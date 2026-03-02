Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

И ранската Революционна гвардия обяви, че гражданите на Съединените щати „вече няма да бъдат в безопасност“, на третия ден от съвместните американско-израелски удари срещу Ислямската република.

„Врагът трябва да знае, че щастливите му дни приключиха и вече няма да бъде в безопасност никъде по света, дори в собствените си домове“, се казва в изявление на силите „Кудс“ към гвардията. То беше излъчено по държавната иранска телевизия.

Иран: Ще отговорим подходящо на израелските удари

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му „няма да остави нещата без отговор“.

„Атаките срещу болници посягат на самия живот. Атаките срещу училища засягат бъдещето на една нация… Светът трябва да ги осъди“, написа той в X.

„Иран няма да ги остави без отговор и няма да отстъпи пред тези престъпления“, добави Пезешкиан.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Техеран твърди, че 168 души, предимно момичета, са загинали при удара по училище в южната част на страната в събота. САЩ и Израел не са потвърдили тази атака.