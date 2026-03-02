Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Д оналд Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер Киър Стармър, че първоначално не е позволил на САЩ да използват военната база “Диего Гарсия“ за нанасяне на удари по Иран, предаде “Ройтерс“.

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ да извършват удари от британските военни бази, но снощи Стармър заяви, че приема искането на САЩ за тяхното ползване за всякакви “отбранителни удари“, които САЩ искат да нанесат по ирански цели.

Великобритания разреши на САЩ да използват британски бази за удари срещу Иран

Тръмп заяви днес пред британския вестник, че е отнело “твърде много време“ на Стармър да размисли.

“Това може би никога не се е случвало между нашите страни“, каза той пред “Телеграф“.

“Изглежда е бил загрижен за законността“, добави американският президент.