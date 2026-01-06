България

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

Президентът на Венецуела беше арестуван и екстрадиран в САЩ

6 януари 2026, 11:29
Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро
Източник: AP/БТА

"Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала... Аз нямам никакви колебания! От шофьор на автобус Мадуро се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга. Хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация... Мадуро беше приятел единствено с останалите диктатори, покровител на картелите и наркотърговията". Това пише в пост във Facebook депутатът от ГЕРБ Делян Добрев по повод ареста и екстрадицията в САЩ на венецуелския президент Николас Мадуро. 

"Тръмп освободи Венецуела! Инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване. Свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната. Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!", пише още той в поста. 

"Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм". Това написа председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски в профила на „ДПС-Пресцентър“ във Facebook. 

"Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро", допълва още Пеевски. 

"САЩ нападнаха Венецуела и отвлякоха нейния президент Мадуро. Очаквам незабавната и принципна позиция на Европейския съюз:
1. Осъждане на агресията.
2. Налагане на санкции над САЩ.
3. Незабавна военна помощ за Венецуела. 
4. Прекратяване на всякакви контакти със САЩ.
Не е особено трудно. Когато Русия нападна Украйна еврокомисарите постъпиха по този начин. Сега би трябвало да имат същата реакция, нали?", пише лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в социалната мрежа по повод ареста и екстрадицията в САЩ на венецуелския лидер Николас Мадуро. 

"Апропо, родните еничари кога ще ходят да замерят с червена боя американското посолство заради това посегателство над суверенна държава? А Васко Ухото кога ще сложи венецуелското знаме на балкона си, до украинското? Разлика между Украйна и Венецуела не би трябвало да има, нали?", допълва в поста във Facebook Костадинов. 

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов публикува остра позиция във Facebook, провокирана от събитията във Венецуела и екстрадицията на Николас Мадуро.

"Мадуро безспорно е престъпник и нелегитимен президент, избран с грандиозни изборни манипулации (но не с машините, както спекулират някои, а при обединяването на резултата след това в тяхната ЦИК). Легитимният президент на Венецуела, Едмундо Гонсалес, беше избран с над 60% от гласовете през 2024 г. Той беше признат от ЕС и САЩ като такъв. Дали арестът е законен, за съжаление има все по-малко значение в realpolitik света на силата. Американският съд едва ли ще се интересува как е докаран подсъдимият, а евентуална осъждаща декларация на ООН ще е само повод за още полемика, без реален ефект. Нашата работа е да оценим политическите, а не юридическите последствия", пише той. 

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес. Двамата са били изведени от страната, поясни още Тръмп, цитиран от "Ройтерс" и "Франс прес".

Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специална кризисна телефонна линия който координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство в събота. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, допълниха от ведомството. 

На 5 януари Николас Мадуро се яви във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства. Шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“.

По случая заседава извънредно и Съветът за сигурност на ООН. 

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
мадуро пеевски тръмп
