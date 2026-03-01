ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Тръмп: Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път

О бединените арабски емирства (ОАЕ) ще поемат разходите за настаняване и храна на туристите и пътниците, блокирани в държавата, заради военната ескалация между Израел и САЩ и Иран, потвърди министерството на културата и туризма в Абу Даби, цитирано от в. “Нешънъл”.

Новината идва след съобщение на новинарската агенция на емирствата УАМ по-рано днес, че Генералната администрация за гражданска авиация (GCAA) е покрила разходите за настаняване и храна на хиляди блокирани пътници, тъй като полетите им са били отменени при затварянето на въздушното пространство на ОАЕ.

1397 български туристи се намират в Близкия изток, блокирани на Малдивите, Сейшелите, Тайланд

Летищата и националните превозвачи на страната са обслужили около 20 200 пътници, засегнати от пренасрочването на полети. “Осигурено е временно настаняване, заедно с храна и освежителни напитки в допълнение към улесняването на процедурите за презаписване в съответствие с одобрените оперативни планове.”

Редица частни компании също предлагат помощ, като предоставят безплатно ваканционни жилища на засегнатите. Съоснователят на фирма за настаняване Хрешан Рахеджа казва пред “Нешънъл”, че е успял да помогне на шест или седем семейства. “Повечето се справят добре, предвид обстоятелствата. Хората се нуждаят не само от покрив над главата си, а от успокоение, ясна информация и усещането, че някой се грижи за тях,” добавя той.