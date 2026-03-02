България

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани

2 март 2026, 18:03
МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток
„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие
Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите
Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър
Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети
Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

П резидентът Илияна Йотова проведе среща за оценка на рисковете пред националната сигурност на България и предприетите мерки във връзка с конфликта в Близкия изток. В срещата участваха министърът на отбраната, началникът на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

Държавният глава се запозна с докладите на службите за сигурност, както и на Министерството на отбраната. Няма преки рискове за сигурността на България и са предприети всички необходими мерки за осигуряване безопасността на българските граждани – това е основният извод от предоставената актуална информация във връзка с развитието на конфликта в Близкия изток.

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани от страните, засегнати от конфликта. Такава евакуация ще бъде осъществена при първа възможност.

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

Участниците в срещата коментираха и последствията от конфликта в политически, икономически и хуманитарен план, както и възможните мерки за тяхното преодоляване.

Източник: ADMP    
Илияна Йотова Национална сигурност Близък изток
Последвайте ни
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 20 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 23 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Свят Преди 46 минути

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

България Преди 2 часа

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителя

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Мистерия за милиони: Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност

Любопитно Преди 3 часа

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

България Преди 3 часа

Само пет дни след запознанство в Tinder, Станислава се оказва пазител на оръжието, с което е разстрелян баща на две деца

Назначен е нов директор на АДФИ

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 3 часа

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

България Преди 3 часа

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат

Аятолах Али Хаменей

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

Свят Преди 3 часа

Джак Шлосбърг

„Проклятието Кенеди“: Разкриха последните думи на Татяна Шлосбърг към брат ѝ

Свят Преди 3 часа

Когато Джак беше попитан какво е мислела покойната му сестра за кандидатурата му, той каза: „Мога да ви кажа сега, че тя все още ни подкрепя“

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

България Преди 3 часа

В „Телеграфно подкастът“ гостува Петър Колев, българин от Македония, публицист и журналист

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Любопитно Преди 3 часа

5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър, Ру, очарователно оправи шлейфа ѝ на червения килим, докато Тейлър блестеше в рокля Thom Browne и диамантени бижута, номинирана за най-добра поддържаща роля

Лондон: Великобритания не е във война

Лондон: Великобритания не е във война

Свят Преди 3 часа

Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран

<p>САЩ даде четвърта жертва от началото на операция &bdquo;Епична ярост&ldquo;</p>

САЩ даде четвърта жертва от началото на операция „Епична ярост“

Свят Преди 4 часа

Военнослужещият беше убит при същата атака в Кувейт, при която по-рано бяха убити още трима души

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Свят Преди 4 часа

Украйна обсъжда нова локация за тристранна среща с Русия и САЩ

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Любопитно Преди 4 часа

След старта на всички предавания резултатът е категоричен - огромна преднина за NOVA сред зрителите в активна възраст

Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

Дали този скелет е принадлежал на най-нещастния човек в историята?

Любопитно Преди 4 часа

Смачканият скелет беше открит наскоро в новопроучения район Виколо дей Балкони близо до Помпей

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Edna.bg

Любовта е съвпадение на истини

Edna.bg

Втори клуб от Mr Bit Втора лига остана без треньор само за ден

Gong.bg

Трима от Славия пропускат битката с Берое

Gong.bg

Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва

Nova.bg

Заради конфликта в Близкия изток: Президентът се срещна със службите за сигурност

Nova.bg