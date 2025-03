Доналд Тръмп: Смятам, че САЩ ще анексира Гренландия

Д оналд Тръмп заяви, че смята, че САЩ ще анексират Гренландия, само дни след като бъдещият премиер на страната изрази позицията: „Не искаме да бъдем американци“, предаде Sky News.

По време на среща в Овалния кабинет с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на САЩ беше попитан за възможността за анексиране на Гренландия.

„Мисля, че това ще се случи“, каза Тръмп. „Преди не съм го обмислял много, но сега седя с мъж, който може да бъде много полезен.“

„Знаеш ли, Марк, имаме нужда от това за международната сигурност. Има много от любимите ни играчи, които обикалят крайбрежието, и трябва да внимаваме“, добави той.

Президентът постави под съмнение претенциите на Дания към автономната територия, като отбеляза, че Дания е „много далеч“ от Гренландия, въпреки че тя е част от кралството на страната.

Donald Trump has said he thinks the US will annex Greenland, days after the country's incoming prime minister said: "We don't want to be Americans"



During an Oval Office meeting with NATO secretary general Mark Rutte, the US president was asked about his hopes to annex Greenland pic.twitter.com/TtBTkbXi8q