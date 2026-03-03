България

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

На днешния ден отбелязваме възкресението на българската държава

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата
„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София
Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност
МВнР с важно съобщение за българите в Близкия изток
„Алианс за права и свободи” се регистрира в ЦИК за изборите

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие
Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите

Н а днешния ден отбелязваме възкресението на българската държава, която близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода.

На 3 март празнуваме най-големия национален празник в съвременната ни история. Денят на Освобождението на България от османско владичество.

След започналата Руско-турска война през 1877 г., обявена с манифест в Кишинев от император Александър II, на 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, който слага край на войната.

Източник: istock

Войната завършва с победа на участниците в антиосманската коалиция, начело с Русия. Със Санстефанския мирен договор България възкръсва отново на картата на Европа. Тази дата не е избрана случайно. Тя съвпада с коронацията на Александър ІІ през 1855 г. и освобождаването на крепостните селяни в Русия през 1861 година. Договорът е прелиминарен – т. е. предварителен и подлежи на одобрението на останалите велики сили.

Според него, освободена България е автономно, трибутарно (плащащо данък), васално княжество със свое народно правителство и войска. Площта му е над 170 000 кв. км.

Англия и Австро-Унгария се обявяват против Санстефанския договор.

По тяхна инициатива той е ревизиран и заменен с Берлинския договор през юли 1878 година.

По силата на неговите клаузи България е разделена на пет части - Северна България и Софийския санджак формират васалното Княжество България, което плаща ежегоден данък на турския султан, има своя милиция и се ръководи от княз, избиран от народа, но със съгласието на Великите сили и султана; земите между Стара планина и Родопите се обособяват в отделна автономна област с име Източна Румелия, управлявана от генерал-губернатор, назначаван от Високата порта; Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя под пряката власт на султана; градовете Пирот и Враня се предават на Сърбия, а Румъния получава Северна Добруджа.

Източник: iStock photos/Getty images
  • "Днешният век е век на свободата."

Днес няма как да не си спомним и за храбрите българи, борили се за свободата на страната ни.

Една от най-ярките личности в освободителното движение - това безспорно е Васил Левски.

Той е не само революционер, но и идеолог, и организатор на българската национална революция. Основател е на Вътрешна революционна организация (ВРО).  Неговата мечта и цел, и основен идеал в дейността - България да бъде чиста и свята република, в която всички да имат равни права, независимо от етническата си и религиозна принадлежност.

Източник: iStock/Getty Images

Не може да не споменем и Георги Бенковски, чиято дейност също допринася много. Истинското му име е Гаврил Хлътев.

Качествата на Бенковски се проявяват най-добре в навечерието на Априлското въстание.

След получаването на кървавото писмо на Каблешков от въстанала Копривщица, той веднага обявява избухването на въстанието и в Панагюрище. Сформира прочутата Хвърковата чета, с която обикаля близките села, за да ги вдигне на оръжие.

След погрома на въстанието, Бенковски заедно с група другари е предаден от дядо Въльо на турците.

При преминаването на мостче над река Костина в Тетевенския балкан, Георги Бенковски пада покосен от турските куршуми.

Още един от най-енергичните дейци на националноосвободителното движение умира, но никога не ще бъде забравен той и неговото дело, както и това на всички българи, които са се борили за свободата на Отечеството.

Невиждани карти на България преди и след Освобождението
11 снимки
карти България Османска империя Освобождение територия
карти България Османска империя Освобождение територия
карти България Османска империя Освобождение територия
карти България Османска империя Освобождение територия

Няколко интересни факта за 3 март:

  • Денят на Освобождението на България е националният празник на България от 1991 г. Празникът на Освобождението на България - 3 март, за пръв път се чества във Велико Търново на 19 февруари (3 март н. с.) 1879 г. 
  • Две години след Освобождението - през 1880 г., 3 март се чества в София като Ден на възшествието на престола на император Александър II. От 1888 г. празникът започва да се празнува като Ден на Освобождението на България от османско владичество. След 9 септември 1944 г. празникът спира да се отбелязва като официален и е обявен за шовинистичен. Той започва отново да се отбелязва всяка година, с решение на Политбюро на ЦК на БКП от 1978 г. 
  • С решение на Народното събрание през 1991 г. Денят на Освобождението на България от османско владичество е обявен отново за официален празник (тоест и неработен платен ден), като става вече национален празник в Република България.
  • Върхът, където е днес Паметникът на свободата, се е наричал вр. Свети Никола. Той е висок 1326 м. През 1951 г. с указ му е дадено ново име - връх Столетов (на името на генерал Николай Столетов, командирът на Шипченския отряд, към който са причислени и 5 дружини български опълченци). През 1977 г. е преименуван на Шипка, но връх Шипка вече съществува и, за да се избегне абсурда, на истинския връх Шипка се дава също ново име - Малка Шипка.

Традиционно хиляди българи ще се изкачат на историческия връх Шипка, за да присъстват на честванията по повод 141 години от Освобождението на България, където пред монумента с бронзовия лъв с военни почести ще бъдат поднесени венци и цветя.

3 март Освобождение на България Руско-турска война Санстефански мирен договор Османско владичество Национален празник Васил Левски Георги Бенковски Връх Шипка
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
