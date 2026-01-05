Свят

Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Замразяването влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане

5 януари 2026, 15:45
"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света

 Швейцарското правителство обяви, че с незабавно действие са замразени активите на венецуелския президент Николас Мадуро и "други лица, свързани с него", съобщава BBC.

Мярката има за цел да предотврати изнасянето на тези активи от страната, а в случай че бъде установено, че те са придобити незаконно, Швейцария ще се опита да ги върне на венецуелския народ.

От "желязна хватка" до "безсилие" - хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Швейцария наложи санкции срещу Венецуела през 2018 г., които включват замразяване на активи и забрани за пътуване за 54 лица.

Все още не е ясно какви точно активи притежава Мадуро в Швейцария, но според публикация от 2021 г., базирана на изтекли документи, швейцарските прокурори са идентифицирали банкови сметки с приблизително 10 милиарда долара, които може да произхождат от присвоени публични средства във Венецуела.

Днешното замразяване влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане.

Източник: BBC    
