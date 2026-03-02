САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

В оенният министър САЩ Пит Хегсет заяви днес, че войната срещу Иран не е сравнима с войната в Ирак, добавяйки, че Съединените щати няма да бъдат хванати в същото блато за изграждане на нация, в което се озоваха преди две десетилетия.
„Това не е Ирак“, каза Хегсет в Пентагона: „Това ще има край. Бях там и за двете. Нашето поколение знае по-добре, както и този президент. Той нарече последните 20 години войни за изграждане на нации глупави и е прав. Това е обратното.
„Тази операция е ясна, опустошителна, решителна мисия: Унищожете ракетната заплаха, унищожете флота, никакви ядрени оръжия,“ поясни Хегсет целите.
Той предложи променящи се срокове за това колко дълго могат да продължат бойните операции в Иран.
„Президентът Тръмп има цялата свобода на действие да говори за това колко време може или не може да отнеме – четири седмици, две седмици, шест седмици“, каза Хегсет.
„Ние не започнахме тази война, но ние ще я довършим", подчерта той.
„Ще изпълним по негово нареждане целите, които сме си поставили и това, което той показа, че може да направи, за което други президенти сякаш нямат достатъчно характер да се справят добре", заяви Хегсет.
Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн повтори, че съвместната американско-израелска операция ще продължи, докато Тръмп не сметне, че всички цели са постигнати.