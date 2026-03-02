Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Н ай-лоялната сътрудничка на Доналд Тръмп, Сузи Уайлс, е подложена на остри критики, след като беше забелязана да носи електронно фитнес устройство до президента по време на бомбардировките над Иран.
Белият дом публикува снимки от импровизираната Ситуационна зала на Тръмп в Мар-а-Лаго в събота сутринта, докато той ръководеше старта на операция „Епична ярост“, довела до смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Едно от изображенията показва Уайлс да разговаря с Тръмп, като на китката ѝ ясно се вижда лично електронно устройство. Някои потребители първоначално повярваха, че това е Apple Watch, но по-късно беше идентифицирано като фитнес тракер WHOOP.
Критиците го нарекоха потенциален пробив в сигурността, поставяйки под въпрос как електронен фитнес тракер с Bluetooth възможности може да се озове в толкова чувствителна среда. Други твърдят, че устройството може да бъде хакнато дистанционно и използвано за шпиониране на президента по време на строго секретната военна операция.
„Обичам моя @WHOOP (и веднага го разпознах на снимката на Сузи Уайлс)“, написа Брайън Стелтър от CNN. Изпълнителният директор на WHOOP Уил Ахмед отговори в изявление, че устройството „не включва микрофон, GPS или клетъчни възможности от какъвто и да е вид“. Той добави, че то отдавна е в списъка на одобрените лични електронни устройства на Агенцията за национална сигурност (NSA).
Белият дом също защити Сузи Уайлс в изявление за Daily Mail, казвайки, че устройствата WHOOP са „сигурни по дизайн“ и одобрени от NSA за носене по време на класифицирани брифинги.
Друг потребител обаче отбеляза, че макар някои устройства да са одобрени от NSA за ограничени сигурни цели, повечето разузнавателни агенции строго забраняват лични носими Bluetooth устройства — включително смарт часовници и фитнес тракери — в Ситуационната зала. Други нападнаха Белия дом за това, че е започнал атаката срещу Иран от клуба на Тръмп в Палм Бийч, а не от защитена зала в Белия дом.
„Президентът току-що започна война“, написа Том Никълс от списание Atlantic.
„Той трябва да бъде в Вашингтон, както и екипът му за национална сигурност, и трябваше да бъде по телевизията снощи в Овалния кабинет — и то без глупава шапка за голф.“
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс не присъстваше в Мар-а-Лаго с Тръмп, когато бомбите паднаха над Иран. Ванс, заедно с директора на националното разузнаване Тулси Габард, бяха в Ситуационната залата на Белия дом във Вашингтон.
„Ситуационната зала“ в Мар-а-Лаго дори няма стени“, написа друг потребител в X.
„Буквално се вижда как хора подслушват. Това са просто завеси, преметнати върху таванни греди. Напълно отворено за хора, които да виждат и дочуват какво се случва“.
Иран вече извърши ответни удари в Близкия изток след съвместната атака на САЩ и Израел срещу Техеран в събота. Техеран удари сервизния център на Пети флот в Манама, Бахрейн, и твърди, че е поразил бази в региона, включително в Катар, Обединените арабски емирства и Кувейт. Иранците също използват дронове камикадзе за удари по жилищни сгради и летища в Близкия изток.
Броят на жертвите в резултат на операцията остава неясен в момента. Но CENTCOM обяви в неделя сутринта, че трима американски военнослужещи са били убити в операцията досега.