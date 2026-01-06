Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

С лед като изпрати войски, за да залови Мадуро, и обеща да "ръководи" страната му, изглежда, че Тръмп не е приключил с военните операции. Готовността на американския президент да използва принуда и военна сила за постигане на външнополитически цели беше ясно демонстрирана през уикенда, пише Sky News.
Тръмп също така изглежда, че отправя косвени предупреждения към други държави за подобно третиране.
SOON pic.twitter.com/XU6VmZxph3— Katie Miller (@KatieMiller) January 3, 2026
- Операция "Колумбия": "Звучи добре за мен"
Американският лидер нападна лявоцентристкия президент на Колумбия Густаво Петрo, който вече е под санкции на администрацията на Тръмп заради обвинения за участие в международния наркотрафик.
Колумбия се счита за епицентър на световното производство на кокаин.
"Страната се управлява от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на САЩ", каза Тръмп за Петрo.
Попитан дали би наредил операция срещу Колумбия, президентът отговори:
"Звучи добре за мен."
Анализаторите обаче отбелязват, че евентуална американска намеса в Колумбия може да изглежда много по-различно от операцията във Венецуела, тъй като американската армия има установени и силни връзки с колумбийските въоръжени сили.
Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени
- Може би се връщаме към "силата е право"
Международният кореспондент Алекс Роси коментира, че действията на Тръмп в небето над Венецуела казват на света: това е президент, който продължава да пренаписва правилата на международната система.
По време на полет с Air Force One Тръмп намекна, че Венецуела може да е само началото. Лидери в региона вече се питат кой може да е следващият.
Colombia, Cuba, Mexico, Greenland or Iran - where could Trump strike next?— Sky News (@SkyNews) January 5, 2026
Donald Trump is asserting his right to do whatever he wants in America's interests in what the US claims as its backyard, reports Sky's @alexrossiSKY pic.twitter.com/gSC1LcFWbw
- Куба: "Напът към нокаут"
Съюзникът на Венецуела и Русия - Куба, е под американски санкции от революцията през 1959 г.
Тръмп заяви, че кубинската икономика е в разпад и ще се влоши още след свалянето на Мадуро, който е осигурявал гориво за страната.
"Куба е напът към нокаут", каза Тръмп.
Американският държавен секретар Марко Рубио добави, че кубински охранители са пазили Мадуро по време на операцията. 32-ма офицери на Куба са загинали, според правителството на страната.
Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела
- Мексико "трябва да се вземе в ръце"
На южната граница на САЩ Мексико също попада в полезрението на Тръмп.
"Трябва да се направи нещо с Мексико", каза той. "Мексико трябва да се вземе в ръце" и да се справя по-добре с борбата срещу наркотрафика.
Той твърди, че е предлагал американски войски на Мексико, но президентът Клаудия Шейнбаум "е малко притеснен и уплашен".
- Гренландия остава в полезрението
Гренландия, полуавтономна територия на Дания, също беше спомената от администрацията на Тръмп като потенциална американска територия, дори с възможност за насилствено присъединяване.
"Нуждаем се от Гренландия, абсолютно", каза Тръмп в интервю за The Atlantic. "Нуждаем се от нея за отбрана."
Датският премиер Мете Фредериксен отговори, че Тръмп "няма право да анексира" острова и напомни, че Дания вече осигурява широк достъп на САЩ до Гренландия чрез съществуващи споразумения за сигурност.
- Иран: Напрежение и вътрешни протести
Иран преживява най-големите си протести от три години насам, с икономика в криза и международен натиск.
Тръмп заплаши да се намеси в подкрепа на протестиращите, като заяви, че "са заредени и готови за действие", без да уточнява конкретни мерки.
Миналата година американски бомбардировачи участваха в удари срещу ирански ядрени обекти. В същото време върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да се поддаде на врага".
