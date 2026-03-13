Свят

Удариха финансовото сърце на Дубай, черен дим достигна „Бурж ал Араб“

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“

13 март 2026, 12:54
Д ържавите от Персийския залив са подложени на масирани ирански атаки в петък сутринта. Експлозии отекнаха в централната част на Дубай, докато противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия се бори с десетки дронове, насочени към ключови зони на кралството, включително дипломатическия квартал в Рияд.

Удар в сърцето на Дубай

Експлозии разтърсиха Дубай, докато пламъци обвиха хоризонта в дим. Гъст черен дим се издигна над силуета на финансовия център след това, което властите описаха като пожар в индустриална зона на града-държава.

Пожар е бил забелязан в дубайския квартал „Ал Куоз“, а случайни минувачи са се събрали да наблюдават дима от пламъците, предава Associated Press. Полицията е спряла журналист от приближаване до мястото на пожара, което се намирало в задънена улица.

Медийната служба на Дубай, която прави изявления от името на правителството, публикува в X, че „отломки от успешно прехващане са причинили лек инцидент по фасадата на сграда в централен Дубай“.

Оттам допълват, че няма пострадали, въпреки че черният дим се е виел над хоризонта чак до луксозния хотел с форма на платно „Бурж ал Араб“, съобщава The Guardian.

Дронове над Саудитска Арабия

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че е прехванало десетки дронове, много от които са били насочени към централните и източните части на страната. Един от безпилотните апарати е бил свален, докато се е приближавал към дипломатическия квартал на Рияд, където се намират множество посолства, включително това на САЩ, съобщава CNN.

Тревога в Бахрейн

По-рано в петък сутринта сирени за въздушна опасност прозвучаха и в Бахрейн, съобщават източници от региона. Ситуацията в Персийския залив остава критична, докато отбранителните системи са в пълна бойна готовност срещу новата вълна от нападения.

