Свят

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

„Ледената девица“ Сузи Уайлс е подложена на критики

2 март 2026, 12:55
Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда
Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца
Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха
Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби
35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си
Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей
Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Н ай-лоялната сътрудничка на Доналд Тръмп, Сузи Уайлс, е подложена на остри критики, след като беше забелязана да носи електронно фитнес устройство до президента по време на бомбардировките над Иран.

(Във видеото: САЩ заплашват Иран с невиждана сила)

Белият дом публикува снимки от импровизираната Ситуационна зала на Тръмп в Мар-а-Лаго в събота сутринта, докато той ръководеше старта на операция „Епична ярост“, довела до смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Едно от изображенията показва Уайлс да разговаря с Тръмп, като на китката ѝ ясно се вижда лично електронно устройство. Някои потребители първоначално повярваха, че това е Apple Watch, но по-късно беше идентифицирано като фитнес тракер WHOOP.

Източник: БТА/AP

Критиците го нарекоха потенциален пробив в сигурността, поставяйки под въпрос как електронен фитнес тракер с Bluetooth възможности може да се озове в толкова чувствителна среда. Други твърдят, че устройството може да бъде хакнато дистанционно и използвано за шпиониране на президента по време на строго секретната военна операция.

Най-фрапиращите провали на Тайните служби, разкрити в доклади за опита за убийство на Тръмп

„Обичам моя @WHOOP (и веднага го разпознах на снимката на Сузи Уайлс)“, написа Брайън Стелтър от CNN. Изпълнителният директор на WHOOP Уил Ахмед отговори в изявление, че устройството „не включва микрофон, GPS или клетъчни възможности от какъвто и да е вид“. Той добави, че то отдавна е в списъка на одобрените лични електронни устройства на Агенцията за национална сигурност (NSA).

Белият дом също защити Сузи Уайлс в изявление за Daily Mail, казвайки, че устройствата WHOOP са „сигурни по дизайн“ и одобрени от NSA за носене по време на класифицирани брифинги.

Източник: БТА/AP

Друг потребител обаче отбеляза, че макар някои устройства да са одобрени от NSA за ограничени сигурни цели, повечето разузнавателни агенции строго забраняват лични носими Bluetooth устройства — включително смарт часовници и фитнес тракери — в Ситуационната зала. Други нападнаха Белия дом за това, че е започнал атаката срещу Иран от клуба на Тръмп в Палм Бийч, а не от защитена зала в Белия дом.

Майк Уолц пое отговорност за скандала с приложението Signal

„Президентът току-що започна война“, написа Том Никълс от списание Atlantic.

Източник: БТА/AP

„Той трябва да бъде в Вашингтон, както и екипът му за национална сигурност, и трябваше да бъде по телевизията снощи в Овалния кабинет — и то без глупава шапка за голф.“

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс не присъстваше в Мар-а-Лаго с Тръмп, когато бомбите паднаха над Иран. Ванс, заедно с директора на националното разузнаване Тулси Габард, бяха в Ситуационната залата на Белия дом във Вашингтон.

„Ситуационната зала“ в Мар-а-Лаго дори няма стени“, написа друг потребител в X.

„Буквално се вижда как хора подслушват. Това са просто завеси, преметнати върху таванни греди. Напълно отворено за хора, които да виждат и дочуват какво се случва“.

Тръмп защити съветниците си след скандала с чата в Signal

Иран вече извърши ответни удари в Близкия изток след съвместната атака на САЩ и Израел срещу Техеран в събота. Техеран удари сервизния център на Пети флот в Манама, Бахрейн, и твърди, че е поразил бази в региона, включително в Катар, Обединените арабски емирства и Кувейт. Иранците също използват дронове камикадзе за удари по жилищни сгради и летища в Близкия изток.

Броят на жертвите в резултат на операцията остава неясен в момента. Но CENTCOM обяви в неделя сутринта, че трима американски военнослужещи са били убити в операцията досега.

Доналд Тръмп Сузи Уайлс Фитнес тракер WHOOP Пробив в сигурността Мар-а-Лаго Атака срещу Иран Ситуационна зала Одобрение от NSA Ирански ответни удари Американски жертви
Последвайте ни

По темата

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Кървава разправа: Жена на 63 г. наръга млад мъж в Стамболийски

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

Опасната грешка, която вероятно правите с купата за храна на кучето си

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 14 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 19 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 17 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Любопитно Преди 5 минути

Михаела Маринова представи видеото към „Under Pressure“ – проект за вътрешната сила под напрежение, създаден с JINBYJIN и Julia Finster; паралелно с това тя стана вокален педагог в „Като две капки вода“ и тръгва на пролетно турне в три града

<p>Кремъл: Русия е разочарована</p>

Кремъл: Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Свят Преди 9 минути

Путин има планирани международни телефонни разговори за ситуацията около Иран

<p>Нараства ли цената на потребителската кошница на едро</p>

Потребителската кошница на едро остава 57 евро

България Преди 33 минути

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Любопитно Преди 43 минути

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

България Преди 49 минути

Испанският премиер Педро Санчес беше единственият лидер в ЕС, който открито осъди ударите срещу Иран

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите

България Преди 53 минути

Регистрираме се на тези избори с нагласа да върнем българската политика в коловоза на нормалността, каза Крум Зарков

СДВР засилва полицейското присъствие около израелски и американски обекти в София

СДВР засилва полицейското присъствие около израелски и американски обекти в София

България Преди 1 час

Към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки

Принцесите Беатрис и Юджини на Royal Ascot през 2018 г.

Беатрис и Юджини са „шокирани“, изхвърлиха ги от кралско събитие

Любопитно Преди 1 час

Принцесите са били уведомени, че не могат да присъстват на предстоящото събитие Royal Ascot през юни, нито да се присъединят към кралското семейство в процесията с карети

<p>Последно сбогом: Посмъртна награда и сълзи за великата Катрин О&rsquo;Хара</p>

Последно сбогом на SAG Awards: Посмъртна награда и сълзи в залата за великата Катрин О’Хара

Любопитно Преди 1 час

С бурни аплодисменти на крака и видима тъга, холивудският елит отдаде последна почит на Катрин О’Хара, която бе удостоена посмъртно с наградата за актьорско майсторство броени седмици след внезапната си кончина

<p>Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър</p>

Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

България Преди 1 час

"Казусът според мен е, че се опитват да скрият нещо, което е налично и може да се извади за час", обясни бившият министър на енергетиката Александър Николов

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

„Как осъден престъпник става президент?“: Морган Фрийман избухна срещу Доналд Тръмп

Свят Преди 1 час

Легендарният актьор с остра критика в ефир, коментира и делото в Ню Йорк и възхода на изкуствения интелект

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

Какво е „ефектът на Тачър“ и защо е толкова ужасяващ?

Любопитно Преди 1 час

През 1980 г. професор Питър Томпсън, психолог от Университета в Йорк, представи едно странно явление, което лесно обърква всеки, който не е запознат с него

91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

91-годишна жена пострада при пожар в Сливен

България Преди 1 час

Жената е пострадала, след като пластмасов предмет се е запалил

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Технологии Преди 1 час

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

България Преди 1 час

Лондон увеличава мерките за противовъздушна и противодронова защита в региона.

Снимката е илюстративна

Американски изтребители се разбиха, пилоти се спасиха с парашути в Кувейт

Свят Преди 1 час

„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Евгени Генчев с откровена изповед за Валерия: Тя ми разби сърцето

Edna.bg

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Edna.bg

Стефка Костадинова: Балканските народи са сила – роди се нова голяма звезда

Gong.bg

Григор Димитров с прогрес в световната ранглиста

Gong.bg

Задържаха кокаин за близо 300 000 евро на „Капитан Андреево” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Американски изтребители се разбиха близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg