Швейцария замрази активите на Николас Мадуро

Швейцарското правителство обяви, че с незабавно действие са замразени активите на венецуелския президент Николас Мадуро и "други лица, свързани с него", съобщава BBC .

Мярката има за цел да предотврати изнасянето на тези активи от страната, а в случай че бъде установено, че те са придобити незаконно, Швейцария ще се опита да ги върне на венецуелския народ.

От "желязна хватка" до "безсилие" - хеликоптер транспортира Мадуро в Ню Йорк

Швейцария наложи санкции срещу Венецуела през 2018 г., които включват замразяване на активи и забрани за пътуване за 54 лица.

JUST IN: Switzerland has frozen assets linked to Nicolás Maduro. pic.twitter.com/60j94DWmce — SwanDesk (@SwanDesk) January 5, 2026

Все още не е ясно какви точно активи притежава Мадуро в Швейцария, но според публикация от 2021 г., базирана на изтекли документи, швейцарските прокурори са идентифицирали банкови сметки с приблизително 10 милиарда долара, които може да произхождат от присвоени публични средства във Венецуела.

Днешното замразяване влиза в сила с незабавно действие и ще бъде валидно за четири години или до следващо нареждане.