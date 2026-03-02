Свят

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

2 март 2026, 19:20
САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Ирански гвардейци обявиха ракетни удари срещу кабинета на Нетаняху

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

„Приятелски огън“: Кувейт по погрешка свали три американски изтребителя F-15

"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда
Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Н евероятно силни експлозии разтърсиха ливанската столица Бейрут тази вечер, предава Би Би Си.

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Поне пет мощни взрива отекнаха над празните улици на града. Ударните вълни разбиха прозорци на сгради в целия град.

Местните медии съобщават, че експлозиите са били насочени в квартал "Дахие".

Как реагираха "Хамас" и "Хизбула" на убийството на аятолах Али Хаменей

В нормална вечер Бейрут жужи от звука на клаксоните на трафика и шума и суетата на ресторантите. Но тази вечер повечето ресторанти са затворени. Улиците са до голяма степен пусти.

Източник: BBC    
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

7 очарователни кучета с къси крака

Германия, Франция и Великобритания готови за
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

Катар свали два ирански самолета

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителя

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието



Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

Само пет дни след запознанство в Tinder, Станислава се оказва пазител на оръжието, с което е разстрелян баща на две деца

Назначен е нов директор на АДФИ

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат





Когато Джак беше попитан какво е мислела покойната му сестра за кандидатурата му, той каза: „Мога да ви кажа сега, че тя все още ни подкрепя“

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

В „Телеграфно подкастът“ гостува Петър Колев, българин от Македония, публицист и журналист

