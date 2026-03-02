Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Н евероятно силни експлозии разтърсиха ливанската столица Бейрут тази вечер, предава Би Би Си.

Поне пет мощни взрива отекнаха над празните улици на града. Ударните вълни разбиха прозорци на сгради в целия град.

Местните медии съобщават, че експлозиите са били насочени в квартал "Дахие".

В нормална вечер Бейрут жужи от звука на клаксоните на трафика и шума и суетата на ресторантите. Но тази вечер повечето ресторанти са затворени. Улиците са до голяма степен пусти.