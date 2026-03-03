Свят

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

В изявление личният лекар на Тръмп заяви, че обривът е причинен от крем, който президентът е използвал като „превантивно кожно лечение“. Не се уточнява какъв е кремът или защо Тръмп се е нуждаел от кожното лечение

3 март 2026, 08:24
Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ
Странен обрив се забелязва по врата на американския президент Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп беше видян с обрив отстрани на врата си по време на церемонията по връчването на Медала на честта в понеделник, което подхрани още спекулации за здравословното състояние на американския държавен глава.

В изявление личният лекар на Тръмп заяви, че обривът е причинен от крем, който президентът е използвал като „превантивно кожно лечение“.

„Президентът Тръмп използва много често срещан крем от дясната страна на врата си, който е превантивно кожно лечение. Президентът използва лечението в продължение на една седмица и се очаква зачервяването да продължи няколко седмици“, каза д-р Шон Барбабела в изявление.

Мистериозна синина на ръката на Тръмп. От какво е?

В изявлението не се уточнява какъв е кремът или защо Тръмп се е нуждаел от кожното лечение.

Въпросът за здравето на Тръмп стана по-актуален през последните месеци, след като президентът беше видян за първи път с нещо, което изглеждаше като грим на ръката си през февруари 2025 г. Оттогава той се е появявал многократно със синини по ръцете си.

Той също така изглеждаше сънлив на заседание на кабинета през декември и на среща за насърчаване на по-ниски цени на лекарствата за отслабване с GLP-1.

Белият дом призна за хронично заболяване на Доналд Тръмп

„Президентът Тръмп има синини по ръката си, защото постоянно работи и се ръкува по цял ден“, заяви преди време прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

През юли миналата година Белият дом обяви, че на Тръмп е поставена диагноза хронична венозна недостатъчност, след като е забелязал подуване на краката си.

„Президентът е претърпял обстоен преглед, включително диагностични съдови изследвания. Извършени са двустранни доплерови ултразвукови изследвания на вените на долните крайници, които разкриват хронична венозна недостатъчност, доброкачествено и често срещано състояние, особено при хора над 70-годишна възраст“, се казва в бележка от Белия дом по това време.

„Батерията му изглежда изтощена“: Тръмп нарече „Ню Йорк Таймс“ „предателски“

В интервю за Wall Street Journal от януари Тръмп каза, че приема „повече аспирин“, отколкото са му препоръчали лекарите, но иначе „здравето му е перфектно“.

„Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да се лее през сърцето ми. Искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми. Има ли смисъл това?“, каза Тръмп.

В интервюто Тръмп също изрази разочарование от внимателното проучване на здравето му. Той призна, че съжалява, че е преминал през сърдечно-съдово и коремно разширено образно изследване по време на рутинен преглед през октомври.

Аспирин, скенер и сън: Въпросите около здравето на Тръмп

Какво показва медицинският преглед на Доналд Тръмп?

„В ретроспекция е много жалко, че го направих, защото им даде малко боеприпаси. Щеше да съм много по-добре, ако не го бях направил, защото самият факт, че го направих, ме накара да си помисля: „О, Боже, нещо не е наред ли?“ Ами, всичко си е наред“, каза Тръмп.

Източник: The Guardian    
Доналд Тръмп здраве на Тръмп обрив на врата кожно лечение синини по ръцете хронична венозна недостатъчност спекулации за здравето личен лекар Белият дом аспирин
Последвайте ни
Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ормузкият проток

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Свят Преди 1 час

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света

Мелания Тръмп председателства Съвета за сигурност в ООН

Мелания Тръмп влезе в историята: Първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 1 час

Нейните изказвания бяха съсредоточени върху ролята на образованието за деца за „напредъка на толерантността и световния мир“

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

ЕК с позиция за смъртта на Али Хаменей

Свят Преди 10 часа

Хаменей ще бъде запомнен с управление на потисничество

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

Свят Преди 10 часа

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

САЩ: Ударихме над 1250 цели в Иран

Свят Преди 10 часа

Списъкът с използвани средства включва бомбардировачи B-1, изтребители F-16, самолетоносачи с ядрена енергия и разрушители

<p>Снимки показват разрушения в бази на САЩ</p>

Сателитни снимки показват разрушения в бази на САЩ

Свят Преди 11 часа

Два самолетни хангара са разрушени, а други два са повредени при скорошни удари

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

България Преди 12 часа

Едва 13 фактури са коригирани

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Иран заплаши с атаки в САЩ: Няма да бъдат в безопасност и в собствените си домове

Свят Преди 13 часа

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция блокира Ормузкия проток

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

България Преди 13 часа

В момента столицата ни е мишена, заяви Костадин Костадинов

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Страшни експлозии разтърсиха Бейрут

Свят Преди 13 часа

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Свят Преди 14 часа

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Свят Преди 14 часа

Също така бяха прехванати седем балистични ракети

<p>Тръмп за Иран:&nbsp;Разбиваме ги от бой</p>

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Свят Преди 15 часа

Тръмп: Сега и арабските страни искат да се бият

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

България Преди 15 часа

Акцент в разговора беше евакуацията на български граждани

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

България Преди 15 часа

Осем самолета чакат „прозорец“

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Свят Преди 15 часа

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

3 март и паметта, която ни държи изправени! Честит национален празник, България!

Edna.bg

Иво Димчев трогна всички в образа на Емил Димитров и завоюва втора поредна победа в "Като две капки вода"

Edna.bg

Левски си хареса национал от Славия

Gong.bg

Виктория Томова отпадна в първия кръг на Индиън Уелс

Gong.bg

България празнува 148 години свобода

Nova.bg

На 3 март към Шипка с 50-годишно „Балканче“ (ВИДЕО)

Nova.bg