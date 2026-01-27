Масирана среднощна атака с дронове срещу Одеса, има ранени

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Б роят на пострадалите хора в украинския град Одеса след масираната руска нощна атака вече е 22 души, съобщиха местните власти. 14 от ранените са с леки травми.

"За съжаление, имаме сериозни разрушения на гражданската инфраструктура. Щети са нанесени на няколко жилищни блока и на частни къщи. На мястото на ударите избухнаха мащабни пожари", информира в канала си в приложението Telegram началникът на градската военна администрация Сергий Лисак.

Пострадала е и църква в централната част на града, както и детска градина.

Служители на Държавната служба за извънредни ситуации спасиха хора от блокираните помещения, сред които и дете, уточни началникът на градската военна администрация, допълвайки, че мнозина от потърпевшите жители са евакуирани.

"Най-тежко е положението на едно от поразените места в Хаджибейски район на града - там е разрушена част от жилищна сграда. Възможно да има хора под развалините. Операциите по издирване и спасяване не спират нито за минута", отбелязва Лисак.

Всички аварийни служби и оперативни щабове работят на място. Информацията за щетите се уточнява.

Междувременно, във вечерното си обръщение, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че преговорите между украинските и руските преговарящи се очаква да бъдат възобновени в неделя, като призова съюзниците да не отслабват натиска си върху Москва.

"Екипите ще се срещнат отново в неделя. Би било добре, ако тази среща може да бъде ускорена. Необходими са реални дипломатически резултати, за да се избегне впечатлението, че руснаците използват преговорния процес за много цинични и жестоки цели. Необходим е натиск. Именно той, както и неговите последствия, резултатът от санкциите и от блокирането на руските операции – всичко това допринася за спирането на войната. Нашите партньори не трябва да забравят това", коментира Зеленски.