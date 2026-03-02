Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

П резидентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В срещата участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност.

Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.