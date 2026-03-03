България

Пролетно време преди нова порция студ

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

3 март 2026, 06:25
Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България
Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата
„Възраждане" на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София
Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност
МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток

МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток
„Алианс за права и свободи" се регистрира в ЦИК за изборите

„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие
Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

П рез нощта облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

Във вторник преди обяд облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. След обяд в Източна България вятърът временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са от 10° – 12° в Лудогорието до 15° – 17° на места в Югозападна България; в София 13°.

Преди обяд в планините облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 3 март
Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 3 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 18 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 55 мин. и изгрява в 18 ч . и 28 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

И през следващите дни ще остане сравнително топло с минимални температури между 0° и 5° и максимални – между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност.

В четвъртък ще се увеличи и средната и ниската облачност, на места в Западна България ще превали слаб дъжд. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

Източник: НИМХ    
прогноза за времето температури облачност вятър София планини Черноморие слаб дъжд атмосферно налягане пълнолуние
Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Пролетно време преди нова порция студ

Пролетно време преди нова порция студ

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
