Свят

Къде може да удари Доналд Тръмп след Венецуела - Колумбия, Куба, Мексико, Гренландия или Иран?

Коментарите на Тръмп след залавянето на Мадуро сочат, че САЩ могат да предприемат още по-активни военни действия в други части на света

6 януари 2026, 11:58
„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава

„FAFO“ - жаргонът, който Белият дом превърна в заплаха: какво означава
Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо
Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела

Тръмп: САЩ не са във война с Венецуела
Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай

Операцията във Венецуела подчертава завоя на Пентагона на Запад - и отдалечаването от Китай
Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в среща на Коалицията на желаещите в Париж
Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро

Венецуелската полиция издирва подпомогнали операцията по ареста на Мадуро
Люта зима връхлетя Западна Европа

Люта зима връхлетя Западна Европа
Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

С лед като изпрати войски, за да залови Мадуро, и обеща да "ръководи" страната му, изглежда, че Тръмп не е приключил с военните операции. Готовността на американския президент да използва принуда и военна сила за постигане на външнополитически цели беше ясно демонстрирана през уикенда, пише Sky News.

Тръмп също така изглежда, че отправя косвени предупреждения към други държави за подобно третиране.

  • Операция "Колумбия": "Звучи добре за мен"

Американският лидер нападна лявоцентристкия президент на Колумбия Густаво Петрo, който вече е под санкции на администрацията на Тръмп заради обвинения за участие в международния наркотрафик.

Колумбия се счита за епицентър на световното производство на кокаин.

"Страната се управлява от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на САЩ", каза Тръмп за Петрo.

Попитан дали би наредил операция срещу Колумбия, президентът отговори:

"Звучи добре за мен."

Анализаторите обаче отбелязват, че евентуална американска намеса в Колумбия може да изглежда много по-различно от операцията във Венецуела, тъй като американската армия има установени и силни връзки с колумбийските въоръжени сили.

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

  • Може би се връщаме към "силата е право"

Международният кореспондент Алекс Роси коментира, че действията на Тръмп в небето над Венецуела казват на света: това е президент, който продължава да пренаписва правилата на международната система.

По време на полет с Air Force One Тръмп намекна, че Венецуела може да е само началото. Лидери в региона вече се питат кой може да е следващият.

  • Куба: "Напът към нокаут"

Съюзникът на Венецуела и Русия - Куба, е под американски санкции от революцията през 1959 г.

Тръмп заяви, че кубинската икономика е в разпад и ще се влоши още след свалянето на Мадуро, който е осигурявал гориво за страната.

"Куба е напът към нокаут", каза Тръмп.

Американският държавен секретар Марко Рубио добави, че кубински охранители са пазили Мадуро по време на операцията. 32-ма офицери на Куба са загинали, според правителството на страната.

Източник: Grok AI

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

  • Мексико "трябва да се вземе в ръце"

На южната граница на САЩ Мексико също попада в полезрението на Тръмп.

"Трябва да се направи нещо с Мексико", каза той. "Мексико трябва да се вземе в ръце" и да се справя по-добре с борбата срещу наркотрафика.

Той твърди, че е предлагал американски войски на Мексико, но президентът Клаудия Шейнбаум "е малко притеснен и уплашен".

  • Гренландия остава в полезрението

Гренландия, полуавтономна територия на Дания, също беше спомената от администрацията на Тръмп като потенциална американска територия, дори с възможност за насилствено присъединяване.

"Нуждаем се от Гренландия, абсолютно", каза Тръмп в интервю за The Atlantic. "Нуждаем се от нея за отбрана."

Датският премиер Мете Фредериксен отговори, че Тръмп "няма право да анексира" острова и напомни, че Дания вече осигурява широк достъп на САЩ до Гренландия чрез съществуващи споразумения за сигурност.

Вижте в нашата галерия: Красотата на Гренландия

Красотата на Гренландия
6 снимки
Гренландия
Гренландия
Гренландия
Гренландия

САЩ заплашиха Куба и Русия заради Венецуела

  • Иран: Напрежение и вътрешни протести

Иран преживява най-големите си протести от три години насам, с икономика в криза и международен натиск.

Тръмп заплаши да се намеси в подкрепа на протестиращите, като заяви, че "са заредени и готови за действие", без да уточнява конкретни мерки.

Миналата година американски бомбардировачи участваха в удари срещу ирански ядрени обекти. В същото време върховният лидер аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "няма да се поддаде на врага".

Вижте в нашата галерия: Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри

Серия експлозии в Каракас: въздушни удари, извънредно положение и хаос в кадри
8 снимки
Венецуела
Венецуела
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Каракас Венецуела въздушни удари САЩ
Източник: Sky News    
Доналд Тръмп Външнополитически интервенции Венецуела Колумбия Наркотрафик Куба Мексико Гренландия Иран Международна система
Последвайте ни

По темата

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Радев призова за 100% машинно гласуване с електронно отчитане и ръчно преброяване на разписките

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

Тоалетите на Мадуро взривиха мрежата след ареста му в САЩ, знаем ли защо

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

От 20 лева до тетрадка: Вторият живот на българските пари след еврото

Илон Мъск обвини изборните машини на

Илон Мъск обвини изборните машини на "Смартматик", използвани в САЩ и в България, във фалшифициране

Проверяваме пенсията по нов начин

Проверяваме пенсията по нов начин

pariteni.bg
Тази перфектно запазена легенда BMW M1 Procar разпалва мечтите

Тази перфектно запазена легенда BMW M1 Procar разпалва мечтите

carmarket.bg
<p>Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас</p>
Ексклузивно

Стрелба отекна в района на президентския дворец в Каракас

Преди 5 часа
Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем
Ексклузивно

Супергрипът вече е официално регистриран в България, какво трябва да знаем

Преди 4 часа
Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)
Ексклузивно

Стотици се включиха в мъжкото хоро на Богоявление в ледените води на Тунджа в Калофер (ВИДЕО/СНИМКИ)

Преди 4 часа
Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес
Ексклузивно

Дъжд, сняг, вятър: Какво време ни очаква днес

Преди 6 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)</p>

На Богоявление: Бойните знамена на Българската армия бяха осветени с тържествен водосвет (СНИМКИ)

България Преди 50 минути

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

Автомобил с фалшиви табели падна в река, двама ранени

България Преди 51 минути

28-годишен водач и 21-годишна пътничка са хоспитализирани, а пробата за наркотици на шофьора е положителна за метамфетамин

<p>Как реагираха политиците у нас след задържането на Мадуро</p>

Как реагираха политиците у нас след задържането на Николас Мадуро

България Преди 1 час

Президентът на Венецуела беше арестуван и екстрадиран в САЩ

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

Конспиративните теории за еврото: Магнитни монети, "стотинки" и откази в чужбина

България Преди 1 час

Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

Задържаха жена, пребила жестоко възрастния си баща в София

България Преди 1 час

Обвиняемата е ритала с крака мъжа, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите

Масов бой в Плевенско, мъж е с черепно-мозъчна травма, двама са задържани

Масов бой в Плевенско, мъж е с черепно-мозъчна травма, двама са задържани

България Преди 1 час

Иззети са дървени колове, с които е извършено нападението

,

Скиори отдадоха почит във формата на сърце в памет на жертвите от пожара в Швейцария

Свят Преди 1 час

Четиридесет души загинаха в пожара, а 119 други бяха ранени, много от които тежко

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Леденият фестивал в Харбин - където магията оживява

Любопитно Преди 1 час

Скулптори от цял свят се събират в столицата на провинция Хейлундзян, за да превърнат леда в изкуство

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

Грипът удря с пълна сила: Перник с рекордна заболеваемост, лекари предупреждават за тежък пик през януари

България Преди 2 часа

240 на 100 000 вече болни, масови случаи с 39° температура и доминиращ щам H3N2 – експерти очакват ускорено разпространение и призовават за строги мерки и ранно лечение

,

Заради сняг и лед: Блокиран е железопътния трафик в Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Отменени са и полети

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Сливен

България Преди 2 часа

Пострадалата е с фрактура на крака, без опасност за живота

,

Израел удари Ливан дни преди среща за разоръжаването на „Хизбула“

Свят Преди 2 часа

Един човек е настанен в болница, като засега няма данни за загинали при израелските атаки

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Почина бодибилдърката Джейн Трка, която изигра госпожица Ман в „Страшен филм"

Свят Преди 2 часа

Тя е починала на 12 декември на 62-годишна възраст

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

България Преди 2 часа

"Богоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите", каза българският патриарх

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

Бетоновоз се обърна на голям столичен булевард (СНИМКИ)

България Преди 3 часа

На мястото на произшествието има екипи на полицията и пожарната

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

AI се насочва и хуманоидните роботи и заводите

Технологии Преди 3 часа

Boston Dynamics представи новия индустриален хуманоид Atlas – електрически, автономен и безопасен робот за работа редом с хора. С AI от Google DeepMind той влиза директно в производството, като вече се внедрява в първите фабрики

Всичко от днес

От мрежата

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg

Котешките лакомства и награди: какво трябва да знаете?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Откриха фестивала на ледените фигури в Китай

sinoptik.bg

Скандал около Мики Рурк: Актьорът бесен заради тайна кампания за финансово подпомагане

Edna.bg

Красота и комедия под една дата: малко познати факти за родените днес Ирина Шейк и Роуън Аткинсън!

Edna.bg

Нигерия разгроми Мозамбик в битката за КАН

Gong.bg

Хьогмо даде пример на футболистите на Лудогорец

Gong.bg

Бетоновоз се обърна на ключов столичен булевард (СНИМКИ)

Nova.bg

На Богоявление: Мъжкото хоро се изви във водите на Тунджа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg