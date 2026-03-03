Свят

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Министърът на отбраната Израел Кац и премиерът Бенямин Нетаняху „са упълномощили Израелските отбранителни сили да настъпят и да завземат допълнителни стратегически райони в Ливан, за да предотвратят обстрел по израелските гранични общности“

3 март 2026, 09:43
Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан
Израелски обстрел по ливанската столица Бейрут   
Източник: БТА/AP

И зраел заяви, че сухопътните войски ще „настъпят и ще завземат допълнителни стратегически райони в Ливан“. Новината беше съобщена в изявление на министъра на отбраната Израел Кац.

Той казва, че той и премиерът Бенямин Нетаняху „са упълномощили Израелските отбранителни сили да настъпят и да завземат допълнителни стратегически райони в Ливан, за да предотвратят обстрел по израелските гранични общности“.

Той продължава: „Израелските отбранителни сили продължават да действат енергично срещу цели на Хизбула в Ливан. Терористичната организация плаща – и ще продължи да плаща – висока цена за обстрела си срещу Израел“.

Кац добавя, че Израел е решен да „защитава граничните общности“, казвайки: „Обещахме сигурност на общностите в Галилея и това е, което ще изпълним“.

По-рано тази сутрин беше съобщено, че Израелските отбранителни сили (IDF)  са нанесли удари по иранската столица Техеран, както и по ливанската столица Бейрут. „IDF извършва едновременни целенасочени удари срещу военни цели в Техеран и Бейрут“, се казва в изявление.

Говорителят на IDF Авичай Адраее, заяви, че е в ход „вълна от обширни въздушни удари“. Ударите идват около час след като IDF издаде „спешно предупреждение“ до хората в южните предградия на Бейрут и в десетки села, призовавайки ги да се евакуират.

Армията на Израел заяви, че атаките са насочени към командни центрове и складови съоръжения, принадлежащи на Хизбула.

От своя страна Хизбула, подкрепяната от Иран бойна групировка, заяви, че е атакувала три израелски военни обекта „в отговор на престъпната израелска агресия, насочена към десетки ливански градове и села“.

В три отделни публикации в Telegram, Хизбула казва, че е ударила базата Нафах в Голанските възвишения с „голям ракетен залп“, както и военновъздушните бази Мерон и Рамат Давид в Северен Израел с дронове.

Израелските военни не са коментирали очевидните атаки.

По темата

Източник: BBC    
Израел Ливан Хизбула Израелски отбранителни сили Сухопътна операция Въздушни удари Техеран Бейрут Гранични общности Ракетен обстрел
Последвайте ни
Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
BMW превърна М2 в пистов звяр с пакет за 24 000 евро

BMW превърна М2 в пистов звяр с пакет за 24 000 евро

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Магията на българската музика завладя сцената на “Като две капки вода”

Магията на българската музика завладя сцената на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 49 минути

Иво Димчев трогна всички в образа на Емил Димитров и завоюва втора поредна победа

Ормузкият проток

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Свят Преди 2 часа

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света

Паметникът на връх Шипка

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

България Преди 3 часа

На днешния ден отбелязваме възкресението на българската държава

Пролетно време преди нова порция студ

Пролетно време преди нова порция студ

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

Свят Преди 10 часа

Хаменей ще бъде запомнен с управление на потисничество

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Свят Преди 10 часа

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

Свят Преди 11 часа

Списъкът с използвани средства включва бомбардировачи B-1, изтребители F-16, самолетоносачи с ядрена енергия и разрушители

<p>Снимки показват разрушения в бази на САЩ</p>

Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

Свят Преди 12 часа

Два самолетни хангара са разрушени, а други два са повредени при скорошни удари

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

България Преди 12 часа

Едва 13 фактури са коригирани

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Свят Преди 14 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция блокира Ормузкия проток

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

България Преди 14 часа

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Свят Преди 14 часа

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Свят Преди 15 часа

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 15 часа

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

<p>Тръмп за Иран:&nbsp;Разбиваме ги от бой</p>

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Свят Преди 15 часа

Тръмп: Сега и арабските страни искат да се бият

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

България Преди 15 часа

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

3 март и паметта, която ни държи изправени! Честит национален празник, България!

Edna.bg

Иво Димчев трогна всички в образа на Емил Димитров и завоюва втора поредна победа в "Като две капки вода"

Edna.bg

Ливърпул мечтае за Олисе, но не може да го има, мърсисайдци се насочват към ас на Лайпциг

Gong.bg

Григор Димитров срещу познат французин на старта на Индиън Уелс

Gong.bg

България празнува 148 години свобода

Nova.bg

На 3 март към Шипка с 50-годишно „Балканче“ (ВИДЕО)

Nova.bg