България

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

По случай националния празник 3 март, водещите политически фигури в страната се обърнаха към народа, за да почетат Освобождението на България

3 март 2026, 08:48
Източник: ЕПА/БГНЕС

П о случай националния празник 3 март, водещите политически фигури в страната се обърнаха към народа, за да почетат Освобождението на България. В своите изявления те поставиха фокус върху преклонението пред подвига на героите и дълга ни към историческото минало. Общото послание на лидерите бе, че свободата е отговорност, която изисква национално обединение и постоянна работа, а не просто даденост, наследена от историята.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов написа посланието си към българския народ по случай празника, в социалната мрежа Фейсбук. 

„Свободата е избор! Избор да поемаш отговорност. Избор да пазиш мира, когато светът е разклатен. Избор да защитаваш националния интерес, когато времената са трудни. Избор да мислиш за бъдещето, а не само за днешния ден. На 3 март си припомняме, че свободата е извоювана. Днес е наша работа да я отстояваме – с характер, разум и дела. Честит 3-ти март!“, написа Борисов.

От „Продължаваме промяната“ също избраха социалните мрежи за своя платформа и публикуваха цитат от Христо Ботев: „Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата“. От партията добавят: „Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега. Честит 3 март!“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов написа: „Честит национален празник, българи! Щом успяхме да се освободим от турско робство, ще се освободим и от робството на мафията и мутрите!“.

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски написа във Фейсбук: „Винаги ще пазим националния ни идеал - свободна и независима България! Честит 3-ти март! Поздравявам  всички български граждани с националния празник 3-ти март. Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България!

Защото днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България,  свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата. И трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България. 

За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и  да отстояваме тяхната сигурност и свобода. Честит национален празник!“.

3 март Национален празник Освобождение на България Български политици Свобода Бойко Борисов Делян Пеевски Продължаваме промяната Национално обединение Герои на България
