Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп беше видян с обрив отстрани на врата си по време на церемонията по връчването на Медала на честта в понеделник, което подхрани още спекулации за здравословното състояние на американския държавен глава.

В изявление личният лекар на Тръмп заяви, че обривът е причинен от крем, който президентът е използвал като „превантивно кожно лечение“.

„Президентът Тръмп използва много често срещан крем от дясната страна на врата си, който е превантивно кожно лечение. Президентът използва лечението в продължение на една седмица и се очаква зачервяването да продължи няколко седмици“, каза д-р Шон Барбабела в изявление.

В изявлението не се уточнява какъв е кремът или защо Тръмп се е нуждаел от кожното лечение.

Въпросът за здравето на Тръмп стана по-актуален през последните месеци, след като президентът беше видян за първи път с нещо, което изглеждаше като грим на ръката си през февруари 2025 г. Оттогава той се е появявал многократно със синини по ръцете си.

Той също така изглеждаше сънлив на заседание на кабинета през декември и на среща за насърчаване на по-ниски цени на лекарствата за отслабване с GLP-1.

„Президентът Тръмп има синини по ръката си, защото постоянно работи и се ръкува по цял ден“, заяви преди време прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

През юли миналата година Белият дом обяви, че на Тръмп е поставена диагноза хронична венозна недостатъчност, след като е забелязал подуване на краката си.

„Президентът е претърпял обстоен преглед, включително диагностични съдови изследвания. Извършени са двустранни доплерови ултразвукови изследвания на вените на долните крайници, които разкриват хронична венозна недостатъчност, доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70-годишна възраст“, се казва в бележка от Белия дом по това време.

В интервю за Wall Street Journal от януари Тръмп каза, че приема „повече аспирин“, отколкото са му препоръчали лекарите, но иначе „здравето му е перфектно“.

„Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да се лее през сърцето ми. Искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми. Има ли смисъл това?“, каза Тръмп.

В интервюто Тръмп също изрази разочарование от внимателното проучване на здравето му. Той призна, че съжалява, че е преминал през сърдечно-съдово и коремно разширено образно изследване по време на рутинен преглед през октомври.

„В ретроспекция е много жалко, че го направих, защото им даде малко боеприпаси. Щеше да съм много по-добре, ако не го бях направил, защото самият факт, че го направих, ме накара да си помисля: „О, Боже, нещо не е наред ли?“ Ами, всичко си е наред“, каза Тръмп.