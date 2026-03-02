Ирански гвардейци обявиха ракетни удари срещу кабинета на Нетаняху

И ранските Гвардейци на Революцията обявиха, че са извършили ракетни удари, насочени срещу офисите на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и срещу щаба на командващия военновъздушните сили на Израел, предаде Франс прес.
"На прицел бяха взети канцеларията на престъпния премиер на ционистския режим (Израел, бел. АФП) и щабът на командващия военновъздушните сили на режима", се казва в комюникето на Гвардейците, разпространено от информационна агенция Фарс.
При атаката са били използвани ракети "Хейбар", се уточнява в текста.
