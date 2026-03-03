Златен ковчег и армия: Погребаха могъщия наркобос „Ел Менчо“

Л идерът на картела „Халиско Нова генерация“ Немесио Осегуера Сервантес по прякор „Ел Менчо“ беше погребан в понеделник в блестящ златен ковчег с огромни цветни венци и при засилено военно присъствие в щата, дал името на един от най-могъщите картели в Мексико.

Федерален служител потвърди, че Немесио Осегуера Сервантес е бил погребан в гробище в Сапопан, предградие на Гуадалахара – втория по големина град в Мексико.

Десетки хора придружиха погребалното шествие, мнозина носеха черни чадъри в слънчевия ден, а оркестър изпълняваше регионална мексиканска музика, известна като „банда“.

Служителят, който разкри мястото, пожела анонимност, тъй като не беше упълномощен да обсъжда случая. Главната прокуратура отказа да потвърди мястото на погребението на „Ел Менчо“ от „съображения за сигурност“, пише Си Ен Ен (CNN).

Още от неделя беше засилена охраната около погребален дом, където пристигаха големи цветни венци без посочено име. Някои от тях включваха изображение на петел, изобразен с цветя, а Осегера Сервантес понякога беше наричан „Господарят на петлите“.

Мексиканската армия уби Осегера Сервантес преди малко повече от седмица при опит да го залови. Той е починал от множество огнестрелни рани, според смъртния акт, получен от Associated Press.

Убийството предизвика насилие в около 20 мексикански щата. Смъртният акт съответства на описанието на операцията по залавянето на Осегера Сервантес, дадено от министъра на отбраната Рикардо Тревия, който заяви, че картелният лидер и двама негови телохранители са били тежко ранени при престрелка с войници пред къща в Тапалпа, щата Халиско. Тримата са починали на път за болница.

В акта се уточнява, че Осегера Сервантес е имал огнестрелни рани в гърдите, корема и краката. Тялото му е било откарано в Мексико Сити, където е извършена аутопсия, след което в събота е било предадено на семейството му, съобщи Главната прокуратура в кратко изявление.

Смъртният акт също отбелязва, че Осегера Сервантес е трябвало да бъде погребан – стандартна практика при случаи на насилствена смърт, за да може при необходимост в бъдеще да се съберат допълнителни съдебномедицински доказателства. Документът не посочва къде ще се състои погребението.

Опасенията на властите относно сигурността около мястото на погребението са напълно основателни. Убийството на Осегера Сервантес предизвика ответни действия от страна на картела в множество щати. Повече от 70 души загинаха между военната операция и последвалото насилие. Правителството заяви, че операциите по сигурността срещу други високопоставени членове на картела продължават.

Обичайно е погребенията на наркобосове в Мексико да бъдат обвити в мистерия – нещо, от което техните поддръжници се възползват, за да се опитат да ги превърнат в легенди. Само часове след смъртта на „Ел Менчо“ вече бяха написани балади за убийството му, известни като „наркокоридос“.

В Кулиакан, в съседния щат Синалоа родно място на картел със същото име, има гробище, известно с луксозните си крипти и мавзолеи на бивши босове като Игнасио Коронел, стар съратник на „Ел Менчо“, и Артуро Белтран Лейва.

Имаше и наркобосът, който прословуто беше убит два пъти – Назарио Морено, лидер на насилствения и псевдорелигиозен картел „Рицарите тамплиери“, за когото властите заявиха, че е бил убит през 2010 г., само за да го убият действително през 2014 г.

Понякога телата изчезват, както в случая с Хериберто Ласкано, лидер на страховитите „Зетас“, чието тяло беше откраднато през 2012 г. Или пък умират при странни обстоятелства, като Амадо Карийо Фуентес, „Господарят на небесата“, който почина след неуспешна пластична операция.