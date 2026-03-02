Свят

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

2 март 2026, 18:40
Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция
Източник: AP/БТА

О сем европейски държави са заявили готовност да участват в предложената от Франция схема за „разширено“ ядрено възпиране, съобщи президентът Еманюел Макрон.

Сред тях са Германия, Великобритания и Полша, както и Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания.

Макрон изрази готовност да опъне френския "ядрен чадър" над цяла Европа

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“, което ще позволи разполагането им на различни места в Европа и ще „усложни изчисленията на нашите противници“.

Планът предвижда и „конвенционално участие на съюзнически сили в нашите ядрени дейности“, включително чрез съвместни военни учения, в които вече са участвали британски подразделения, добави френският държавен глава.

Източник: БГНЕС    
Ядрено възпиране Еманюел Макрон Франция Европейски държави
Последвайте ни
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 20 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 23 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

България Преди 1 час

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България Преди 1 час

Осем самолета чакат „прозорец“

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

България Преди 2 часа

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

България Преди 2 часа

Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 2 часа

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Свят Преди 2 часа

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Мистерия за милиони: Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност

Любопитно Преди 3 часа

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

България Преди 3 часа

Назначен е нов директор на АДФИ

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 3 часа

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

България Преди 3 часа

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат

Аятолах Али Хаменей

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

Свят Преди 3 часа

Джак Шлосбърг

„Проклятието Кенеди“: Разкриха последните думи на Татяна Шлосбърг към брат ѝ

Свят Преди 3 часа

Когато Джак беше попитан какво е мислела покойната му сестра за кандидатурата му, той каза: „Мога да ви кажа сега, че тя все още ни подкрепя“

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

България Преди 3 часа

В „Телеграфно подкастът“ гостува Петър Колев, българин от Македония, публицист и журналист

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Любопитно Преди 4 часа

5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър, Ру, очарователно оправи шлейфа ѝ на червения килим, докато Тейлър блестеше в рокля Thom Browne и диамантени бижута, номинирана за най-добра поддържаща роля

Лондон: Великобритания не е във война

Лондон: Великобритания не е във война

Свят Преди 4 часа

Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран

<p>САЩ даде четвърта жертва от началото на операция &bdquo;Епична ярост&ldquo;</p>

САЩ даде четвърта жертва от началото на операция „Епична ярост“

Свят Преди 4 часа

Военнослужещият беше убит при същата атака в Кувейт, при която по-рано бяха убити още трима души

Всичко от днес

От мрежата

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Edna.bg

Любовта е съвпадение на истини

Edna.bg

Марек назначи нов треньор

Gong.bg

Втори клуб от Mr Bit Втора лига остана без треньор само за ден

Gong.bg

Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва

Nova.bg

Заради конфликта в Близкия изток: Президентът се срещна със службите за сигурност

Nova.bg