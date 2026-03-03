Снимки в джакузи и НЛО: Най-шокиращите моменти от показанията на семейство Клинтън по скандала „Епстийн“

Х илари Клинтън почти напуснала демонстративно закритите си показания пред американски законодатели относно Джефри Епстийн, след като снимка на нея от разпита била изтекла, показват новопубликувани видеокадри, пише Би Би Си (BBC).

„Приключих с това. Ако вие правите това, аз приключих. Можете да ме държите в неуважение към съда оттук до безкрай“, казала бившата държавна секретарка на САЩ.

Видеозаписът, публикуван в понеделник от House Oversight Committee, показва часове показания, дадени както от Хилари Клинтън, така и от съпруга ѝ, бившия президент на САЩ Бил Клинтън, които са били разпитани отделно миналата седмица и са отрекли да са имали предварителни знания за престъпленията на покойния сексуален престъпник Епстийн.

Макар че нито един от двамата Клинтън не е обвинен в неправомерни действия от жертвите на Епстийн, Бил Клинтън фигурира в разследващи материали, свързани със сексуалния хищник, включително на снимки. Присъствието му в тези материали доведе до призиви двамата да дадат показания.

Ето някои от основните изводи от повече от девет часа видео показания.

Хилари Клинтън почти напуска изслушването

В един от най-драматичните моменти по време на разпита на Хилари Клинтън един от нейните адвокати съобщава на присъстващите, че снимка от залата на разпита е била изтекла публично. Републиканската конгресменка Лорън Боберт признава, че е споделила снимка от залата, но уточнява, че това е станало преди началото на изслушването. Нейната снимка била разпространена в социалните мрежи от консервативен инфлуенсър.

Клинтън удря с юмрук по масата и заявява: „Няма значение. Всички спазваме едни и същи правила“. Нейният адвокат посочва пред законодателите в залата, че клиентката му е поискала открито изслушване, което би позволило на обществеността да го наблюдава в реално време, но комисията е отхвърлила това искане. „Приключих“, казва Клинтън, изправяйки се от стола си.

Изслушването е прекъснато за почивка, а когато се подновява, адвокатът на Клинтън укорява комисията за изтичането на снимката. „Смятаме това за неприемливо. Смятаме го за непрофесионално и несправедливо. Очакваме то да се проведе по правилата и в съответствие с очакванията“, казва той.

Хилари Клинтън Източник: GettyImages

Тя е попитана за НЛО и „Пицагейт“

Няколко часа след началото на изслушването Лорън Бобърт повдига темата за „Пицагейт“ – опровергана конспиративна теория, според която педофилска мрежа, свързана с близкия кръг на Хилари Клинтън, е действала от пицария във Вашингтон.

След кратък словесен обмен между адвоката на Клинтън и Бобърт относно това какво точно пита законодателката, Бобърт уточнява, че иска да знае дали Клинтън е преглеждала документи по случая „Епстийн“, в които се споменава „Пицагейт“. През цялото време бившата държавна секретарка изглежда объркана.

„Пицагейт беше напълно измислено. Това беше възмутително обвинение, което в крайна сметка навреди на редица хора. Не мога да повярвам, че изобщо го споменавате“, отговаря Клинтън. Бобърт задава още няколко въпроса по темата, срещу които адвокатите на Клинтън възразяват.

Друг републикански конгресмен Ерик Бърлисън заявява, че би искал да започне своето изслушване с няколко „по-леки въпроса“. Той посочва, че бизнесменът и финансист Лорънс Рокфелер е оглавил усилия за разсекретяване на правителствени файлове за НЛО по време на президентството на Бил Клинтън. След това отбелязва, че докато Хилари Клинтън е водела кампания за президент, един от нейните съветници публично е заявил, че тя би публикувала тези файлове, ако бъде избрана.

Конгресмен Бърлисън пита Клинтън дали е доволна сега, че тези файлове може да бъдат разсекретени. Миналия месец Доналд Тръмп нареди на американското правителство да подготви публикуване на документи за НЛО и извънземни. Клинтън отговаря, че е доволна, добавяйки: „Смятам, че каквото може да бъде разкрито, трябва да бъде разкрито“.

Бил Клинтън и Тръмп обсъждали Епстийн по време на голф

По средата на продължителния си разпит Бил Клинтън е попитан дали Доналд Тръмп трябва да бъде задължен да даде показания. „Това вие трябва да решите. Но той го познаваше добре“, казва той.

Клинтън разказва за разговор с Тръмп около 2002 или 2003 г. относно Джефри Епстийн. „Тръмп никога не ми каза нищо, което да ме накара да мисля, че е замесен в нещо нередно… Той просто каза: „Бяхме приятели, а после се скарахме заради сделка с недвижим имот“. Това е всичко“, споделя Клинтън.

Разговорът, по думите на Клинтън, се е състоял на голф игрището на Тръмп по време на благотворително събитие. Според него Тръмп е трябвало да знае, че Клинтън преди това е летял със самолета на Епстийн. Той казва, че Тръмп му заявил: „Преживели сме страхотни моменти през годините. Но се скарахме. Всичко заради сделка с недвижим имот“.

Клинтън е попитан дали си спомня кой е повдигнал темата за Епстийн. „Не, но бих се изненадал, ако аз съм го направил. Просто не правя такива неща“, отговаря той.

Попитан дали Тръмп е навлязъл в подробности относно времето, което е прекарвал с Епстийн, Клинтън казва, че Тръмп не е придавал „сексуален оттенък“ на разговора.

Бил Клинтън Източник: БТА/AP

Бившият президент реагира на въпрос за снимка в джакузи

Около средата на разпита Бил Клинтън е попитан за снимка, публикувана от Министерството на правосъдието на САЩ като част от материалите по случая „Епстийн“. На нея се вижда как бившият президент на САЩ се излежава в джакузи с друг човек, чието лице е заличено.

Конгресменът казва, че обществеността иска „контекста“ и „подробностите“ около изображението. „Не мисля, че изобщо съм знаел, че е направена тази снимка“, казва Клинтън, добавяйки, че е „почти сигурен“, че е била заснета в Бруней в края на „дълго“ пътуване в Азия.

„Султанът на Бруней беше човек, когото опознах добре през осемте си години като президент“, спомня си той, обяснявайки, че лидерът е предложил помощ за инициативата Clinton Global Initiative и е препоръчал хотел. „Той каза: „Искам да отседнете в този хотел и се надявам да използвате басейна“. Така и направих. После излязох и си легнах, изтощен“, казва Клинтън с усмивка.

Попитан за другия човек на снимката, чиято самоличност е редактирана от Министерството на правосъдието, Клинтън два пъти заявява: „Не знам кой е това. Седях в джакузито пет минути, или колкото и да е било, след което станах и отидох да спя“, казва той. Притиснат с въпрос дали тази вечер или с този човек в джакузито е имало сексуална активност, той отговаря отрицателно и поклаща глава.

Няколко други снимки, публикувани от Министерството на правосъдието, изглежда са направени в същия хотел. На тях се виждат други хора, с редактирани лица, в зоната на джакузито и басейна, както и Гислейн Максуел, съучастничката на Епстийн, която в момента излежава присъда.

Не съм бил свидетел на престъпленията на Епстийн: Бил Клинтън

В уводните си думи пред Комисията по надзор към Камарата на представителите Бил Клинтън може да бъде видян във видеото да отрича да е знаел за каквито и да било неправомерни действия от страна на Епстийн. Той казва, че се надява участието му в разследването да „предотврати подобно нещо да се случи отново“.

Клинтън твърдо заявява, че е бил само „кратък познат“ на Епстийн и че връзката им е „приключила години преди престъпленията му да излязат наяве“. Той също така изразява загриженост за жертвите на Епстийн.

Връзките на Клинтън с Епстийн са добре известни от години, но бившият президент многократно е заявявал, че контактът им е бил единствено във връзка с благотворителна дейност.

Бил Клинтън е попитан за Гислейн Максуел

В един момент от разпита Бил Клинтън е попитан дали Тръмп трябва да помилва или да намали присъдата на Гислейн Максуел, която излежава 20-годишна присъда за трафик на жертви с цел сексуална експлоатация за Епстийн.

„Не мисля, че трябва да коментирам това“, казва Бил Клинтън. „Това беше наистина трудно за мен, когато се случи“, добавя той, визирайки ареста на Максуел, като отбелязва, че е бил „в приятелски отношения“ с нея. „Бях натъжен. Но това, което направи, беше ужасно и тя трябва да бъде наказана. Някой друг, освен мен, трябва да вземе решение какво да бъде то“, казва Бил Клинтън.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ във връзка с разследванията срещу Епстийн и Максуел, не показват директни съобщения между Клинтън и Епстийн. Но и двамата мъже са били обект на съобщения между Максуел и най-близкия помощник на Клинтън – Дъг Бенд. Имейли между двамата от 2002 до 2004 г. показват близки отношения, изпълнени с ласкателства и сексуални намеци, като в един момент Банд нарича Максуел своя „любима“.