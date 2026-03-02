Катар свали два ирански самолета

В оенновъздушните сили на Катар са свалили два самолета Су-24, навлезли от територията на Иран, съобщи министерството на отбраната в Доха, след като по-рано Ислямската република атакува газови съоръжения в страната.

Ирански удар спря най-големия завод за газ в света

„Катарските военновъздушни сили успешно свалиха два самолета (Су-24), идващи от Ислямска република Иран. Също така бяха прехванати седем балистични ракети чрез системите за противовъздушна отбрана и пет дрона от военновъздушните и военноморските сили на Катар, които бяха насочени към различни райони в държавата днес“, се казва в изявлението.