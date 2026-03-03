Пролетно време преди нова порция студ

П рез нощта облачността ще е разкъсана, средна и висока. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца.

Във вторник преди обяд облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. След обяд в Източна България вятърът временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са от 10° – 12° в Лудогорието до 15° – 17° на места в Югозападна България; в София 13°.

Преди обяд в планините облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за вторник, 3 март Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 18 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 19 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 55 мин. и изгрява в 18 ч . и 28 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

И през следващите дни ще остане сравнително топло с минимални температури между 0° и 5° и максимални – между 12° и 17°. В сряда времето ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от юг. Към края на деня от югозапад ще започне увеличение на високата облачност.

В четвъртък ще се увеличи и средната и ниската облачност, на места в Западна България ще превали слаб дъжд. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.