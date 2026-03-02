Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

В понеделник изтече тридневният срок, в който трите електроенергийни дружества трябваше да предоставят данни за постъпилите жалби от потребители. Междувременно се очакват и резултатите от проверките на комисията за защита на потребителите, предава NOVA.

Към този час все още няма получени резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите, която беше сезирана от икономическото министерство. Какво обаче показват проверките на трите електроразпределителни дружества? От получени над 10 000 сигнала от потребители за високи сметки за ток, едва 13 от тях са коригирани.

КЗП влезе в трите електроснабдителни дружества

• Разчетите на ЕВН показват, че от началото на годината до края на февруари са получени общо 3 290 жалби за цената на фактура за електроенергия. Обработени са половината от тях, като при нито една жалба не са открити несъответствия.

• До "Електрохолд" са подадени близо 4 000 сигнала. Едва в осем обаче са се наложили корекции.

• А постъпилите сигнали до "Енерго-про" за високи сметки за ток са близо 3 300 жалби.

До момента проверките на дружеството показват, че само в 5 от случаите се касае за неточност при тарифния превключвател или техническа повреда на електромера.

А потребители продължават да споделят за завишените сметки за ток. Очакванията им за март е ситуацията да бъде същата.

На този фон, от „Енерго-про” отчитат спад в потреблението на електроенергия през втората половина на февруари. Очакваната средна стойност на фактурите спрямо януари е да спаднат с около 3 евро.

Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

По данни на енергийният регулатор, предоставени на NOVA, за изминалия месец при тях са постъпили 2000 жалби. Още 2200 са подадени в самите дружества. От КЕВР обаче посочват, че всеки ден регистрират по над 100 нови жалби.

Мнението на експертите обаче не е еднозначно.

"Когато има налични всички данни, но се спекулира с нещо, което е странично, значи има проблем със споделянето на реалните данни", коментира бившият министър на енергетиката Александър Николов.

"Ние сме една от страните с най-висока енергийна бедност. 15% е един много висок дял. Средното за Европейския съюз беше под 9%. Ние харчим за доходите си за енергия повече, отколкото всяка една друга страна в Европейския съюз", заяви доц. д-р Теодора Пенева от Института за икономически изследвания към БАН.