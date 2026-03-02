Свят

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Иран: Врагът трябва да знае, че щастливите му дни приключиха

2 март 2026, 20:01
Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове
Източник: iStock/GettyImages

И ранската Революционна гвардия обяви, че гражданите на Съединените щати „вече няма да бъдат в безопасност“, на третия ден от съвместните американско-израелски удари срещу Ислямската република.

„Врагът трябва да знае, че щастливите му дни приключиха и вече няма да бъде в безопасност никъде по света, дори в собствените си домове“, се казва в изявление на силите „Кудс“ към гвардията. То беше излъчено по държавната иранска телевизия.

Иран: Ще отговорим подходящо на израелските удари

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му „няма да остави нещата без отговор“.

„Атаките срещу болници посягат на самия живот. Атаките срещу училища засягат бъдещето на една нация… Светът трябва да ги осъди“, написа той в X.

„Иран няма да ги остави без отговор и няма да отстъпи пред тези престъпления“, добави Пезешкиан.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Техеран твърди, че 168 души, предимно момичета, са загинали при удара по училище в южната част на страната в събота. САЩ и Израел не са потвърдили тази атака.

Източник: БГНЕС    
Революционна гвардия САЩ Иран
Последвайте ни
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 23 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

България Преди 1 час

Едва 13 фактури са коригирани

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

България Преди 3 часа

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 4 часа

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

България Преди 4 часа

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България Преди 4 часа

Осем самолета чакат „прозорец“

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Свят Преди 5 часа

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

България Преди 5 часа

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителя

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

България Преди 5 часа

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

България Преди 5 часа

Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 5 часа

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Свят Преди 5 часа

Операцията ще продължи, докато Тръмп не сметне, че всички цели са постигнати

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Свят Преди 5 часа

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Мистерия за милиони: Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност

Любопитно Преди 6 часа

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

България Преди 6 часа

Снимката е илюстративна

Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

България Преди 6 часа

Само пет дни след запознанство в Tinder, Станислава се оказва пазител на оръжието, с което е разстрелян баща на две деца

Назначен е нов директор на АДФИ

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 6 часа

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

От 007 до икона на характера: Как Даниел Крейг пренаписа правилата на мъжествеността в Холивуд

Edna.bg

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Edna.bg

Георги Миланов отново на кръстопът?

Gong.bg

Байерн хвърли око на млад талант от Португалия

Gong.bg

Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва

Nova.bg

Заради конфликта в Близкия изток: Президентът се срещна със службите за сигурност

Nova.bg