста на Мадуро и прибра над 400 000 долара

Н еизвестен трейдър е реализирал печалба в размер на около 410 000 долара, след като е заложил, че венецуелският президент Николас Мадуро ще бъде отстранен от власт, пише Reuters .

Акаунтът на трейдъра в платформата Polymarket е натрупал позиции в договори, обвързани с отстраняването на Мадуро, при условия, които преди операцията предполагаха изключително малка вероятност за такъв изход. Тези залози, които са стрували около 34 000 долара преди залавянето на Мадуро, рязко са увеличили стойността си, след като се появи информацията за американската военна операция срещу венецуелския лидер, показват данни на Polymarket.

Основните борсови индекси се повишиха, а цените на петрола нараснаха по-рано в понеделник, докато акциите на енергийните компании отчетоха значителни ръстове, след като Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда. Държавните облигации на Венецуела, която вече е в състояние на неизпълнение на задълженията си, също поскъпнаха рязко, подхранени от очаквания за мащабно и сложно преструктуриране на суверенния дълг. Облигациите, емитирани от правителството и от държавната петролна компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), поскъпнаха с до 10 цента за долар, или почти 30 процента, след като оптимистично настроени инвеститори се възползваха от развитието на събитията.

Вижте в нашата галерия : Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Мистериозната сделка вероятно ще привлече вниманието на американски законодатели, които настояват за по-строги правила срещу търговията с вътрешна информация, включително двупартийна инициатива за евентуална забрана на търговията с акции от страна на законодатели. След като в понеделник се появи информацията за залозите, свързани с Мадуро, конгресменът от Демократическата партия Ричи Торес заяви, че възнамерява още тази седмица да внесе законопроект, който да забрани на избрани длъжностни лица, законодатели и федерални служители да правят залози на платформи за прогнозни пазари, където биха могли да имат достъп до съществена непублична информация.

Анонимният акаунт е бил създаден миналия месец, като на 27 декември трейдърът е закупил договори на стойност 96 долара, които биха донесли печалба, ако САЩ нахлуят във Венецуела до 31 януари. В следващите дни трейдърът е направил още няколко подобни залога.

Платформи за прогнозни пазари като Polymarket предлагат договори с отговор „да“ или „не“, които позволяват на потребителите да залагат върху широк кръг от събития в реалния свят - от резултати в спорта и развлеченията до политика и икономика. Когато договор, оценен на няколко цента, изплати 1 долар, трейдъри с достъп до непублична информация, свързана с такива договори, могат да реализират огромни печалби в рамките на часове или дни.

През септември Polymarket получи одобрение от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) да възобнови дейността си в страната, след като придоби за 112 милиона долара QCEX - лицензирана от CFTC борса и клирингова къща за деривати. От CFTC не отговориха незабавно на запитване дали проверяват сделки, свързани със залавянето на Мадуро.

Polymarket и преди е била обект на проверки заради възможна търговия с вътрешна информация на платформата. Макар че в момента американски граждани нямат достъп до основната платформа за залагания, много трейдъри използват VPN услуги, за да заобиколят забраната.