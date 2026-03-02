„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

Българка с разказ от Катар: От вкъщи виждах как свалят ракети

Александър Сано за проверките на сметките за ток: Разиграва се лош театър

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

В понеделник вечерта пред сградата на Министерския съвет се събраха членове и привърженици на партия „Възраждане” заради присъствието на американски военни самолети на летище „Васил Левски" в София в разгара на конфликта в Близкия Изток, предава NOVA.

Те настояват за незабавно изтегляне на американските самолети от летището в София. По думите на лидера на „Възраждане” Костадин Костадинов това трябва да стане с решение на Министерския съвет.

НС изслушва Гюров, трима министри и директора на летището за американските самолети

От партията искат спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност заради ескалацията на напрежението в Близкия Изток.

Днес от „Възраждане” поискаха и извънредно заседание на Народното събрание, но не успяха да съберат необходимите подписи.

„Искаме американските самолети да напуснат нашата страна. Заявявам го категорично и ясно. Така, както Испания помоли американските самолети да напуснат нейната територия и те напуснаха. В момента летището в София за иранските военновъздушни сили е легитимна цел, сътоветно в момента София, нашата столица, е мишена”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„На Министерски съвет нe му пука, че София е мишена. На президента Йотова ни ѝ пука, че София е мишена. На парtиите в парламента, освен „Възраждане”, ни им пука, че София е мишена”, добави Костадинов.