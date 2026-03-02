Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Т ръмп заяви в реч в Белия дом днес, че САЩ скърбят за четиримата американски военнослужещи, загинали до този момент във войната с Иран.

„В тяхна памет продължаваме тази мисия с яростна, непоколебима решителност да смажем заплахата, която този терористичен режим налага на американския народ“, посочи Тръмп.

Той каза, че операцията „значително изпреварва“ предвидения график, който е бил четири-пет седмици, но добави, че САЩ имат „способност да продължат много по-дълго“.

След това той благодари на американските военнослужещи, при което получи бурни аплодисменти в Източната зала на Белия дом.

Тръмп посочи, че Иран „не може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии“ в Близкия изток.

Целите на операцията са „ясни“, „унищожаване на ракетните способности на Иран“ и „унищожаване на техния военноморски флот“, в допълнение към предотвратяването на това някога да имат ядрени оръжия.

След това американският президент казва, че ракетната програма на Иран е била предназначена да прикрие разработването на ядрени оръжия.

Той подчерта, че иранският режим, въоръжен с ядрени оръжия и ракети с голям обсег, би бил „недопустима заплаха“ за Близкия изток, както и за американския народ.

С „Операция Епична ярост“ САЩ продължават да извършват „мащабни бойни удари“ в Иран, за да елиминират заплахите, породени от иранския режим, обяви Тръмп.

Той каза, че Иран е игнорирал предупрежденията на САЩ и е „отказал да прекрати създаването на ядрени оръжия“.

Тръмп заяви, че е взел решението да започне война срещу Иран, защото това е било „последната, най-добра възможност“ да бъде спряна програмата на страната за създаване на ядрена бомба.

„Това беше нашата последна, най-добра възможност да нанесем удар, това, което правим в момента, и да елиминираме нетърпимите заплахи, които този болен и зловещ режим създава“, каза Тръмп в изявление в Белия дом.

Тръмп ще връчи днес в Белия дом медали на отличили се военни.

„Разбиваме ги от бой“, заяви преди това той пред Си Ен Ен.

„Мисля, че върви много добре. Много сме мощни. Имаме най-великата армия в света и я използваме,“ подчерта Тръмп.

Относно това колко дълго може да продължи войната, президентът каза: „Не искам да я виждам да продължава твърде дълго. Винаги съм си мислил, че ще са четири седмици. И сме малко по-напред от графика.“

Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

На въпроса дали САЩ правят нещо повече от въздушни удари, за да помогнат на иранския народ да си върне контрола над страната от режима на аятоласите, Тръмп отговори: „Да. Наистина правим. Но в момента искаме всичко да остане вътрешна информация“.

„Дори не сме започнали да ги удряме силно. Голямата вълна дори не се е случила. Голямата вълна идва скоро,“ предупреди Тръмп.

Според него „най-голямата изненада“ са атаките на Иран срещу арабските страни в региона: Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар и Обединените арабски емирства.

„Бяхме изненадани“, каза Тръмп: „Казахме им: „Ще се погрижим за това“, а сега искат да се бият. И се бият агресивно. Щяха да се включат много малко, а сега настояват да се включат.“

„Познавам тези хора. Те са корави и умни. Иранците стреляха по хотел, стреляха по жилищен блок. Това просто ги ядоса. Те ни обичат, но само гледат. Нямаше причина да се намесват,“ поясни Тръмп.

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Тръмп посочи иранската ядрена заплаха като основен проблем в региона от известно време.

„Трябва да разберете, че те живееха под този тъмен облак години наред. Ето защо никога не можеше да има мир“, каза той.

Относно това кой може да застане начело на Иран, Тръмп заяви: „Не знаем кое е ръководството. Не знаем кого ще изберат. Може би ще имат късмет и ще изберат някой, който знае какво прави.“

Той отчете, че при ударите са били убити четиридесет и девет души от иранския политически и военен елит.

„Това беше невероятен удар. Те станаха малко арогантни, като се срещнаха всички на едно място. Мислеха си, че са неоткриваеми. Не бяха,“ каза Тръмп.

„Не можахме да сключим сделка с тези хора“, отчете той: „През юни 2025 г. те бяха на един месец от това да имат ядрено оръжие.“

В последните разговори иранците „не бяха склонни да ни дадат това, което поискахме. Трябваше да го направят.“