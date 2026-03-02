Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

С ателитни снимки показват щети в две американски бази в Близкия изток, предава Би Би Си.
Сателитни снимки на американска военноморска база в Бахрейн и военновъздушна база в Кувейт показват, че и двете съоръжения са били ударени няколко пъти при ирански атаки.
Близкият изток пламна: Иран удари базата на САЩ в Бахрейн, експлозии и в Абу Даби
Нови снимки на военновъздушната база "Али ал-Салем" в Кувейт показват, че два самолетни хангара са разрушени, а други два са повредени при скорошни удари. Има и повредена зона близо до южната писта на базата, която може да е резултат от експлозия.
Изглежда, че и други сгради в южната част на базата също са били ударени.
📡 Satellite images published by The New York Times show collapsed roofs on multiple buildings at Ali Al Salem Air Base in Kuwait— Anadolu English (@anadoluagency) March 2, 2026
➡️ Damage seen across several areas of base following Iran's retaliation for US-Israeli attacks pic.twitter.com/dnbrjlmyUn