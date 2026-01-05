Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

И зглежда, че новогодишните фойерверки не са били достатъчни за администрацията на Тръмп. На 3 януари 2026 г. Тръмп обяви залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга от американските сили в драматична и шокираща операция.

(Във видеото: Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му)

От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Мадуро, който е на власт почти 12 години, днес преживява внезапен край на управлението си. Кой е той и какво е неговото нетно състояние? Нека разгледаме по-долу!

Кой е Николас Мадуро?

Николас Мадуро Морос е роден през 1962 г. в Каракас. Започва работа като шофьор на автобус в системата на Каракаското метро и постепенно се включва в синдикални организации. Това участие го въвежда в политиката и му помага да стане близък съюзник на бившия венецуелски президент Уго Чавес.

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

През 2013 г. той се жени за Силия Флорес, водещ адвокат и политик в страната. Тя е била член на Националното събрание на Венецуела и по-късно става негов председател през 2006 г., като първата жена, която заема този пост.

Мадуро е бил министър на външните работи на Венецуела от 2006 до 2013 г., а по-късно преминава на поста вицепрезидент. След смъртта на Чавес през 2013 г., той става президент на южноамериканската страна. През 2024 г. е избран за трети път за президент.

Какво е нетното състояние на Николас Мадуро?

63-годишният Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес имат неясни оценки на нетното си състояние поради ограничени публични разкрития. Според Celebrity Net Worth, нетното състояние на Мадуро се оценява на около 2 милиона долара, докато нетното състояние на Флорес е между 2 и 5 милиона долара. Тези оценки се базират на заплати от публична служба и регистрирани активи.

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

Американски санкции срещу Мадуро

Правителството на Мадуро е многократно обвинявано в широко разпространена корупция, включително твърдения, че висши служители са присвоили милиарди долари от приходите от петрол чрез криминални мрежи.

Неговата администрация е била подложена на тежки санкции, наложени от САЩ и други страни. През 2020 г. срещу него са повдигнати обвинения за корупция и други престъпления от Вашингтон. Той положи клетва за трети мандат през януари 2025 г., а изборите, довели до резултатите, бяха критикувани като фалшифицирани от международни наблюдатели и опозицията.

Докато в момента Венецуела няма лидер, възможността за издигане на 2025 г. Нобеловата лауреатка за мир и лидери на опозицията Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес до президентския пост е значителна.