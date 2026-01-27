Свят

Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

На този фон - Зеленски призова за натиск върху Русия

Обновена преди 10 минути / 27 януари 2026, 07:13
Генералният секретар на НАТО е против европейска армия

Генералният секретар на НАТО е против европейска армия
Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия

Сняг и дъжд предизвикаха стотици катастрофи в Германия
Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи

Блокираха границите на Македония за тирове, Скопие ги подкрепи
Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението
Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ
Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия
Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война
Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Индия демонстрира военната си мощ на 77-ия Ден на републиката

Б роят на пострадалите хора в украинския град Одеса след масираната руска нощна атака вече е 22 души, съобщиха местните власти. 14 от ранените са с леки травми.

"За съжаление, имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира в канала си в приложението Telegram началникът на градската военна администрация Сергий Лисак.

Какво става в Одеса, атака с дронове от акваторията на Черно море

Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

Служители на Държавната служба за извънредни ситуации спасиха хора от блокираните помещения, сред които и дете, уточни началникът на градската военна администрация, допълвайки, че мнозина от потърпевшите жители са евакуирани.

"Най-тежко е положението на едно от поразените места в Хаджибейски район на града - там е разрушена част от жилищна сграда. Възможно да има хора под развалините. Операциите по издирване и спасяване не спират нито за минута", отбелязва Лисак.

Удар с дрон срина жилищна сграда в Одеса, има жертви и ранени

Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Междувременно, във вечерното си обръщение, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговорите между украинските и руските преговарящи се очаква да бъдат възобновени в неделя, като призова съюзниците да не отслабват натиска си върху Москва.

"Екипите ще се срещнат отново в неделя. Би било добре, ако тази среща може да бъде ускорена. Необходими са реални дипломатически резултати, за да се избегне впечатлението, че руснаците използват преговорния процес за много цинични и жестоки цели. Необходим е натиск. Именно той, както и неговите последствия, резултатът от санкциите и от блокирането на руските операции – всичко това допринася за спирането на войната. Нашите партньори не трябва да забравят това", коментира Зеленски.

Източник: Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева    
Одеса Русия Украйна атака дронове
Последвайте ни

По темата

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

Жълт код за валежи – кои райони са под заплаха от наводнения

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

„Тя е пречела на определени хора“: Мистериозното убийство на изследователката на горилите Даян Фоси

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Старт на консултациите за служебен кабинет: Президентът разговаря с председателя на НС Рая Назарян

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Телевизионен водещ загина при израелски удар в Южен Ливан

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 1 ден
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 1 ден
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 1 ден
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

Блокади по западната ни граница: Докога ще продължат протестите на превозвачите

България Преди 38 минути

На общата граница между България и Северна Македония блокадата обхваща всички съпределни ГКПП

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич се връщат в клас

България Преди 48 минути

Мярката се налага заради драстичния скок на заболелите

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

На сигурно място ли е германското злато в САЩ?

Свят Преди 1 час

Германия има вторите по големина златни резерви в света. Голяма част от тях са в САЩ

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

НАСА планира да постави ядрен реактор на Луната до 2030 г.

Любопитно Преди 1 час

Учените работят по тези технически проблеми от години, така че НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ не започват отначало

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, трилиони пъти по-силно от Слънцето

България Преди 2 часа

Резултатите от проучването са получени с наблюдения с 2-метровия телескоп в НАО - Рожен и са публикувани в авторитетното списание Astronomy & Astrophysics

,

Кюрдите - един народ без родина

Свят Преди 2 часа

Размириците в Сирия за пореден път напомниха, че един вековен проблем остава нерешен - този за съдбата на кюрдите

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Компютърът ви работи бавно? Виновен може да е браузърът

Технологии Преди 2 часа

Модерните компютри (от последните около 5 години) се справят без особени трудности с повечето ежедневни задачи и до момента. Но понякога изглежда, че се затрудняват дори със сърфирането в интернет. Причината може да е самият интернет браузър

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

Влак блъсна човек недалеч от Пловдив

България Преди 9 часа

Удареният мъж е оцелял и е откаран в болница

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

БНР връчи наградите „Сирак Скитник“

България Преди 9 часа

В награждаването участва президентът Илияна Йотова

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

„Най-добър младежки стартъп в България 2026“

България Преди 9 часа

Откриха петото издание на националния конкурс

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Белият дом: Тръмп не иска да вижда хора да бъдат убивани

Свят Преди 10 часа

Тази трагедия се случи в резултат на умишлена и враждебна съпротива на лидерите от Демократическата партия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Вучич заяви, че Русия е отказала да продаде НИС на Сърбия

Свят Преди 10 часа

Вучич посочи, че Сърбия е била готова да плати дори 2 млрд. евро

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

България Преди 10 часа

Петков: Не съм политик, който се върти около думите и принципите си

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Ескалация, самолетоносач на САЩ вече е край Иран

Свят Преди 11 часа

Иран: Американските военнослужещи в Близкия изток да се "сбогуват със семействата си"

САЩ пращат танкове в Румъния

САЩ пращат танкове в Румъния

Свят Преди 11 часа

След решението на Вашингтон общият брой на американските и европейските военнослужещи, разположени в Румъния, остава около 3500

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Зеленски обяви нови преговори за мир с Русия и САЩ

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Определихме рамка за по-нататъшна дипломатическа работа

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

Австрийска крава с неочаквани способности

sinoptik.bg
1

700 камили в състезание в Китай

sinoptik.bg

Азис се омъжи в Америка! „Just Married“ и любов без граници

Edna.bg

Дневен хороскоп за 27 януари, вторник

Edna.bg

В ЦСКА са готови да се разделят със звезда, но при условие

Gong.bg

В Кайро се хвалят: Разбрахме се със Сангаре

Gong.bg

Колко серии евробанкноти са в обращение и имат ли право търговци да отказват да ги приемат

Nova.bg

Консултациите за служебен кабинет: Президентът ще разговаря с председателя на НС

Nova.bg