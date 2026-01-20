Свят

Роналд Лаудер: Милиардерът зад амбициите на Тръмп да контролира Гренландия

Според съобщенията Роналд и Тръмп се срещат за първи път в Wharton Business School

20 януари 2026, 14:21
Р оналд Лаудер, 81-годишен милиардер, се смята за мозъка зад усилията на Доналд Тръмп за Гренландия. Бившият съветник по националната сигурност на САЩ Джон Болтън заяви, че именно Лаудер е насадил идеята за закупуване на Гренландия в ума на американския президент, пише Firstpost. Но кой е той и каква е връзката му с американския лидер?

Доналд Тръмп иска да купи Гренландия

  • Милиардер в козметичната индустрия ли е насърчил Тръмп да придобие Гренландия?

Роналд Лаудер, на 81 години, се смята за вдъхновителя на интереса на Тръмп към Гренландия. Според бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън именно Лаудер през 2018 г., по време на първия мандат на Тръмп, е подтикнал президента към тази идея.

Докато много хора се подиграваха на интереса на Тръмп към Гренландия през 2018 г., Лаудер нарече Тръмп "мъж с невероятна проницателност и интелигентност". Той дори защити концепцията пред страниците на New York Post, заявявайки: "Идеята за Гренландия никога не е била абсурдна, тя е стратегическа. Под леда и скалите се крие съкровище от редкоземни елементи, от съществено значение за изкуствения интелект, модерното оръжие и съвременните технологии. С отдръпването на ледовете се появяват нови морски маршрути, които променят глобалната търговия и сигурността."

Лаудер подчерта, че Гренландия е "епицентър на състезание между великите сили" и че САЩ трябва да търсят "стратегическо партньорство". Той добави, че от години работи в тясно сътрудничество с бизнес и правителствени лидери на Гренландия за развиване на стратегически инвестиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Firstpost (@firstpost)

  • Кой е Роналд Лаудер?

Роналд е роден в еврейско семейство в Ню Йорк на 26 февруари 1944 г. Неговата майка, Есте Лаудер, основава прочутата козметична фирма със същото име през 1946 г. Роналд е най-малкият ѝ син.

Той учи в Bronx High School of Science, след което завършва Wharton School с бакалавърска степен по международен бизнес. Обучението му включва и Университета в Париж, както и Университета в Брюксел.

Роналд израства в бизнес среда и започва работа във фамилната фирма през 1964 г., едва на 20 години. Заема различни позиции, включително председател на Clinique Laboratories, и е член на Борда на директорите на Estée Lauder от 1968 до 1986 г., от 1988 до юли 2009 г. и от 2016 до 2025 г.

Лаудер е заместник помощник-секретар по европейската политика и политика на НАТО в периода 1983–1986 г. През 1986 г. тогавашният президент Роналд Рейгън назначава Лаудер за посланик на САЩ в Австрия. След връщането си в САЩ Лаудер основава Lauder Foundation, организация, фокусирана върху подпомагане на еврейски училища, лагери и общностни центрове. Фондацията управлява над 50 програми в 13 държави, включително:

  1. Австрия,
  2. Беларус,
  3. България,
  4. Хърватия,
  5. Чехия,
  6. Гърция,
  7. Германия,
  8. Унгария,
  9. Полша,
  10. Румъния,
  11. Русия,
  12. Словакия и
  13. Украйна.

През 1989 г. Лаудер прави неуспешен опит да стане кмет на Ню Йорк. Той е и президент на Световния еврейски конгрес. Женен е за Джо Карол Кнопф от юли 1967 г., с която имат две деца - Ерин и Джейн. Семейството живее в Ню Йорк.

През януари 2025 г. Роналд се оттегля от Борда на директорите на фирмата, но остава председател на Clinique Laboratories.

Глобалната надпревара за Гренландия

  • Връзката на Лаудер с идеята за Гренландия

Роналд познава Тръмп от години. Според съобщенията двамата се срещат за първи път в Wharton Business School.

Болтън разказва, че през 2018 г. Тръмп го извикал в Овалния кабинет и казал: "Един виден бизнесмен току-що предложи САЩ да купят Гренландия."

Лаудер също се предложил като посредник между САЩ и Дания, което предизвикало краткотрайно напрежение през първия мандат на Тръмп.

  • Инвестиции на Лаудер в Гренландия

Според The Guardian Лаудер инвестира в Гренландия от момента, в който насочва вниманието на Тръмп към територията.

Сред инвестициите му са бутиковата компания за напитки Greenland Water Bank, в партньорство с Йорген Вевер Йохансен, местен политически лидер в Нуук и съпруг на министъра на външните работи на Гренландия, Виан Моцфелдт.

Свенд Харденберг, бизнесмен от Гренландия, споделя пред Politiken, че "Лаудер и колегите му имат много добро разбиране за пазара на луксозни стоки и достъп до него".

Лаудер е инвестирал и в Greenland Development Partners, консорциум, регистриран в Делавер, който участва в Greenland Investment Group и проявява интерес към хидроенергиен проект в най-голямото езеро на Гренландия, Lake Tasersiaq.

Някои се опитват да омаловажат тези инвестиции, но експерти предупреждават, че целта е формиране на наратива, че САЩ са по-добър партньор от Дания.

Ето защо Тръмп иска да купи Гренландия

  • Политическата и стратегическа важност на Гренландия

Тръмп в сряда повтори, че САЩ "имат нужда" от Гренландия и че Дания не може да бъде надежден защитник на острова. Той заяви, че "нещо ще се случи" по отношение на бъдещото управление на датската територия.

Европейските държави изпратиха малки военни контингенти в Гренландия, като Дания заяви, че планира "по-голямо и постоянно" присъствие на НАТО.

Тръмп заяви, че стратегически разположеният и богат на минерали остров е жизненоважен за сигурността на САЩ и не изключи използването на сила. Гренландия и Дания обявиха, че островът не е за продан и че заплахите с насилие са безотговорни.

Водещи страни от ЕС подкрепиха Дания, като предупредиха, че военна акция на САЩ срещу територия в НАТО би означавала края на алианса.

Припомняме и тази галерия от нашия архив: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Източник: Firstpost    
Роналд Лаудер Доналд Тръмп Гренландия Закупуване на Гренландия Милиардер Козметична индустрия Стратегически инвестиции Редкоземни елементи Геополитика САЩ и Дания
