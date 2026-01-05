Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Швейцарското правителство обяви, че с незабавно действие са замразени активите на венецуелския президент Николас Мадуро и "други лица, свързани с него", съобщава BBC.
Мярката има за цел да предотврати изнасянето на тези активи от страната, а в случай че бъде установено, че те са придобити незаконно, Швейцария ще се опита да ги върне на венецуелския народ.
Швейцария наложи санкции срещу Венецуела през 2018 г., които включват замразяване на активи и забрани за пътуване за 54 лица.
JUST IN: Switzerland has frozen assets linked to Nicolás Maduro. pic.twitter.com/60j94DWmce— SwanDesk (@SwanDesk) January 5, 2026
Все още не е ясно какви точно активи притежава Мадуро в Швейцария, но според публикация от 2021 г., базирана на изтекли документи, швейцарските прокурори са идентифицирали банкови сметки с приблизително 10 милиарда долара, които може да произхождат от присвоени публични средства във Венецуела.
Днешното замразяване влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане.
