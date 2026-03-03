Свят

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия потвърди атаката, заявявайки, че е причинила „ограничен пожар и незначителни материални щети“

3 март 2026, 07:16
Иран удари американски посолства в Близкия изток
П осолството на САЩ в Саудитска Арабия е било ударено от два предполагаеми ирански дрона, според два източника, запознати със случая, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия потвърди атаката, заявявайки, че е причинила „ограничен пожар и незначителни материални щети“.

Няма първоначални съобщения за пострадали, каза един от двата източника пред CNN.

Други предполагаеми ирански дронове са ударили „в или близо“ до посолството, каза източник, запознат със случая.

След това Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран заяви, че е започнал усилия за унищожаване на „американски политически центрове“ в региона. „Експлозията във вашингтонското посолство в Рияд, столицата на Саудитска Арабия, е ход в тази посока“, публикува IRGC в Telegram.

Президентът Доналд Тръмп реагира на атаката и каза пред NewsNation „ще разберете скоро“ какъв ще бъде неговият отговор.

Посолството на САЩ в Рияд е сред няколко американски военни и дипломатически обекта, които са били обект на атаки от Иран. CNN съобщи, че посолството на САЩ в Кувейт също е било ударено в неделя и понеделник.

Мисията на САЩ в Саудитска Арабия заяви, че е издала „известие за оставане в убежище за Джеда, Рияд и Дахран и ограничава ненужните пътувания до всички военни съоръжения в региона“. „Препоръчваме на американските граждани в Кралството незабавно да се укрият“, се казва в публикация в X след ударите с дрона.

Източник: CNN    
