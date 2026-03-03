България

Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата

Едно от най-сакралните места в Паметник на свободата е неговата крипта, където са положени тленните останки на над 300 воини, загинали в боевете на Шипка. Там е поставен мраморен саркофаг, легнал върху четири мраморни лъва

3 март 2026, 11:40
Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България
Пролетно време преди нова порция студ

Пролетно време преди нова порция студ
Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата
„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София
Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност
МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток
„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

Е дно от най-сакралните места в Паметник на свободата е неговата крипта – пространството за поклонение на връх Свети Никола. Именно там са положени тленните останки на над 300 воини, загинали за свободата на България по време на боевете за Шипченския проход през 1877 година.

Днес достъпът до криптата е ограничен. От 2020 година посетители не се допускат заради проблеми с фасадата и необходимостта от разрешителни за външен ремонт на монумента.

Строежът на Паметника на свободата е завършен през 1930 г. и още от самото начало той се превръща в национално светилище. Първоначалният проект обаче не предвижда обособена костница.

Мащабното преустройство, което „отваря“ пода на монумента и свързва земята с вечността, се реализира 25 години по-късно. През 1956 година е изработен специален проект за промяна на интериорното пространство на първия и втория етаж, разказва NOVA.

По думите на директора на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ д-р Чавдар Ангелов, екип под ръководството на архитекта Иван Васильов, с участието на творци като Михаил Кац и Иван Мандов, оформя пространството, което познаваме днес. В пода на втория етаж е отворен голям кръгъл отвор, обграден с балюстрада, който води към костницата.

Криптата е изградена на две нива. На първия етаж е поставен мраморен саркофаг, легнал върху четири мраморни лъва – символ на сила и държавност. В него са положени костите на защитниците на Шипченския проход.

В северната ниша се намира емблематичната скулптурна група „Български опълченец и руски войник“, застанали на пост. В южната ниша на втория етаж е монтирана скулптурата на богинята на победата. Тези художествени елементи оформят интериора, който поколения българи свързват с преклонението пред саможертвата.

Любопитен детайл от историята на монумента са входните врати. Първоначално те са били дървени, но през 1947 година са заменени с две масивни метални врати, всяка с тегло около половин тон.

Северната врата е украсена с пластична лъвска глава, а южната – тази към костницата – с глава на орел. Символите олицетворяват воинската чест и храбростта – качества, неразривно свързани с подвига на защитниците на прохода.

Архивите на музея пазят сведения, че скулптурната композиция на опълченеца и войника е изработена на място пред южния вход на паметника по гипсов модел, а след това е изпълнена от врачански камък. Материалите са осигурени от тогавашното предприятие „Каменни кариери“, което извършва и голяма част от монтажните дейности.

С изграждането на криптата Паметникът на свободата придобива своя завършен облик – не само като архитектурен символ, но и като място на вечна памет.

Източник: Nova.bg    
Паметник на свободата Шипка Крипта Костница Битката при Шипка Шипченски герои Национално светилище Ограничен достъп Ремонт на паметника Скулптурни композиции
Последвайте ни
Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Снимки в джакузи и НЛО: Най-шокиращите моменти от показанията на семейство Клинтън по скандала „Епстийн“

Снимки в джакузи и НЛО: Най-шокиращите моменти от показанията на семейство Клинтън по скандала „Епстийн“

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Китайската Agibot ще произвежда хуманоидни роботи в Сърбия за автоиндустрията

Китайската Agibot ще произвежда хуманоидни роботи в Сърбия за автоиндустрията

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Магията на българската музика завладя сцената на “Като две капки вода”

Магията на българската музика завладя сцената на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 3 часа

Иво Димчев трогна всички в образа на Емил Димитров и завоюва втора поредна победа

Мелания Тръмп председателства Съвета за сигурност в ООН

Мелания Тръмп влезе в историята: Първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 4 часа

Нейните изказвания бяха съсредоточени върху ролята на образованието за деца за „напредъка на толерантността и световния мир“

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

Свят Преди 13 часа

Хаменей ще бъде запомнен с управление на потисничество

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Свят Преди 13 часа

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

Свят Преди 13 часа

Списъкът с използвани средства включва бомбардировачи B-1, изтребители F-16, самолетоносачи с ядрена енергия и разрушители

<p>Снимки показват разрушения в бази на САЩ</p>

Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

Свят Преди 14 часа

Два самолетни хангара са разрушени, а други два са повредени при скорошни удари

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Свят Преди 16 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция блокира Ормузкия проток

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Свят Преди 17 часа

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Свят Преди 17 часа

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 17 часа

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

<p>Тръмп за Иран:&nbsp;Разбиваме ги от бой</p>

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Свят Преди 18 часа

Тръмп: Сега и арабските страни искат да се бият

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България Преди 18 часа

Осем самолета чакат „прозорец“

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Свят Преди 18 часа

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

България Преди 19 часа

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителя

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 19 часа

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Свят Преди 19 часа

Операцията ще продължи, докато Тръмп не сметне, че всички цели са постигнати

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Александра Сърчаджиева като Росена в „Брънч за начинаещи“: Много цветен и шантав образ...беше важно да не преиграя

Edna.bg

3 март и паметта, която ни държи изправени! Честит национален празник, България!

Edna.bg

Съдийската комисия каза имало ли е дузпа за ЦСКА срещу Септември София

Gong.bg

Цанко Цанков ще се бори с над 2000 човека на световното във Финландия

Gong.bg

България празнува 148 години свобода

Nova.bg

Франция разполага противоракетни и противодронови системи в Кипър

Nova.bg