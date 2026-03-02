България

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

2 март 2026, 19:30
Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие
Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите
Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

В понеделник вечерта пред сградата на Министерския съвет се събраха членове и привърженици на партия „Възраждане” заради присъствието на американски военни самолети на летище „Васил Левски" в София в разгара на конфликта в Близкия Изток, предава NOVA.

Те настояват за незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София. По думите на лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов това трябва да стане с решение на Министерския съвет.

От партията искат спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради ескалацията на напрежението в Близкия Изток.

Днес от „Възраждане” поискаха и извънредно заседание на Народното събрание, но не успяха да съберат необходимите подписи.

„Искаме американските самолети да напуснат нашата страна. Заявявам го категорично и ясно. Така, както Испания помоли американските самолети да напуснат нейната територия и те напуснаха. В момента летището в София за иранските военновъздушни сили е легитимна цел, сътоветно в момента София, нашата столица, е мишена”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„На Министерски съвет нe му пука, че София е мишена. На президента Йотова ни ѝ пука, че София е мишена. На парtиите в парламента, освен „Възраждане”, ни им пука, че София е мишена”, добави Костадинов.

Източник: NOVA    
Възраждане Американски самолети Летище София Протест
Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 1 час

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България Преди 2 часа

Осем самолета чакат „прозорец“

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Свят Преди 3 часа

Операцията ще продължи, докато Тръмп не сметне, че всички цели са постигнати

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Свят Преди 3 часа

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Любопитно Преди 4 часа

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

България Преди 4 часа

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 4 часа

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

България Преди 4 часа

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат

Аятолах Али Хаменей

Джак Шлосбърг

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

България Преди 4 часа

В „Телеграфно подкастът“ гостува Петър Колев, българин от Македония, публицист и журналист

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Любопитно Преди 4 часа

5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър, Ру, очарователно оправи шлейфа ѝ на червения килим, докато Тейлър блестеше в рокля Thom Browne и диамантени бижута, номинирана за най-добра поддържаща роля

Лондон: Великобритания не е във война

Свят Преди 4 часа

Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран

<p>САЩ даде четвърта жертва от началото на операция &bdquo;Епична ярост&ldquo;</p>

Свят Преди 4 часа

Военнослужещият беше убит при същата атака в Кувейт, при която по-рано бяха убити още трима души

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Свят Преди 4 часа

Украйна обсъжда нова локация за тристранна среща с Русия и САЩ

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Любопитно Преди 5 часа

След старта на всички предавания резултатът е категоричен - огромна преднина за NOVA сред зрителите в активна възраст

