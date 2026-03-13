Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Д ържавите от Персийския залив са подложени на масирани ирански атаки в петък сутринта. Експлозии отекнаха в централната част на Дубай, докато противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия се бори с десетки дронове, насочени към ключови зони на кралството, включително дипломатическия квартал в Рияд.

(Във видеото: Какви са потенциалните рискове за Европа на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток)

Удар в сърцето на Дубай

Експлозии разтърсиха Дубай, докато пламъци обвиха хоризонта в дим. Гъст черен дим се издигна над силуета на финансовия център след това, което властите описаха като пожар в индустриална зона на града-държава.

Thick black smoke filled Dubai’s skyline after a fire hit the Al Quoz industrial area early Friday. Authorities confirmed the incident was caused by debris from a successful interception targeting incoming Iranian fire.

Residents reported seeing the smoke from across the city,… pic.twitter.com/Z5AP9COCs7 — India Today Global (@ITGGlobal) March 13, 2026

Пожар е бил забелязан в дубайския квартал „Ал Куоз“, а случайни минувачи са се събрали да наблюдават дима от пламъците, предава Associated Press. Полицията е спряла журналист от приближаване до мястото на пожара, което се намирало в задънена улица.

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“.

Thick black smoke rose over Dubai’s skyline early Friday after what authorities described as a fire in an industrial area of the city-state.



An Associated Press journalist saw the fire in Dubai’s Al Quoz neighborhood. Bystanders gathered to watch the smoke from the blaze.… pic.twitter.com/DfIJP0d83c — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) March 13, 2026

Оттам допълват, че няма пострадали, въпреки че черният дим се е виел над хоризонта чак до луксозния хотел с форма на платно „Бурж ал Араб“, съобщава The Guardian .

Дронове над Саудитска Арабия

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че е прехванало десетки дронове, много от които са били насочени към централните и източните части на страната. Един от безпилотните апарати е бил свален, докато се е приближавал към дипломатическия квартал на Рияд, където се намират множество посолства, включително това на САЩ, съобщава CNN .

Тревога в Бахрейн

По-рано в петък сутринта сирени за въздушна опасност прозвучаха и в Бахрейн, съобщават източници от региона. Ситуацията в Персийския залив остава критична, докато отбранителните системи са в пълна бойна готовност срещу новата вълна от нападения.