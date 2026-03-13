Тревога и паника в Адана: Унищожиха трета иранска ракета над Турция

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Смразяващата закана на Хаменей и защо новият лидер ще остане скрит завинаги

Т урската противовъздушна отбрана и системите на НАТО са неутрализирали трета балистична ракета, изстреляна от Иран, за която се смята, че е прицелена в стратегическата база „Инджирлик“. Инцидентът, станал в ранните часове на 13 март 2026 г., предизвика активиране на сирените за тревога и масова паника в социалните мрежи след кадри с горящи обекти в небето.

(Във видеото: Тагарев и Данов: България е под защитата на НАТО, но рисковете изискват повишена готовност)

Инцидентът над Адана

Около 03:30 ч. местно време небето над Адана беше осветено от горящи отломки. Според официална информация това не е моментът на самия взрив, а части от балистичната ракета, които изгарят при триенето при навлизане в атмосферата, след като са били поразени в космическото пространство. В района не са регистрирани експлозии на земята, а частите са се разпръснали контролирано.

Сирени в базата „Инджирлик“

Веднага след навлизането на ракетата в турското въздушно пространство, в авиобазата „Инджирлик“ са задействани протоколите за сигурност и са прозвучали сирени. Радарните системи на НАТО са засичали заплахата в реално време, позволявайки мигновена реакция на системите за прехващане.

Трета атака за последните десет дни

Това е третият сериозен опит за удар срещу Турция в рамките на по-малко от две седмици:

4 март: Първият ирански боеприпас е унищожен от части на НАТО.

9 март: Американски разрушители в Източното Средиземноморие използваха ракети SM-3, за да свалят втора ракета над морето.

13 март: Третата ракета е поразена в най-високата точка на траекторията ѝ.

Защитната линия на НАТО се засилва

Министерството на националната отбрана на Турция (MSB) потвърди официално, че балистичен боеприпас, изстрелян от Иран, е бил неутрализиран в турското въздушно пространство. Операцията е извършена от противовъздушните сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие.

В официалното съобщение на министерството се посочва:

„Балистичен боеприпас, изстрелян от Иран и навлязъл в турското въздушно пространство, бе неутрализиран от частите на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие“.

В изявлението на министерството се казва: „Всички необходими мерки се предприемат решително и без колебание срещу всички заплахи, насочени към територията и въздушното пространство на нашата страна, и се водят дискусии със съответната държава за изясняване на всички аспекти на инцидента. Давайки приоритет на националната ни сигурност, всички развития в региона се наблюдават и оценяват внимателно“.

Експерти успокояват, че изгарянето на отломките в атмосферата е нормален физичен процес и не представлява сериозен риск за населените места.