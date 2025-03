О т всички приоритети, които Доналд Тръмп постави след завръщането си на власт, неговото обсебване от Гренландия е едно от най-мистериозните.

Това пише Бен Шрекингер за Politico.

Настояването на президента, че САЩ трябва да „притежават и контролират“ най-големия остров в света, обезпокои неговите жители и вдъхнови съюзниците му да го виждат като 51-ия щат на Америка. Това повдига редица въпроси относно причините и начините, по които евентуален съюз между САЩ и Гренландия може да се осъществи, посочва Шрекингер.

Гренландия не иска Дания, но иска ли Тръмп?

Може ли Доналд Тръмп наистина да купи Гренландия?

Е, не точно. Отдавна отминаха времената, когато можеше да се закупи голямо парче територия от европейска сила. Това, което Съединените щати направиха, когато закупиха Аляска от Русия през средата на 19-ти век, не съвпада с международните правни норми и стандарти днес, твърди Шрекингер.

Няма и ясен правен път за осъществяването на такова нещо. Хората в Гренландия имат твърде много права върху собствената си самоопределеност, за да може да стане директно закупуване на територия. Това обаче не означава, че Доналд Тръмп няма какво да направи по отношение на Гренландия, смята авторът на Politico.

Дания: Гренландия не е за продан

Какво може да направи той всъщност?

Една от по-правдоподобните идеи, която набира популярност в кръговете на външната политика, подкрепящи Тръмп, е т.нар. споразумение за свободна асоциация. Това е вид споразумение, което Съединените щати вече имат с някои малки островни нации в Тихия океан. То е нещо по-малко от създаване на съюз с Гренландия – или правене на острова 51-ви щат – но включва специални привилегии както за САЩ, така и за другата участваща страна, посочва Шрекингер.

В случая с Гренландия нещата са малко по-сложни, защото за момента, поне, Гренландия е автономна територия на Кралството Дания. Това означава, че те имат много права за самоопределение, но външната им политика се определя от Дания, припомня Шрекингер.

Но дори и нещо като споразумение за свободна асоциация да работи, трябва да се преминат още много стъпки. Първо, има процес, който е очертан за евентуалната независимост на Гренландия от Дания. Трябва да се проведе референдум в Гренландия, подкрепящ независимостта. Не съществува дори пълно съгласие относно това как точно ще протече този процес. След това, ако бъде постигната пълна независимост, Гренландия ще трябва да реши дали да влезе в споразумение за свободна асоциация или друго специално споразумение със Съединените щати, коментира още Шрекингер.

Trump’s Still Talking About Buying Greenland. Here’s Where That’s Headed. https://t.co/szd50uzjeC

Защо Гренландия? Какво печелят Съединените щати?

Е, Гренландия е наистина голяма. Тя не е толкова далеч от САЩ – всъщност е само на 13 мили от Канада в най-близката си точка, а стратегически се намира в Арктика. Ледовете в Арктика се топят. Русия е станала по-активна в този регион. Китай, въпреки че не е арктическа страна, също става все по-активен в Арктика. Така че Съединените щати имат военен и стратегически интерес да имат по-голямо присъствие в тази част на Арктика. Вече има важна американска въздушна база в северната част на острова, а в южната част има находища на редки земни минерали. Тъй като светът изглежда се дехуманизира в известен смисъл – и стратегически икономически блокове се формират – източник на редки земни минерали, който не се намира в Китай и е близо до САЩ, може да бъде много ценен, пише Бен Шрекингер.

Президентът Тръмп досега не е формулирал тези стратегически цели директно, въпреки че някои в неговата администрация са го направили, припомня Шрекингер.

Trump’s still talking about buying Greenland. Here’s where that’s headed.



Our national political correspondent @SchreckReports traveled to Greenland’s capital and returned with answers👉 https://t.co/Ra3hvAh4wh pic.twitter.com/Zajt5XVLCJ