Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

О сем европейски държави са заявили готовност да участват в предложената от Франция схема за „разширено“ ядрено възпиране, съобщи президентът Еманюел Макрон.

Сред тях са Германия, Великобритания и Полша, както и Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания.

Макрон изрази готовност да опъне френския "ядрен чадър" над цяла Европа

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“, което ще позволи разполагането им на различни места в Европа и ще „усложни изчисленията на нашите противници“.

Планът предвижда и „конвенционално участие на съюзнически сили в нашите ядрени дейности“, включително чрез съвместни военни учения, в които вече са участвали британски подразделения, добави френският държавен глава.