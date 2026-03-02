Свят

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

Списъкът с използвани средства включва бомбардировачи B-1, изтребители F-16, самолетоносачи с ядрена енергия и разрушители

2 март 2026, 22:36
САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран
Източник: EPA/БГНЕС

Ц ентралното командване на САЩ (Centcom) публикува отчет, предоставящ допълнителни подробности за „Операция Епична ярост“ срещу Иран.

През първите 48 часа американските сили са „ударили цели, за да демонтират апарата за сигурност на иранския режим“ и са „приоритизирали места, които представляват непосредствена заплаха“.

Пентагонът кръсти операцията срещу Иран „Епична ярост“

Операцията е стартирала в 01:15 Източно време (6:15 сутринта българско време) на 28 февруари. Според Centcom, над 1250 цели са били ударени през първите 48 часа.

Списъкът с използвани средства включва бомбардировачи B-1, изтребители F-16, самолетоносачи с ядрена енергия и разрушители с управляеми ракети.

Военните от САЩ също така отчитат, че са използвали „специални способности, които не можем да изброим тук!“

Тръмп за Иран: Разбиваме ги от бой

Що се отнася до видовете цели, Centcom посочва, че включват кораби и подводници на иранския флот, както и интегрирани системи за противовъздушна отбрана и позиции за противокорабни ракети. Като цели са посочени и съвместният щаб на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и щабът на аерокосмическите сили на Иран.

Източник: BBC    
Centcom Операция Епична ярост Иран
