България

България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток

Осем самолета чакат „прозорец“

2 март 2026, 17:53
България е в готовност да евакуира хора от Близкия изток
Източник: iStock

М инистерството на транспорта и съобщенията предприе своевременни действия за осигуряване на въздушен транспорт за евакуиране на български граждани от Близкия изток. Още от 28 февруари 2026 г. се провеждат разговори с ръководствата на всички български авиокомпании, които разполагат със самолети или осъществяват дейност в региона, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта.

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

В рамките на тези действия се уточняват наличните въздухоплавателни средства, възможностите за осигуряване на необходимите слотове за излитане и кацане, както и оперативните параметри на евентуалните полети. Процесът се осъществява в тясна координация с Министерството на външните работи, компетентните национални институции, партньорски държави в региона и държавите членки на Европейския съюз. Водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на българските граждани и създаването на условия за тяхното своевременно прибиране при първа безопасна възможност.

Към момента са осигурени два самолета Airbus A330 с капацитет по 327 места, един Airbus A321 с 220 места и до пет самолета Airbus A320 със 180 места всеки. При наличие на необходимите условия за безопасност, те могат да бъдат ангажирани за изпълнение на евакуационни полети в кратки срокове.

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети

Поддържа се активна координация и с въздухоплавателните администрации на други държави членки на ЕС, включително обмен на информация относно планирани евакуации, възможности за съвместни действия и взаимно използване на наличния капацитет.

Правителственият самолет Airbus A319 също е приведен в готовност за участие в евакуационни операции при необходимост.

Източник: Министерство на транспорта    
Министерство на транспорта Евакуация Близък изток
Последвайте ни
Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Стана ясно Румен Радев с кои партии и лица тръгва към изборите

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

Тръмп за Иран: Разбиваме ги, голямата вълна идва скоро

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

САЩ разкриха целите и срока на операцията в Иран

Катар свали два ирански самолета

Катар свали два ирански самолета

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 20 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 23 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

Свят Преди 46 минути

По думите на Макрон тези страни ще могат да приемат френски „стратегически военновъздушни сили“

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

ЕС обсъжда задействане на клаузата за взаимна отбрана заради удара в Кипър

Свят Преди 2 часа

Този въпрос със сигурност ще бъде обсъден на различните планирани форуми

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

България Преди 2 часа

Танер Али и Севим Али, внесоха 4400 подписа

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

"Бангаранга" е най-гледаната песен сред всички за "Евровизия" 2026

Любопитно Преди 2 часа

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Вече 18 тежко ранени американски войници във войната с Иран

Свят Преди 2 часа

<p>Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност</p>

Мистерия за милиони: Откриха изгубен шедьовър на Рембранд след десетилетия в неизвестност

Любопитно Преди 3 часа

Отписана от историята и скрита от очите на света в продължение на десетилетия, една от малкото библейски сцени на Рембранд се завръща в музея

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

Съдия и прокурор са назначени за заместник-министри на правосъдието

България Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Българска медицинска сестра се озова в центъра на мафиотска екзекуция в Лондон

България Преди 3 часа

Само пет дни след запознанство в Tinder, Станислава се оказва пазител на оръжието, с което е разстрелян баща на две деца

Назначен е нов директор на АДФИ

Назначен е нов директор на АДФИ

България Преди 3 часа

Новият директор поема поста от Пламен Тодоров

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

След смъртта на Крумов: ЦИК обяви нов депутат от „Възраждане“

България Преди 3 часа

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ за депутат

Джак Шлосбърг

„Проклятието Кенеди“: Разкриха последните думи на Татяна Шлосбърг към брат ѝ

Свят Преди 3 часа

Когато Джак беше попитан какво е мислела покойната му сестра за кандидатурата му, той каза: „Мога да ви кажа сега, че тя все още ни подкрепя“

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

Петър Колев: ЕС да спре финансирането за Северна Македония

България Преди 3 часа

В „Телеграфно подкастът“ гостува Петър Колев, българин от Македония, публицист и журналист

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Малката модна икона: 5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър поправи тоалета ѝ на червения килим

Любопитно Преди 3 часа

5-годишната дъщеря на Теяна Тейлър, Ру, очарователно оправи шлейфа ѝ на червения килим, докато Тейлър блестеше в рокля Thom Browne и диамантени бижута, номинирана за най-добра поддържаща роля

Лондон: Великобритания не е във война

Лондон: Великобритания не е във война

Свят Преди 3 часа

Обединеното кралство би позволило на САЩ да използват британски бази по време на войната в Иран

<p>САЩ даде четвърта жертва от началото на операция &bdquo;Епична ярост&ldquo;</p>

САЩ даде четвърта жертва от началото на операция „Епична ярост“

Свят Преди 4 часа

Военнослужещият беше убит при същата атака в Кувейт, при която по-рано бяха убити още трима души

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Зеленски: Мирните преговори продължават, но не в Абу Даби

Свят Преди 4 часа

Украйна обсъжда нова локация за тристранна среща с Русия и САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

NOVA спечели аудиторията във всяка от първите 14 вечери на новия тв сезон

Edna.bg

Любовта е съвпадение на истини

Edna.bg

Втори клуб от Mr Bit Втора лига остана без треньор само за ден

Gong.bg

Трима от Славия пропускат битката с Берое

Gong.bg

Тръмп: Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва

Nova.bg

Заради конфликта в Близкия изток: Президентът се срещна със службите за сигурност

Nova.bg