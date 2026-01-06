Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

С лед като изпрати войски, за да залови Мадуро, и обеща да "ръководи" страната му, изглежда, че Тръмп не е приключил с военните операции. Готовността на американския президент да използва принуда и военна сила за постигане на външнополитически цели беше ясно демонстрирана през уикенда, пише Sky News .

Тръмп също така изглежда, че отправя косвени предупреждения към други държави за подобно третиране.

Операция "Колумбия": "Звучи добре за мен"

Американският лидер нападна лявоцентристкия президент на Колумбия Густаво Петрo, който вече е под санкции на администрацията на Тръмп заради обвинения за участие в международния наркотрафик.

Колумбия се счита за епицентър на световното производство на кокаин.

"Страната се управлява от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на САЩ", каза Тръмп за Петрo.

Попитан дали би наредил операция срещу Колумбия, президентът отговори:

"Звучи добре за мен."

Анализаторите обаче отбелязват, че евентуална американска намеса в Колумбия може да изглежда много по-различно от операцията във Венецуела, тъй като американската армия има установени и силни връзки с колумбийските въоръжени сили.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Може би се връщаме към "силата е право"

Международният кореспондент Алекс Роси коментира, че действията на Тръмп в небето над Венецуела казват на света: това е президент, който продължава да пренаписва правилата на международната система.

По време на полет с Air Force One Тръмп намекна, че Венецуела може да е само началото. Лидери в региона вече се питат кой може да е следващият.

Colombia, Cuba, Mexico, Greenland or Iran - where could Trump strike next?



Colombia, Cuba, Mexico, Greenland or Iran - where could Trump strike next?

Donald Trump is asserting his right to do whatever he wants in America's interests in what the US claims as its backyard, reports Sky's @alexrossiSKY

Куба: "Напът към нокаут"

Съюзникът на Венецуела и Русия - Куба, е под американски санкции от революцията през 1959 г.

Тръмп заяви, че кубинската икономика е в разпад и ще се влоши още след свалянето на Мадуро, който е осигурявал гориво за страната.

"Куба е напът към нокаут", каза Тръмп.

Американският държавен секретар Марко Рубио добави, че кубински охранители са пазили Мадуро по време на операцията. 32-ма офицери на Куба са загинали, според правителството на страната.

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Мексико "трябва да се вземе в ръце"

На южната граница на САЩ Мексико също попада в полезрението на Тръмп.

"Трябва да се направи нещо с Мексико", каза той. "Мексико трябва да се вземе в ръце" и да се справя по-добре с борбата срещу наркотрафика.

Той твърди, че е предлагал американски войски на Мексико, но президентът Клаудия Шейнбаум "е малко притеснен и уплашен".

Гренландия остава в полезрението

Гренландия, полуавтономна територия на Дания, също беше спомената от администрацията на Тръмп като потенциална американска територия, дори с възможност за насилствено присъединяване.

"Нуждаем се от Гренландия, абсолютно", каза Тръмп в интервю за The Atlantic. "Нуждаем се от нея за отбрана."

Датският премиер Мете Фредериксен отговори, че Тръмп "няма право да анексира" острова и напомни, че Дания вече осигурява широк достъп на САЩ до Гренландия чрез съществуващи споразумения за сигурност.

САЩ заплашиха Куба и Русия заради Венецуела

Иран: Напрежение и вътрешни протести

Иран преживява най-големите си протести от три години насам, с икономика в криза и международен натиск.

Тръмп заплаши да се намеси в подкрепа на протестиращите, като заяви, че "са заредени и готови за действие", без да уточнява конкретни мерки.

Миналата година американски бомбардировачи участваха в удари срещу ирански ядрени обекти. В същото време върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да се поддаде на врага".