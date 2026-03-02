Свят

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп: Сега и арабските страни искат да се бият

2 март 2026, 18:07
Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро
Източник: EPA/БГНЕС

Т ръмп заяви в реч в Белия дом днес, че САЩ скърбят за четиримата американски военнослужещи, загинали до този момент във войната с Иран.

„В тяхна памет продължаваме тази мисия с яростна, непоколебима решителност да смажем заплахата, която този терористичен режим налага на американския народ“, посочи Тръмп.

Той каза, че операцията „значително изпреварва“ предвидения график, който е бил четири-пет седмици, но добави, че САЩ имат „способност да продължат много по-дълго“.

След това той благодари на американските военнослужещи, при което получи бурни аплодисменти в Източната зала на Белия дом.

Тръмп посочи, че Иран „не може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии“ в Близкия изток.

Целите на операцията са „ясни“, „унищожаване на ракетните способности на Иран“ и „унищожаване на техния военноморски флот“, в допълнение към предотвратяването на това някога да имат ядрени оръжия.

След това американският президент казва, че ракетната програма на Иран е била предназначена да прикрие разработването на ядрени оръжия.

Той подчерта, че иранският режим, въоръжен с ядрени оръжия и ракети с голям обсег, би бил „недопустима заплаха“ за Близкия изток, както и за американския народ.

С „Операция Епична ярост“ САЩ продължават да извършват „мащабни бойни удари“ в Иран, за да елиминират заплахите, породени от иранския режим, обяви Тръмп.

Той каза, че Иран е игнорирал предупрежденията на САЩ и е „отказал да прекрати създаването на ядрени оръжия“.

Тръмп заяви, че е взел решението да започне война срещу Иран, защото това е било „последната, най-добра възможност“ да бъде спряна програмата на страната за създаване на ядрена бомба.

„Това беше нашата последна, най-добра възможност да нанесем удар, това, което правим в момента, и да елиминираме нетърпимите заплахи, които този болен и зловещ режим създава“, каза Тръмп в изявление в Белия дом.

Тръмп ще връчи днес в Белия дом медали на отличили се военни.

„Разбиваме ги от бой“, заяви преди това той пред Си Ен Ен.

„Мисля, че върви много добре. Много сме мощни. Имаме най-великата армия в света и я използваме,“ подчерта Тръмп.

Относно това колко дълго може да продължи войната, президентът каза: „Не искам да я виждам да продължава твърде дълго. Винаги съм си мислил, че ще са четири седмици. И сме малко по-напред от графика.“

Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

На въпроса дали САЩ правят нещо повече от въздушни удари, за да помогнат на иранския народ да си върне контрола над страната от режима на аятоласите, Тръмп отговори: „Да. Наистина правим. Но в момента искаме всичко да остане вътрешна информация“.

„Дори не сме започнали да ги удряме силно. Голямата вълна дори не се е случила. Голямата вълна идва скоро,“ предупреди Тръмп.

Според него „най-голямата изненада“ са атаките на Иран срещу арабските страни в региона: Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

„Бяхме изненадани“, каза Тръмп: „Казахме им: „Ще се погрижим за това“, а сега искат да се бият. И се бият агресивно. Щяха да се включат много малко, а сега настояват да се включат.“

„Познавам тези хора. Те са корави и умни. Иранците стреляха по хотел, стреляха по жилищен блок. Това просто ги ядоса. Те ни обичат, но само гледат. Нямаше причина да се намесват,“ поясни Тръмп.

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Тръмп посочи иранската ядрена заплаха като основен проблем в региона от известно време.

„Трябва да разберете, че те живееха под този тъмен облак години наред. Ето защо никога не можеше да има мир“, каза той.

Относно това кой може да застане начело на Иран, Тръмп заяви: „Не знаем кое е ръководството. Не знаем кого ще изберат. Може би ще имат късмет и ще изберат някой, който знае какво прави.“

Той отчете, че при ударите са били убити четиридесет и девет души от иранския политически и военен елит. 

„Това беше невероятен удар. Те станаха малко арогантни, като се срещнаха всички на едно място. Мислеха си, че са неоткриваеми. Не бяха,“ каза Тръмп.

„Не можахме да сключим сделка с тези хора“, отчете той: „През юни 2025 г. те бяха на един месец от това да имат ядрено оръжие.“

В последните разговори иранците „не бяха склонни да ни дадат това, което поискахме. Трябваше да го направят.“

Източник: CNN    
Доналд Тръмп САЩ Иран
Последвайте ни
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 21 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

България Преди 49 минути

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 1 час

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Свят Преди 2 часа

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

Евакуираха мол във Варна, заради бомбена заплаха

България Преди 2 часа

На място са останали само служители на охранителната фирма и управителя

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

България Преди 3 часа

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

България Преди 3 часа

Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 3 часа

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Свят Преди 3 часа

Операцията ще продължи, докато Тръмп не сметне, че всички цели са постигнати

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Свят Преди 3 часа

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Мистерия за милиони: Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност

Любопитно Преди 4 часа

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

България Преди 4 часа

Снимката е илюстративна

Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

България Преди 4 часа

Само пет дни след запознанство в Tinder, Станислава се оказва пазител на оръжието, с което е разстрелян баща на две деца

Назначен е нов директор на АДФИ

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 4 часа

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

България Преди 4 часа

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат

Аятолах Али Хаменей

Жената на аятолах Хаменей почина от раните си

Свят Преди 4 часа

Джак Шлосбърг

„Проклятието Кенеди“: Разкриха последните думи на Татяна Шлосбърг към брат ѝ

Свят Преди 4 часа

Когато Джак беше попитан какво е мислела покойната му сестра за кандидатурата му, той каза: „Мога да ви кажа сега, че тя все още ни подкрепя“

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

От 007 до икона на характера: Как Даниел Крейг пренаписа правилата на мъжествеността в Холивуд

Edna.bg

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Edna.bg

Ерик Маркус изравни за Лудогорец срещу Локо Пд

Gong.bg

Близкоизточната криза превърна пътуването на Никола Цолов в одисея

Gong.bg

Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва

Nova.bg

Заради конфликта в Близкия изток: Президентът се срещна със службите за сигурност

Nova.bg