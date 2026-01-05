Свят

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Ограничената информация за богатството на Мадуро и съпругата му показва изненадващо малки активи

5 януари 2026, 13:22
Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария

Дискотеката, превърнала се в крематориум: Колко достъпен е нощният живот за тийнейджъри в Швейцария
Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ
Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

Джо Байдън ще получава рекордна пенсия от $417 000 годишно

"Лудо надбягване за ресурсите на Венецуела": Атаката на Тръмп може да промени света
Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало

Адът в новогодишната нощ в швейцарски ски курорт: Собственикът на клуба, в който изгоряха 40 души, с тежко криминално минало
Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда

Гръцкото въздушно пространство се възстановява след повреда
Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ

Санкционираната сръбска петролна компания NIS получи временен лиценз от САЩ
Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

Мегасхемата с помощи във Великобритания: Прокуратурата успя да върне едва 2 милиона от българите

И зглежда, че новогодишните фойерверки не са били достатъчни за администрацията на Тръмп. На 3 януари 2026 г. Тръмп обяви залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга от американските сили в драматична и шокираща операция.

(Във видеото: Мадуро е транспортиран до Ню Йорк след задържането му)

През 2013 г. той се жени за Силия Флорес, водещ адвокат и политик в страната. Тя е била член на Националното събрание на Венецуела и по-късно става негов председател през 2006 г., като първата жена, която заема този пост.

От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

Мадуро е бил министър на външните работи на Венецуела от 2006 до 2013 г., а по-късно преминава на поста вицепрезидент. След смъртта на Чавес през 2013 г., той става президент на южноамериканската страна. През 2024 г. е избран за трети път за президент.

Докато в момента Венецуела няма лидер, възможността за издигане на 2025 г. Нобеловата лауреатка за мир и лидери на опозицията Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес до президентския пост е значителна.

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Мадуро, който е на власт почти 12 години, днес преживява внезапен край на управлението си. Кой е той и какво е неговото нетно състояние? Нека разгледаме по-долу!

Мадуро размахва меч и се заклева да се противопостави на всеки опит на САЩ да свалят правителството му
26 снимки
Мадуро
Мадуро
Мадуро
Мадуро

Кой е Николас Мадуро?

Николас Мадуро Морос е роден през 1962 г. в Каракас. Започва работа като шофьор на автобус в системата на Каракаското метро и постепенно се включва в синдикални организации. Това участие го въвежда в политиката и му помага да стане близък съюзник на бившия венецуелски президент Уго Чавес.

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

През 2013 г. той се жени за Силия Флорес, водещ адвокат и политик в страната. Тя е била член на Националното събрание на Венецуела и по-късно става негов председател през 2006 г., като първата жена, която заема този пост.

Мадуро е бил министър на външните работи на Венецуела от 2006 до 2013 г., а по-късно преминава на поста вицепрезидент. След смъртта на Чавес през 2013 г., той става президент на южноамериканската страна. През 2024 г. е избран за трети път за президент.

Танцът на Мадуро в стил Тръмп разтърси студентски митинг
16 снимки
Мадуро
Мадуро
Мадуро
Мадуро

Какво е нетното състояние на Николас Мадуро?

63-годишният Мадуро и неговата съпруга Силия Флорес имат неясни оценки на нетното си състояние поради ограничени публични разкрития. Според Celebrity Net Worth, нетното състояние на Мадуро се оценява на около 2 милиона долара, докато нетното състояние на Флорес е между 2 и 5 милиона долара. Тези оценки се базират на заплати от публична служба и регистрирани активи.

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

Американски санкции срещу Мадуро

Правителството на Мадуро е многократно обвинявано в широко разпространена корупция, включително твърдения, че висши служители са присвоили милиарди долари от приходите от петрол чрез криминални мрежи.

Неговата администрация е била подложена на тежки санкции, наложени от САЩ и други страни. През 2020 г. срещу него са повдигнати обвинения за корупция и други престъпления от Вашингтон. Той положи клетва за трети мандат през януари 2025 г., а изборите, довели до резултатите, бяха критикувани като фалшифицирани от международни наблюдатели и опозицията.

Докато в момента Венецуела няма лидер, възможността за издигане на 2025 г. Нобеловата лауреатка за мир и лидери на опозицията Мария Корина Мачадо и Едмундо Гонсалес до президентския пост е значителна.

Източник: TOI    
Николас Мадуро Венецуела Залавяне Американски санкции Корупция Силия Флорес Опозиция Нето състояние Тръмп Американски сили
Последвайте ни

По темата

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

„Вероятно никога няма да могат да ходят“ - Звездата от Little Mix Джеси Нелсън разкри страшната диагноза на новородените си близнаци

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Туристически кораб потъна край Созопол заради ураганния вятър

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Колко богат е „заловеният“ президент Николас Мадуро, който някога е бил шофьор на автобус

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

pariteni.bg
Драма: ADAC иска по-високи цени на горивата в полза на Е-мобилността

Драма: ADAC иска по-високи цени на горивата в полза на Е-мобилността

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 7 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 7 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 5 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 5 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Жена в болница три пъти за година заради любимия чай

Свят Преди 3 минути

Любимият билков чай предизвика сериозни здравословни проблеми – симптомите изчезнаха след отказ от женско биле

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламва във въздуха

Самолет кацна аварийно, след като двигателят му пламва във въздуха

Свят Преди 12 минути

Самолетът се приземил благополучно, а всички пътници и екипаж са излезли без наранявания

Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Осъдиха 10 души за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Свят Преди 34 минути

Осем мъже и две жени на възраст от 41 до 65 години бяха обвинени в публикуване на „многобройни“ неверни твърдения за съпругата на Еманюел Макрон

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Рибен рекорд: Огромна риба тон продадена за милиони в Токио

Свят Преди 46 минути

Победител в наддаването стана компанията Kiyomura Corp, оператор на популярната верига суши ресторанти Sushi Zanmai, с обекти в Япония и чужбина

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Смъртоносна "супербактерия" се разпространи в 60 държави

Свят Преди 50 минути

Приблизително 7000 случая са идентифицирани в десетки щати на САЩ през 2025 г.

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Арестуваха мъж, облечен само с покривка за маса и чехли (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Арестуваният е обикалял улиците по очила, сини чехли и бежова покривка за маса, преметната около кръста му

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

Внимание, туристи! ПСС предупреди за опасност от лавини в планините

България Преди 1 час

Условията за туризъм не са подходящи

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Тимъти Шаламе обяви любовта си към Кайли Дженър на Critics Choice Awards

Любопитно Преди 1 час

Тимъти отправи сърдечно послание към приятелката си Кайли Дженър

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

Оставиха в ареста 20-годишен мъж, обвинен за грабеж на пенсионер

България Преди 1 час

Случаят е от 5 декември 2025 г. в София

.

Блясък, стил и звезди: Critics Choice Awards 2026 дадоха старт на наградния сезон

Любопитно Преди 1 час

Сезонът на наградите за 2026 г. официално започна

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Летище "Схипхол" в Амстердам отмени 450 полета заради лошото време

Свят Преди 2 часа

То е едно от най-натоварените в Европа

<p>Безплатна HPV ваксина вече и за момичета от 15 до 18 ненавършени години</p>

Безплатна ваксина срещу човешки папилома вирус вече и за момичета от 15 до 18 години

България Преди 2 часа

Имунизацията е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

Обрат след 9 години - българите с ново любимо име за новородените момичета за 2025 г.

България Преди 2 часа

Името София е най-предпочитано за новородени момичета през 2025 година и за първи път от девет години изпреварва Виктория, сочат данните на НСИ - София е дадено на 472 момичета, следвана от Мария (460) и Виктория (445)

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

Почина пострадалият при пожар в къща в Смолян

България Преди 2 часа

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Да спаси Орбан и да удържа Тръмп: Путин и Русия през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Липсата на значими успехи на фронта в Украйна сигурно ще накара Путин да активизира хибридната война срещу Европа

.

Ника: “Хората харесват човечните, а не перфектните неща”

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Кои са били най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.?

Edna.bg

Луиза Григорова показа какво е да си с дете на почивка!

Edna.bg

Кой е Betano Играч на кръга в Англия? Гласувайте сега!

Gong.bg

Официално: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Gong.bg

Кои са най-разпространените имена сред новородените през 2025 г.

Nova.bg

10 души са признати за виновни за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Nova.bg