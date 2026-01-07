Свят

Случайност или информация от кухнята? Мистериозен играч заложи на ареста на Мадуро и прибра над 400 000 долара

Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда

7 януари 2026, 09:59
Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"
Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела

Съвършенството е враг на доброто: Уроците от Ирак за бъдещето на Венецуела
Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари

Гореща вълна обхвана Южна Австралия, предизвика пожари
Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки

Как Тръмп може да се сдобие с Гренландия в четири лесни стъпки
Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети

Смъртоносна зима и хаос в Европа: Жертви, блокирани летища и стотици отменени полети
Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо

Разкриха причината за смъртта на Бриджит Бардо
Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант

Рубио: САЩ имат намерение да купят Гренландия, омаловажавайки военния вариант
Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Зимна буря парализира Великобритания, идва към Балканите

Н еизвестен трейдър е реализирал печалба в размер на около 410 000 долара, след като е заложил, че венецуелският президент Николас Мадуро ще бъде отстранен от власт, пише Reuters.

Акаунтът на трейдъра в платформата Polymarket е натрупал позиции в договори, обвързани с отстраняването на Мадуро, при условия, които преди операцията предполагаха изключително малка вероятност за такъв изход. Тези залози, които са стрували около 34 000 долара преди залавянето на Мадуро, рязко са увеличили стойността си, след като се появи информацията за американската военна операция срещу венецуелския лидер, показват данни на Polymarket.

Основните борсови индекси се повишиха, а цените на петрола нараснаха по-рано в понеделник, докато акциите на енергийните компании отчетоха значителни ръстове, след като Мадуро бе заловен от американските военни през уикенда. Държавните облигации на Венецуела, която вече е в състояние на неизпълнение на задълженията си, също поскъпнаха рязко, подхранени от очаквания за мащабно и сложно преструктуриране на суверенния дълг. Облигациите, емитирани от правителството и от държавната петролна компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), поскъпнаха с до 10 цента за долар, или почти 30 процента, след като оптимистично настроени инвеститори се възползваха от развитието на събитията.

Вижте в нашата галерия: Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
5 снимки
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк
Хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Мистериозната сделка вероятно ще привлече вниманието на американски законодатели, които настояват за по-строги правила срещу търговията с вътрешна информация, включително двупартийна инициатива за евентуална забрана на търговията с акции от страна на законодатели. След като в понеделник се появи информацията за залозите, свързани с Мадуро, конгресменът от Демократическата партия Ричи Торес заяви, че възнамерява още тази седмица да внесе законопроект, който да забрани на избрани длъжностни лица, законодатели и федерални служители да правят залози на платформи за прогнозни пазари, където биха могли да имат достъп до съществена непублична информация.

Анонимният акаунт е бил създаден миналия месец, като на 27 декември трейдърът е закупил договори на стойност 96 долара, които биха донесли печалба, ако САЩ нахлуят във Венецуела до 31 януари. В следващите дни трейдърът е направил още няколко подобни залога.

Платформи за прогнозни пазари като Polymarket предлагат договори с отговор „да“ или „не“, които позволяват на потребителите да залагат върху широк кръг от събития в реалния свят - от резултати в спорта и развлеченията до политика и икономика. Когато договор, оценен на няколко цента, изплати 1 долар, трейдъри с достъп до непублична информация, свързана с такива договори, могат да реализират огромни печалби в рамките на часове или дни.

През септември Polymarket получи одобрение от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) да възобнови дейността си в страната, след като придоби за 112 милиона долара QCEX - лицензирана от CFTC борса и клирингова къща за деривати. От CFTC не отговориха незабавно на запитване дали проверяват сделки, свързани със залавянето на Мадуро.

Polymarket и преди е била обект на проверки заради възможна търговия с вътрешна информация на платформата. Макар че в момента американски граждани нямат достъп до основната платформа за залагания, много трейдъри използват VPN услуги, за да заобиколят забраната.

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: Reuters    
Неизвестен трейдър Николас Мадуро Венецуела Polymarket Прогнозни пазари Търговия с вътрешна информация Военна операция Финансова спекулация Политически залози Държавни облигации
Последвайте ни

По темата

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от

Администрацията на Тръмп: Мадуро и съпругата му пострадаха при опит да избягат от "Делта форс"

САЩ атакуват танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

САЩ атакуват танкер с руски флаг, свързан с Венецуела

"Трети март" подаде документи за регистрация като партия, искат Радев за неформален лидер

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
<p>Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите

Преди 9 часа
Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг
Ексклузивно

Предстои рязка промяна на времето: От силен вятър до поледици и сняг

Преди 9 часа
<p>Изплащат първите пенсии в евро</p>
Ексклузивно

Изплащат първите пенсии в евро

Преди 9 часа
Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.
Ексклузивно

Експерти обявиха кои дестинации да посетим през 2026 г.

Преди 9 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Кой е Диосдадо Кабельо - вътрешен министър на Мадуро и шеф на милициите

Свят Преди 10 минути

Кабельо, който се издига при управлението на Уго Чавес, е обвиняван от независима мисия на ООН за нарушаване на правата на човека чрез репресии срещу опозицията

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Никол Кидман и Кийт Ърбан финализираха развода си, ето подробности

Любопитно Преди 14 минути

През септември 2025 г. се потвърди новината, че Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделят след 19 години брак

<p>Фараж посочи кой носи отговорността за бъдещето на Гренландия</p>

Фараж към Тръмп: Бъдещето на Гренландия трябва да реши Дания

Свят Преди 1 час

Британският съюзник на американския президент призна сериозни опасения за сигурността на арктическата територия, но отхвърли идеята за американско завземане

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

„Семейство Симпсън“ предсказват за 2026 г. пандемия от грип, загуба на работни места заради изкуствен интелект, космически пътувания, умни домове, извънземни и възможен глобален конфликт

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

Присъда след тежката катастрофа с три жертви на пътя Плевен – Ловеч

България Преди 1 час

Габриел Т. е признат за виновен в това, че при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата и умишлено е причинил смъртта на Цветелин Л., Стела И. и Найден Т.

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

Любопитно Преди 1 час

Netflix обяви документалния филм „One Last Adventure. The Making of Stranger Things 5“, който разкрива работата зад кулисите на последния сезон на хитовия сериал и ще бъде излъчен премиерно на 12 януари

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

Любопитно Преди 1 час

Китай започва нова хипергравитационна центрофуга за компресиране на пространството и времето – как работи?

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

България Преди 2 часа

То ще се осъществява двупосочно в ремонтирания участък в платното за Румъния

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Трогателна среща на червения килим: Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг представиха децата си

Любопитно Преди 2 часа

Сара Джесика Паркър и Дейвид Айгенбърг се срещнаха на „Golden Eve“, представиха децата си и актрисата загатна, че завръщане на „Сексът и градът“ е възможно, макар засега да няма конкретни планове

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Стюардеса получи изненада в пликче за повръщане (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

„Надявам се хората да разберат, че добротата все още съществува по света“, сподели стюардесата

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

МВнР изпрати дипломатическа нота до Гърция заради блокадите на фермерите

Свят Преди 2 часа

В нея се подчертава, че продължителното блокиране на пътища и гранични преходи е довело до сериозни икономически затруднения

<p>Фон дер Лайен предлага &euro;45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони</p>

Фон дер Лайен предлага €45 милиарда, за да спечели подкрепата на Мелони за търговската сделка с Меркосур

Свят Преди 2 часа

Брюксел се нуждае от подкрепата на Рим до петък, за да осигури мнозинство за историческото търговско споразумение на ЕС с Южна Америка

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Буркина Фасо осуети план за убийството на президента Траоре

Свят Преди 2 часа

„Нашите разузнавателни служби прехванаха тази операция в последните часове. Те бяха планирали да убият държавния глава, а след това да ударят други ключови институции, включително цивилни", каза Махамаду Сана

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Инфлацията в еврозоната е намаляла до 2% през декември на годишна база

Пари Преди 2 часа

Това сочи експресна оценка на Евростат

Касите на БНБ и „Дружество за касови услуги” с извънредно работно време

Касите на БНБ и „Дружество за касови услуги” с извънредно работно време

България Преди 2 часа

Причината - увеличения брой клиенти, обменящи левове в евро

<p>&quot;Да спра да си гриза ноктите&quot; - какво още си обеща Меган Маркъл за Нова година&nbsp;</p>

Меган Маркъл споделя новогодишното си обещание след тихата Коледа в Монтесито

Любопитно Преди 2 часа

Меган и Хари прекараха Коледа в Монтесито с Арчи и Лилибет. В последния си бюлетин Меган споделя желание за спокоен старт на Новата година и отделяне на време за малките моменти, както и да спре лош навик, какво още си обеща, научете във vesti.bg

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
1

Броят животните в Лондонския зоопарк

sinoptik.bg
1

Над 41 градуса по Целзий в Австралия

sinoptik.bg

Сара Джесика Паркър превърна среща от „Сексът и градът“ в семейно събитие от ново поколение

Edna.bg

Най-спокойното видео в YouTube се оказа златна мина за над 1 млн. долара

Edna.bg

Много важен ход на БФС - търсят футболисти с български корени в САЩ, Испания, Германия и Англия

Gong.bg

Шофьорът в свирепата катастрофа с Антъни Джошуа се оправдава с отказали спирачки

Gong.bg

Преливат реки в област Кърджали, разрушен е мост (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

САЩ започнаха операция за задържане на санкциониран танкер, свързан с Венецуела

Nova.bg